Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Marabu is beköszönt idénre.","shortLead":"Marabu is beköszönt idénre.","id":"20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9092d214-d9a7-4b50-adcf-2d7fb012c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","timestamp":"2019. január. 02. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Hát, legalább így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból, hogy a NASA New Horizons űrszondája kedden hajnalban elérte az Ultima Thule nevű aszteroidát.","shortLead":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból...","id":"20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4991af-a107-4266-93c7-57ac6e4109f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","timestamp":"2019. január. 02. 16:03","title":"Hallgassa meg: himnuszt írt a Queen gitárosa a NASA történelmi küldetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","shortLead":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","id":"20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b5af67-7240-4032-9002-9f739852435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","timestamp":"2019. január. 04. 09:22","title":"300 ezer forintos aranyláncot loptak egy Balaton-parti fesztiválon, de elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A projekt szóvivője szerint egy nagy darab levált a szemetet begyűjtő berendezésről, ezért a hajót partra kell vontatni.","shortLead":"A projekt szóvivője szerint egy nagy darab levált a szemetet begyűjtő berendezésről, ezért a hajót partra kell vontatni.","id":"20190102_Muszaki_hiba_miatt_egyelore_felhagynak_a_Csendesocean_kitakaritasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad493ca1-2bd3-4b62-ab05-7a65a261a767","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Muszaki_hiba_miatt_egyelore_felhagynak_a_Csendesocean_kitakaritasaval","timestamp":"2019. január. 02. 18:51","title":"Műszaki hiba miatt egyelőre felhagynak a Csendes-óceán kitakarításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út rögös lesz, Orbán Viktor mindenesetre igyekszik az eddigieknél is szélesebbé tenni legalább saját maga és köre számára. Vajon meddig juthatunk 2019-ben?","shortLead":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út...","id":"20190102_magyar_gazdasag_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e6ec1-b229-4247-bd22-bb24fbb1f789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_magyar_gazdasag_2019","timestamp":"2019. január. 02. 11:00","title":"2019: idén se lesz Ausztria Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebd6ef1-05df-4cf7-ab07-fc176e7aac9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három napja született egy kis Grévy-zebra a Nyíregyházi Állatparkban, amelyet az MTI fotósa örökített meg. ","shortLead":"Három napja született egy kis Grévy-zebra a Nyíregyházi Állatparkban, amelyet az MTI fotósa örökített meg. ","id":"20190103_Fotok_Tunderi_kiszebra_szuletett_Nyiregyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ebd6ef1-05df-4cf7-ab07-fc176e7aac9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecff630-5379-4c53-a661-a49c35a933ba","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Fotok_Tunderi_kiszebra_szuletett_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. január. 03. 11:57","title":"Fotók: Tündéri kiszebra született Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több külföldi feltaláló kell Németországnak, ha versenyben akar maradni a globális gazdaságban-erre a megállapításra jutott az a tanulmány, melyet az igen befolyásos Gyáriparosok Szövetsége (BDI) rendelt meg.","shortLead":"Több külföldi feltaláló kell Németországnak, ha versenyben akar maradni a globális gazdaságban-erre a megállapításra...","id":"20190103_Eszuknel_vannak_ezek_a_kutatok_Bevandorlo_feltalalokat_var_a_nemet_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94189f8-0d52-42a0-b389-8b1e03e648cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Eszuknel_vannak_ezek_a_kutatok_Bevandorlo_feltalalokat_var_a_nemet_gazdasag","timestamp":"2019. január. 03. 11:32","title":"Eszüknél vannak ezek a kutatók? Bevándorló feltalálókat vár a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","shortLead":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","id":"20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cf398-207a-4d7d-9af6-28a3b1275d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","timestamp":"2019. január. 03. 08:21","title":"Nem a forgalmat, a sofőrt figyeli a Volvók új fedélzeti kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]