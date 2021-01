Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök veje vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.","shortLead":"A miniszterelnök veje vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.","id":"20210114_unios_tamogatas_erdosites_tiborcz_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d71d46-a7a5-4d94-a874-111edddec0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_unios_tamogatas_erdosites_tiborcz_istvan","timestamp":"2021. január. 14. 09:04","title":"Uniós támogatásból erdősít Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját. Ez ugyanakkor veszélyes lépés is volt – fogalmazott.","shortLead":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját...","id":"20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca391d-00b3-495c-b816-9c9d432f647c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 14. 08:33","title":"A Twitter vezérigazgatója egyáltalán nem ünnepli Trump kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul nem friss behozatalról van szó az új mutációkat kutató Wendy Barclay virológus szerint.","shortLead":"Ráadásul nem friss behozatalról van szó az új mutációkat kutató Wendy Barclay virológus szerint.","id":"20210115_brazil_koronavirusmutans_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4fedbd-292f-477f-b15a-982c84954db0","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_brazil_koronavirusmutans_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 15. 14:23","title":"Már a brazil koronavírus-mutáció is megjelent az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség vezetője szerint elképzelhetetlen, hogy az eredeti terv szerint 12 ország lássa vendégül a csapatokat.","shortLead":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség...","id":"20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac5f36-3129-4b9c-be16-c82162b2570f","keywords":null,"link":"/sport/20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 15. 15:18","title":"Egy országban vagy városban is megrendezhetnék a foci-Eb-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9c4c31-3d2d-42d9-9c87-580fbb304cb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb reklámot az élet írja.","shortLead":"A legjobb reklámot az élet írja.","id":"20210115_Egy_Audi_A6os_huzta_a_tartalykocsit_a_havas_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b9c4c31-3d2d-42d9-9c87-580fbb304cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e173-e957-48dd-abc3-e8136d165594","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_Egy_Audi_A6os_huzta_a_tartalykocsit_a_havas_uton","timestamp":"2021. január. 15. 17:57","title":"Audival húzták a tartálykocsit a havas emelkedőn - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés bevezetését. Azt is részletezték, hogy pontosan milyen tartalmú teszteket fogadnak el.","shortLead":"Eredetileg már a pénteken érkezőknek is be kellett volna mutatniuk, a kormány azonban elhalasztotta az intézkedés...","id":"20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bd234-736f-425c-a942-78a63a9d2a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_teszt_beutazas_anglia","timestamp":"2021. január. 14. 07:12","title":"Csak a jövő héttől kell negatív teszt az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló érkezése, azt alátámasztja, hogy a márka vezérigazgatója jelentette be az új modell egyik figyelemre méltó jellemzőjét a kínai közösségi oldalon.","shortLead":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló...","id":"20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f78ddc-a749-432d-abfb-801f26c14558","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","timestamp":"2021. január. 14. 11:03","title":"Jön az újabb bivalyerős Xiaomi telefon, amit mindössze 15 perc alatt fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közelít a kétmillióhoz a fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Közelít a kétmillióhoz a fertőzöttek száma az országban.","id":"20210114_Nemetorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2d354-6eb6-4aaf-8ec3-92301805207c","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 15:18","title":"Már közel 44 ezren haltak meg Németországban koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]