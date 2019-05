Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenki tudja, hogy nem túl jó ötlet a mobil kijelzőjére meredni, miközben átkelünk az út túloldalára, ezzel együtt sokan fittyet hánynak erre, veszélybe sodorva magukat és másokat is. New Yorkban úgy gondolták, itt az ideje tenni valamit ez ellen.","shortLead":"Mindenki tudja, hogy nem túl jó ötlet a mobil kijelzőjére meredni, miközben átkelünk az út túloldalára, ezzel együtt...","id":"20190524_new_yorki_torvenyjavaslat_mobilozas_buntetese_utcan_atkelesnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1ea37-3793-4a16-9847-779bbb053c2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_new_yorki_torvenyjavaslat_mobilozas_buntetese_utcan_atkelesnel","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"New Yorkban büntetnék azt, akit telefonnal a kezében kapnak el a zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","shortLead":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","id":"20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5470a676-3e20-4ec0-89c1-7de339617436","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Péntektől házasodhatnak a melegek Tajvanon, 160-an már meg is tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39518b96-3ede-45fc-a702-0211aa13e29e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch munkásságából inspirálódtak azok az alkotók, akik a Small Stories / Kis történetek című kiállításhoz kapcsolódó pályázatokra adtak be munkákat. A „Gyermekkori (rém)álmok” nyílt fotópályázatra összesen 230 munkát küldtek be, a „Kis történetek, kis titkok” című pályázatra pedig professzionális rövidfilmekkel lehetett jelentkezni. A fotópályázat fődíjasa Bede Kincső Hilda lett Pista művészete című sorozatával. A legjobb rövidfilm díját Goldberg Emília nyerte el a Lakodalom utáni éjjel című munkájával. ","shortLead":"David Lynch munkásságából inspirálódtak azok az alkotók, akik a Small Stories / Kis történetek című kiállításhoz...","id":"20190524_David_Lynch_palyazat_Gyermekkori_remalmok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39518b96-3ede-45fc-a702-0211aa13e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76085320-336b-488d-8a51-ec5d9cb7f05d","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_David_Lynch_palyazat_Gyermekkori_remalmok","timestamp":"2019. május. 24. 15:57","title":"David Lynch rémálmokat inspirált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","shortLead":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","id":"20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f033ef7-22b4-431a-a2ad-b8e211364125","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 24. 08:45","title":"Két kilométeres dugulás van az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is elindult Elon Musk műholdasinternet-projektje, amiben összesen 12 ezer szateliltet telepít majd a világűrbe.","shortLead":"Hivatalosan is elindult Elon Musk műholdasinternet-projektje, amiben összesen 12 ezer szateliltet telepít majd...","id":"20190524_spacex_starlink_muholdas_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb011ebb-b990-47d3-a725-39cbbd107912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_spacex_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. május. 24. 08:33","title":"Videó: Fellőtte a SpaceX az első 60 műholdat, ami internetet szór a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az európai alkotmány lehetne az az erő, amely visszatartja az uniós alapértékeket megsértő államokat - véli Heller Ágnes, aki Európa jövőjéről beszélgetett a francia államfővel. A filozófus a hvg.hu-nak beszélt arról is, mi lehet az akadálya Orbán Viktor és Matteo Salvini szövetségének, és hogy miben tér el egy másik szövetségesnek tartott, a napokban megbukott politikus, Heinz-Christian Strache példája a Fidesz körüli botrányoktól. ","shortLead":"Az európai alkotmány lehetne az az erő, amely visszatartja az uniós alapértékeket megsértő államokat - véli Heller...","id":"20190525_Heller_Agnes_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1ff628-8fba-4fe4-bbb5-035c4d8de5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Heller_Agnes_interju","timestamp":"2019. május. 25. 07:00","title":"Heller Ágnes: A változást ne Brüsszeltől várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar hatóság. Hiába próbálta bizonyítani az igazát, milliós kár érte. A nagykereskedő nem érti, hogy az Unión belül miért esik más-más elbírálás alá ugyanaz az eset.","shortLead":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar...","id":"20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc2ef14-a327-456e-abfc-40d67e370013","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","timestamp":"2019. május. 23. 17:22","title":"Kiakadt a holland hagymás, mert a magyar hatóságok megsemmisítették egy rakományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film cselekményét, pedig a Volt egyszer egy… Hollywood nem csak a történet fordulatai miatt lett különleges élmény. Cannes mindenesetre teljesen felbolydult Brad Pitt és Leonardo DiCaprio érkezésétől, Tarantino pedig felhúzta magát, amikor arról kérdezték, miért kidolgozatlan a női főhőse. Ezen a téren viszont az egész fesztiválnak van mit behozni, a szelekció alapján úgy tűnik, 2019 nem a nők éve Cannes-ban. ","shortLead":"A világ legjelentősebb filmfesztiválján is meg kell esketni a kritikusokat, hogy nem árulják el az új Tarantino-film...","id":"20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0720f87-ba99-42a9-a122-0d39af8bc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51acb629-ae1c-4f3b-89ea-879c977dc7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_A_spoilerezes_a_legujabb_jarvany_Cannes_filmesztival","timestamp":"2019. május. 23. 20:00","title":"A spoilerezés a legújabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]