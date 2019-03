Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1ad0adc-b05b-48f3-85d0-0acd09bdfeb6","c_author":"Földvári Zsuzsa, Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem az önfelfüggesztés volt az egyetlen kommunikációs szaltó a magyar miniszterelnöktől az elmúlt hetekben. Amikor ugyanis Orbán Viktor osztrák forgatókönyvnek nevezte a Fidesz általa is megszavazott néppárti kiközösítését, felfedte a benne élő Haidert. Ha visszatekintünk a 19 évvel ezelőtti osztrák polémiára, akkor derül ki, mennyire tarthatatlan a miniszterelnöki párhuzam.","shortLead":"Nem az önfelfüggesztés volt az egyetlen kommunikációs szaltó a magyar miniszterelnöktől az elmúlt hetekben. Amikor...","id":"201913__nepparti_tagsag__harom_bolcsek__osztrak_pelda__a_benne_elo_haider","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ad0adc-b05b-48f3-85d0-0acd09bdfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751bcda-207c-4a99-b511-47914df21b6a","keywords":null,"link":"/itthon/201913__nepparti_tagsag__harom_bolcsek__osztrak_pelda__a_benne_elo_haider","timestamp":"2019. március. 30. 10:00","title":"Orbán Viktor bemutatta a világnak a benne élő Jörg Haidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","shortLead":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","id":"20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc42852-9046-439c-acd6-5b37ef933aac","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","timestamp":"2019. március. 29. 11:18","title":"Autóbalesetben meghalt egy brit zenekar összes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","shortLead":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","id":"20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9293eb99-bed8-4e28-a189-c4dbcde18eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2019. március. 29. 21:53","title":"Trump a jövő héten lezárná a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári időszámításhoz megkapjuk az igazi tavaszt. ","shortLead":"A nyári időszámításhoz megkapjuk az igazi tavaszt. ","id":"20190330_Most_hasznalja_ki_a_kellemes_idot_jovo_hetvegen_esni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76257a5c-dde1-4873-a175-1f7b89bd1dd1","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Most_hasznalja_ki_a_kellemes_idot_jovo_hetvegen_esni_fog","timestamp":"2019. március. 30. 08:23","title":"Most használja ki a kellemes időt, jövő hétvégén esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Változott bármi a Fidesz politikájában a néppárti felfüggesztés óta? Meghúzta magát Orbán Viktor vagy ugyanazzal a lendülettel kampányol tovább Brüsszel ellen? És mi a helyzet a formálódó ellenzéki összefogással? Erre a kérdésre keressük a választ a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Változott bármi a Fidesz politikájában a néppárti felfüggesztés óta? Meghúzta magát Orbán Viktor vagy ugyanazzal...","id":"20190330_Kreko_a_Fulkeben_Orban_nem_lesz_formalo_ero_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a941e87-023a-4396-8060-6be473178828","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Kreko_a_Fulkeben_Orban_nem_lesz_formalo_ero_Europaban","timestamp":"2019. március. 30. 12:33","title":"Krekó a Fülkében: Orbán nem lesz formáló erő Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kál térségében lezárták az autópálya Miskolc felé vezető oldalát.","shortLead":"Kál térségében lezárták az autópálya Miskolc felé vezető oldalát.","id":"20190329_balesetek_m3_rendorseg_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb7ddf2-fd70-47c1-88bf-3a52ab633030","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_balesetek_m3_rendorseg_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. március. 29. 13:33","title":"Több baleset miatt dugult be az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5979caa-46b5-4915-883b-fc6f8d671083","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ment volna tovább a szerb határon túlra. ","shortLead":"Ment volna tovább a szerb határon túlra. ","id":"20190329_Par_hetes_lehet_ez_a_9_millios_Mazda_amit_a_hataron_fogtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5979caa-46b5-4915-883b-fc6f8d671083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56aa261b-b93a-4718-914d-70daac31488a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Par_hetes_lehet_ez_a_9_millios_Mazda_amit_a_hataron_fogtak","timestamp":"2019. március. 29. 10:33","title":"Pár hetes lehet ez a 9 milliós Mazda, amit a határon fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hamarosan épül bentlakásos kollégium is.","shortLead":"Hamarosan épül bentlakásos kollégium is.","id":"20190329_mufuves_edzopalya_debreceni_labdarugo_akademianak_906_millio_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0015fc-c8f5-4a48-8174-05e1e34fe044","keywords":null,"link":"/sport/20190329_mufuves_edzopalya_debreceni_labdarugo_akademianak_906_millio_forint","timestamp":"2019. március. 29. 17:43","title":"Már műfüves edzőpályája is van a debreceni fociakadémiának, 906 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]