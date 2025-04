Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon, melynek egyik újdonsága egyenesen a legdrágább iPhone-okról érkezett. Nyúzópróbán a Honor 400 Lite.","shortLead":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon...","id":"20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7.jpg","index":0,"item":"c1a48b5b-90f4-428f-a08e-bdd85e9cbe5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 16. 08:03","title":"Remek az ára, de mennyire jó a legújabb lájtos androidos mobil? Teszten a Honor 400 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely aktívabban részt vesz a világ alakításában.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely...","id":"20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"e4110fce-ecad-4f65-9342-bfb0bc231cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. április. 16. 12:10","title":"Von der Leyen: A Nyugat, ahogy eddig ismertük, már nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d137f757-a27a-4950-bc3b-8c385474273a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ötlet azért merült fel, mert a karbonszálak részecskéi a levegőbe jutva károsak az emberi szervezetre.","shortLead":"Az ötlet azért merült fel, mert a karbonszálak részecskéi a levegőbe jutva károsak az emberi szervezetre.","id":"20250415_Betiltanak-az-autokban-a-karbonszalas-anyagokat-tisztaztak-a-felroppent-hiresztelest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d137f757-a27a-4950-bc3b-8c385474273a.jpg","index":0,"item":"44ea9642-5387-4b93-be31-dcf70c215eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Betiltanak-az-autokban-a-karbonszalas-anyagokat-tisztaztak-a-felroppent-hiresztelest","timestamp":"2025. április. 15. 19:33","title":"Tisztázták a híresztelést, hogy betiltanák az autókban is használt karbonszálas anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd931ed4-e661-4f68-bd32-50803ff1d461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Közel egy év után elhárult minden jogi akadály, és újból elkezdheti a Meta az MI-modelljei betanítását az EU-s felhasználók adatain.","shortLead":"Közel egy év után elhárult minden jogi akadály, és újból elkezdheti a Meta az MI-modelljei betanítását az EU-s...","id":"20250415_meta-ai-facebook-instagram-bejegyzesek-kommentek-felhasznalasa-eu-mesterseges-intelligencia-betanitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd931ed4-e661-4f68-bd32-50803ff1d461.jpg","index":0,"item":"20095a85-c7dd-412f-8dfa-cea8a763faa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_meta-ai-facebook-instagram-bejegyzesek-kommentek-felhasznalasa-eu-mesterseges-intelligencia-betanitasa","timestamp":"2025. április. 15. 09:03","title":"Már az ön Facebook- és Instagram-tevékenységét is felhasználhatja a Meta a mesterséges intelligenciájához – így tilthatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán Viktor zebraügye nem igényelt eddig állatorvosi konzíliumot” – nyílt levelet kapott a rektor a látogatással kapcsolatban, amire ő szintén nyílt levél formájában reagált.","shortLead":"„Orbán Viktor zebraügye nem igényelt eddig állatorvosi konzíliumot” – nyílt levelet kapott a rektor a látogatással...","id":"20250415_Orban-Viktor-zebras-videoja-komoly-hullamokat-vetett-az-Allatorvostudomanyi-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561.jpg","index":0,"item":"43184a70-a8e9-4495-bc35-90cea8502606","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Orban-Viktor-zebras-videoja-komoly-hullamokat-vetett-az-Allatorvostudomanyi-egyetemen","timestamp":"2025. április. 15. 07:25","title":"Orbán Viktor zebrás videója komoly hullámokat vetett az Állatorvostudományi Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy vihart kavart videó januárban jelent meg.","shortLead":"A nagy vihart kavart videó januárban jelent meg.","id":"20250416_Elerte-a-20-millios-nezettseget-Majka-Csurran-cseppenje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"c7b10133-d583-4fde-9798-470c368853da","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Elerte-a-20-millios-nezettseget-Majka-Csurran-cseppenje","timestamp":"2025. április. 16. 12:21","title":"Elérte a húszmilliós nézettséget Majka Csurran, cseppenje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499928f-cff5-444e-a47f-a718bc9409bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai egy speciális szimuláció elvégzése után arra jutottak, hogy a napszélnek döntő szerep jut a Holdon a víz létrejöttében.","shortLead":"A NASA tudósai egy speciális szimuláció elvégzése után arra jutottak, hogy a napszélnek döntő szerep jut a Holdon a víz...","id":"20250416_hold-viz-napszel-nasa-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499928f-cff5-444e-a47f-a718bc9409bd.jpg","index":0,"item":"5736e008-e8bb-4a3e-b483-d6571748234a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_hold-viz-napszel-nasa-kutatas","timestamp":"2025. április. 16. 13:03","title":"Megdöntött egy régi elméletet a NASA, kiderült, hogyan lehet víz a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét. Két friss szerződéssel 500 millió forintért bízta meg a kurzusfilmes Kálomista Gábor fia által vezetett műsorgyártó céget videók készítésével.","shortLead":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét...","id":"20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453.jpg","index":0,"item":"e7631bc8-5acd-495b-a0df-a7d79d1f473e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Félmilliárdért bízta meg a Fidesz-frakció videókészítéssel a Kálomista Gábor fia által vezetett céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]