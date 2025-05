Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Írországban 530 millió euróra büntették a TikTok tulajdonosát, mert törvénytelenül továbbította Kínába a felhasználók adatait.","shortLead":"Írországban 530 millió euróra büntették a TikTok tulajdonosát, mert törvénytelenül továbbította Kínába a felhasználók...","id":"20250502_Spanyolorszag-TikTok-buntetes-Kina-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008.jpg","index":0,"item":"f49f10d1-2780-4948-ba7e-9bb217f9a248","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Spanyolorszag-TikTok-buntetes-Kina-kemkedes","timestamp":"2025. május. 02. 15:07","title":"Kémkedünk, kémkedünk? – akkor jön a 200 milliárd forintos csekk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fe4b7a-4143-48c5-bfa8-264a5c7a2389","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Felújul az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai támogatás azt követően, hogy Washington és Kijev képviselői aláírták az Ukrajna területén található ásványi kincsek közös kitermeléséről szóló keretmegállapodást. Anyagi értelemben az USA jár jobban, de Kijev megkaphatja az orosz agresszor elleni harc folytatásához szükséges amerikai fegyvereket és egyéb támogatásokat.","shortLead":"Felújul az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai támogatás azt követően, hogy Washington és Kijev képviselői aláírták...","id":"20250501_Az-asvanykincsekrol-szolo-alkuval-uj-szakasz-kezdodhet-az-amerikai-ukran-kapcsolatokban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3fe4b7a-4143-48c5-bfa8-264a5c7a2389.jpg","index":0,"item":"041c6587-ca65-45b8-9f63-441c54ef9943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Az-asvanykincsekrol-szolo-alkuval-uj-szakasz-kezdodhet-az-amerikai-ukran-kapcsolatokban-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 15:43","title":"Új szakasz kezdődhet az amerikai-ukrán kapcsolatokban az ásványkincsekről szóló alkuval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba4df7a-3145-46c6-b81f-46cb4e6e708a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aranyozott falak, nagy aranykeretes tükrök, arany csillárok – csak néhány részlet az orosz elnök hivatali lakásából, amire azért van szükségfe, mert annyit dolgozik, hogy gyakran a Kremlben kell éjszakáznia.","shortLead":"Aranyozott falak, nagy aranykeretes tükrök, arany csillárok – csak néhány részlet az orosz elnök hivatali lakásából...","id":"20250502_Vlagyimir-Putyin-eloszor-mutatta-meg-titkos-rezidenciajat-a-Kremlben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba4df7a-3145-46c6-b81f-46cb4e6e708a.jpg","index":0,"item":"0dd1f3a9-67b2-49af-88a0-f03d274c960c","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Vlagyimir-Putyin-eloszor-mutatta-meg-titkos-rezidenciajat-a-Kremlben","timestamp":"2025. május. 02. 11:46","title":"Putyin megmutatta magánrezidenciáját a Kremlben – cári pompa zongorával és kandallóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton látták utoljára. ","shortLead":"Szombaton látták utoljára. ","id":"20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"71e4aeaa-634d-43eb-942b-c1bfa0ff79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","timestamp":"2025. május. 01. 21:44","title":"Böllérfesztiválon mulatott, majd eltűnt a szexuális visszaélés gyanúja miatt leváltott pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért, a sajtót azonban látványosan kerülte. Az oroszbarát erők is barátsággal köszöntötték. Több, a Rogán Antal kitiltásához hasonló ügy is terítékre került. A Trump család érdekeltségeként luxusszállodák, gigavállalatok épülhetnek Szófiától Belgrádig.","shortLead":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért...","id":"20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"4077a594-5d65-4228-af4f-218bf8d1043b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 19:00","title":"A hét, amikor Trump fia zsebrevágta a Balkánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7d09e1-097e-4aa5-a84c-67d3a8d01787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olha Sztefanyisina tisztában van azzal, hogy ez csak politikai fogás volt. ","shortLead":"Olha Sztefanyisina tisztában van azzal, hogy ez csak politikai fogás volt. ","id":"20250430_Olha-Sztefanyisina-ukran-kormanyfohelyettes-igazsagugyi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df7d09e1-097e-4aa5-a84c-67d3a8d01787.jpg","index":0,"item":"92c39517-101c-400b-afe8-62353c5fd5af","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_Olha-Sztefanyisina-ukran-kormanyfohelyettes-igazsagugyi-miniszter","timestamp":"2025. április. 30. 18:43","title":"„Ez engem nem üt szíven\" - véleményezte az ukrán igazságügyi miniszter Schmidt Mária kijelentését a bucsai mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős előrelépést értek el japán kutatók a szerves napelemek terén, sikerült ugyanis az eddigi 4-ről 8,7 százalékra emelni egy ilyen cella hatékonyságát. És nem is állnának meg ennyinél.","shortLead":"Jelentős előrelépést értek el japán kutatók a szerves napelemek terén, sikerült ugyanis az eddigi 4-ről 8,7 százalékra...","id":"20250430_szerves-napelem-hatekonysag-japan-kutatok-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"81db32a4-3217-456d-a053-fce35110817a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_szerves-napelem-hatekonysag-japan-kutatok-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. április. 30. 20:03","title":"Kétszer hatékonyabb, mint az eddigiek, és még a környezetre sem káros egy új szerves napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868a49f-eb3a-4fea-997b-c28762018828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban futott össze Toroczkai Lászlóval, a kézfogásukról készült képet pedig a Facebook-oldalán is megosztotta. Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a nagy találkozást.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban futott össze Toroczkai Lászlóval, a kézfogásukról készült képet pedig...","id":"20250502_Lazar-Janos-utan-Orban-Viktor-is-a-Mi-Hazank-elnokevel-pozolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868a49f-eb3a-4fea-997b-c28762018828.jpg","index":0,"item":"a9b186ee-239a-4cc3-bd4c-b07e6caa1995","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Lazar-Janos-utan-Orban-Viktor-is-a-Mi-Hazank-elnokevel-pozolt","timestamp":"2025. május. 02. 14:20","title":"Lázár János után Orbán Viktor is a Mi Hazánk elnökével pózolt – Magyar Péter megfejtette, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]