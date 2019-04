Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Ab által szabott határidő már lejárt, ezért az MSZP-s Tóth Bertalan rákérdezett, hogy mikor rendezik végre a dolgot.

Az Ab által szabott határidő már lejárt, ezért az MSZP-s Tóth Bertalan rákérdezett, hogy mikor rendezik végre a dolgot. Emmi: Még folyik a szakértői munka, azért nem rendezték határidőre a rokkantnyugdíjasok ügyét A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június elejére már megerősödhet annyira, hogy képes legyen az önálló mozgásra. A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június elejére már megerősödhet annyira, hogy képes legyen az önálló mozgásra. Sas József már verseket szaval

Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt. Orosz áttörés: pert nyert a nemváltó műtéten átesett nyomdai gépmester

Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál. Autóval karambolozott egy busz az M7-es autópályán A rádiós egy étteremben vacsorázott, mialatt kocsijának többször is nekihajtott egy feldúlt sofőr. Az ismeretlen valamilyen folyadékkal is eláztatta az autót. A rádiós egy étteremben vacsorázott, mialatt kocsijának többször is nekihajtott egy feldúlt sofőr. Az ismeretlen valamilyen folyadékkal is eláztatta az autót. Dühöngő sofőr ment neki többször Sebestyén Balázs autójának Szépnek nem igazán mondható ez a kreálmány, arra viszont tökéletesen alkalmas lehet, hogy bekerüljön a Guiness Rekordok Könyvébe. A világ leggyorsabb lakóautója lehet ez a napelemes Tesla

A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához. Ok nélkül ütött, rúgott, keresi a rendőrség Felmérte a járóbeteg-szakrendelések várólistáinak hosszát a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség. Jelentésük szerint a legtöbbet a kardiológiai vizsgálatokra való bejutásra, a legkevesebbet a fül-orr-gégészeti és a gyermekgyógyászati ellátásra kell várni. Kardiológiai szakrendelésre már 50 napnál is többet kell várni