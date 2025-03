Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"47 stratégiai projekt támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság, amelyek a kritikus fontosságú nyersanyagok EU-n belüli kitermeléséhez, feldolgozásához kapcsolódnak. Ezen a téren jelenleg az EU nem ritkán száz százalékban harmadik országoktól függ.","shortLead":"47 stratégiai projekt támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság, amelyek a kritikus fontosságú nyersanyagok EU-n...","id":"20250325_Kritikus-fontossagu-nyersanyagok_Europai-Bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"5e481ae1-a888-4a1f-9f5b-cfb759e06b73","keywords":null,"link":"/eurologus/20250325_Kritikus-fontossagu-nyersanyagok_Europai-Bizottsag","timestamp":"2025. március. 25. 13:37","title":"Mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen nyersanyagok kitermelését támogatja az EU, több projekt is indul a kontinensen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában álló SpaceX-nek is vannak NASA-szerződései. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában...","id":"20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630.jpg","index":0,"item":"6542734b-a3c4-4812-8a9e-35ef2b90631e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","timestamp":"2025. március. 26. 17:03","title":"420 millió dollárnyi szerződést húzott át a NASA-nál Elon Musk „bürokráciacsökkentő kormányügynöksége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez képest három héttel később, április 21-én, húsvéthétfőn zár majd. Az intézmény hétvégenként a szokásosnál korábban, már 9 órakor megnyitja kapuit, és április 7. kivételével hétfőnként is nyitva áll a közönség előtt.","shortLead":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez...","id":"20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf.jpg","index":0,"item":"4e4b4b6d-959e-4c46-b99e-875741e18117","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","timestamp":"2025. március. 25. 10:49","title":"Húsvétig meghosszabbították a Munkácsy-kiállítást a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","shortLead":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","id":"20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915.jpg","index":0,"item":"03a6719f-004e-422c-a63e-83f84888a515","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","timestamp":"2025. március. 25. 11:27","title":"Elárulta a Bankszövetség, hová telepíthetnek első körben új ATM-eket, és még a Revolutnak is beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824e3359-c289-40d8-a359-ab9df564c573","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A stadion mellett egy, a vizes sportágakat kiszolgáló központot és egy új teniszarénát is felhúznak a 2032-es játékoknak otthont adó városban. ","shortLead":"A stadion mellett egy, a vizes sportágakat kiszolgáló központot és egy új teniszarénát is felhúznak a 2032-es...","id":"20250325_brisbane-olimpia-2032-uj-stadion-valasztasi-igeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824e3359-c289-40d8-a359-ab9df564c573.jpg","index":0,"item":"2680b670-63e5-4c63-a455-0b2929a94484","keywords":null,"link":"/sport/20250325_brisbane-olimpia-2032-uj-stadion-valasztasi-igeret","timestamp":"2025. március. 25. 22:01","title":"Megszegték a választási ígéretet, mégis új stadion épül a brisbane-i olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy a kézigránátdobási kiképzés során lehetetlen megsérülni, ha minden szabályt betartanak a résztvevők.","shortLead":"A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy a kézigránátdobási kiképzés során lehetetlen megsérülni, ha minden...","id":"20250325_Tarjanyi-Peter-szerint-a-kormanynak-egyelore-nincs-megnyugtato-valasza-arra-hogy-mit-keresett-egy-kezigranat-egy-kormanytisztviselo-kezeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0.jpg","index":0,"item":"20f00ccf-a0f7-4de3-98e0-2636e648951a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Tarjanyi-Peter-szerint-a-kormanynak-egyelore-nincs-megnyugtato-valasza-arra-hogy-mit-keresett-egy-kezigranat-egy-kormanytisztviselo-kezeben","timestamp":"2025. március. 25. 07:48","title":"Tarjányi Péter szerint a kormánynak egyelőre nincs megnyugtató válasza arra, hogy mit keresett egy kézigránát egy kormánytisztviselő kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Példátlan nemzetbiztonsági hibát követtek el Donald Trump főemberei, amikor a hutik elleni támadás részleteit nem kormányzati hálózaton, hanem olyan chatcsoportban beszéltek meg, amelybe véletlenül bevontak egy újságírót is. Tudott-e Trump arról, mit művelnek az emberei? Ki engedhette be a csoportba az Atlantic főszerkesztőjét?","shortLead":"Példátlan nemzetbiztonsági hibát követtek el Donald Trump főemberei, amikor a hutik elleni támadás részleteit nem...","id":"20250325_jemeni-bombazas-signal-chat-amerikai-donald-trump-hegseth-amatorok-blamazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"443a0475-e1f3-42b4-b7e6-6a4bf2d44ec0","keywords":null,"link":"/360/20250325_jemeni-bombazas-signal-chat-amerikai-donald-trump-hegseth-amatorok-blamazs","timestamp":"2025. március. 25. 15:56","title":"Ez történik, ha tévés kommentátort nevezel ki a Pentagon élére – lehet-e kémkedési ügy a Signal-botrányból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas áfa-visszatérítéssel, mindemellett árrésstopos ráolvasással küzd az infláció ellen.","shortLead":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas...","id":"20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd.jpg","index":0,"item":"f5caa963-ac19-4a5f-918c-554c741a6b42","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","timestamp":"2025. március. 25. 09:34","title":"Pótcselekvés, megoldhatatlan, rémálom lesz – így néz ki az Orbán-féle választási adócsali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]