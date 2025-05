Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A Tisza Párt elnöke korábban azzal vádolta meg az erdélyi pártot, hogy annak képviselő kémkednek az Európai Néppártban. „A lehallgatások terén nagy tapasztalata van" – mondta az RMDSZ Magyar Péterről A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális betegség egyértelmű jeleit mutatva. A támadás során 18 ember sérült meg. Hamburgi késelés: a támadás előtti napon engedték ki a pszichiátriáról az elkövetőt A kisgyermekek környezettudatosságra való nevelése talán az egyik legfontosabb feladata a mai szülőknek, hiszen belőlük lesznek a holnap fogyasztói és döntéshozói, az ő feladatuk lesz, hogy a szüleik törekvéseit folytassák és tökéletesítsék, egy fenntarthatóbban működő társadalom létrehozása érdekében. Cikkünkben kisgyermekes szülőket kérdeztünk arról, ők hogyan adják át gyerekeiknek az ezzel kapcsolatos jógyakorlatokat, és hogyan építik be a mindennapjaikba azokat. Fenntarthatóság gyereknyelven: így neveljünk környezettudatos gyerekeket ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. Tíz magyar felnőttből kilenc anyagi bizonytalanságot érez, és a többség még rosszabb helyzetre számít a közeljövőben Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt. Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat A kínai gyártó prémium készülékével minden korábbinál magasabbra helyezte a lécet az egészségünkkel kapcsolatos funkciók terén, de designban és a további innovációkkal kapcsolatban is feladta a leckét a versenytársaknak. Huawei Watch 5 teszt: magyar vonatkozása is van a sokoldalú okosórának