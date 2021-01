Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba – figyelmeztettek kutatók, akik szerint meg kell találni az egyensúlyt a világ élelmezése és a bolygó megmentése között.","shortLead":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba –...","id":"20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b7c56-0c09-41a0-9885-e7bf09a44ac9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","timestamp":"2021. január. 19. 15:03","title":"Fokozza a károsanyag-kibocsátást a mezőgazdasági célú földhasználat növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","shortLead":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","id":"20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c857e3bb-6608-4b85-aedc-990855fa0317","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","timestamp":"2021. január. 19. 10:05","title":"Mészáros és Garancsi cégei újíthatják fel a Citadellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is feszített tempóban kell végigvinni. Korlátozottan ugyan, de az egyetemi oktatók és diákok is követhették a hétfőre összehívott szenátusi ülést a Szegedi Tudományegyetemen.","shortLead":"Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is...","id":"20210118_Januar_29en_donthetnek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_atalakitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2151c48c-5f13-4222-87fc-568552785c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Januar_29en_donthetnek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_atalakitasarol","timestamp":"2021. január. 18. 20:59","title":"Január 29-én dönthetnek a Szegedi Tudományegyetem átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc357e-3a6b-4710-84a4-d16256172166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerét akarta megszerezni a fiatal.","shortLead":"A gyógyszerét akarta megszerezni a fiatal.","id":"20210118_nagyborzsony_rablas_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc357e-3a6b-4710-84a4-d16256172166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3fc411-543d-4c73-90e6-2f56f409bba5","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nagyborzsony_rablas_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 18. 07:48","title":"Rablás Nagybörzsönyben: ököllel ütötte és fojtogatta a fogyatékkal élőt a támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5907a6a7-b226-4dbe-ba5a-a1b10714d48c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi média továbbra is tiltott eszköznek minősül Ugandában, ahol a napokban ismét választások zajlottak. A voksolás idejére a országszerte teljeskörűen lekapcsolták az internetelérést. A hálózatot a voksolás végeztével visszakapcsolták. A kritikusok szerint a történteknek jól sejthető okai vannak: csalás történt.","shortLead":"A közösségi média továbbra is tiltott eszköznek minősül Ugandában, ahol a napokban ismét választások zajlottak...","id":"20210119_uganda_valasztas_internet_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5907a6a7-b226-4dbe-ba5a-a1b10714d48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25c6b85-2e26-46df-b2dd-05e3b5e0b8c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_uganda_valasztas_internet_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 19. 13:03","title":"Ugandaiak öröme: lementek a választások, újra lehet internetezni – de a Facebook tiltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","shortLead":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","id":"20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f02d18-905d-4632-885c-48bc7b9def6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","timestamp":"2021. január. 17. 22:04","title":"Bagatell ügynek állította be Navalnijét a Kreml-szóvivő, de kilóg a lóláb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","shortLead":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","id":"20210119_fbi_orosz_hirszerzes_nancy_pelosi_lopott_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ce389-4f57-4d29-9a99-4683755d8a82","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_fbi_orosz_hirszerzes_nancy_pelosi_lopott_laptop","timestamp":"2021. január. 19. 05:45","title":"FBI: Az orosz hírszerzésnek akarták eladni Nancy Pelosi ellopott laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","shortLead":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","id":"20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2c87d6-0b2a-4a90-995d-2dd0fdd1fd5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","timestamp":"2021. január. 17. 21:27","title":"Trump még egy utolsót rúg a Huaweibe és partnereibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]