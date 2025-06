Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni egy kiadó lakásért, de 200 ezer alatti kerületek is vannak. A vidéki városok közül Debrecenben volt a legdrágább a lakásbérlés májusban.","shortLead":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni...","id":"20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb.jpg","index":0,"item":"a1fb1a73-be83-42c8-a36c-ee331d3eafb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","timestamp":"2025. június. 12. 12:20","title":"Tíz éve nem volt ilyen május: olcsóbb lett a pesti albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0902cfdd-f253-49d7-9c97-fd77f1f7b3f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egészen a húgyhólyagig eljutott az az USB-kábel, amellyel egy 21 éves férfi kísérletezett. Végül műteni kellett, hogy ne történjen komolyabb baj.","shortLead":"Egészen a húgyhólyagig eljutott az az USB-kábel, amellyel egy 21 éves férfi kísérletezett. Végül műteni kellett...","id":"20250612_usb-kabel-ferfi-hugyholyag-hugycso-mutet-beavatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0902cfdd-f253-49d7-9c97-fd77f1f7b3f2.jpg","index":0,"item":"845050d6-177a-46a5-98b0-faa96442a75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_usb-kabel-ferfi-hugyholyag-hugycso-mutet-beavatozas","timestamp":"2025. június. 12. 09:03","title":"USB-kábel szorult egy férfi húgycsövébe, műtéttel kellett eltávolítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Amerika és Irán vasárnap ülne asztalhoz az atomprogramról szóló tárgyalások következő körében. Úgy tűnik, ezen az izraeli támadás sem változtat.","shortLead":"Amerika és Irán vasárnap ülne asztalhoz az atomprogramról szóló tárgyalások következő körében. Úgy tűnik, ezen...","id":"20250613_iran-usa-atomprogram-targyalas-izrael-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"4e250f2d-c5dc-4fd3-911e-2e1aeca7cbce","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-usa-atomprogram-targyalas-izrael-tamadas","timestamp":"2025. június. 13. 10:05","title":"Az izraeli támadás ellenére folytatódhatnak a tárgyalások az iráni atomprogramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kormány húzásainak köszönhetően az ország gazdaságilag leszakadt a szomszédaitól, hiába az EU-támogatások egyik legnagyobb haszonélvezője. Korrupcióban és Kína-függésben azonban sikerült az élre törni.","shortLead":"A kormány húzásainak köszönhetően az ország gazdaságilag leszakadt a szomszédaitól, hiába az EU-támogatások egyik...","id":"20250612_FAZ-kommentar-Az-allami-beavatkozas-betesz-Magyarorszagon-a-joletnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"6ac7a531-0bed-48d0-a75f-6e1169cb49b9","keywords":null,"link":"/360/20250612_FAZ-kommentar-Az-allami-beavatkozas-betesz-Magyarorszagon-a-joletnek","timestamp":"2025. június. 12. 07:30","title":"FAZ-kommentár: Az állami beavatkozás betesz Magyarországon a jólétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A neveken kívül semmi több konkrétum. ","shortLead":"A neveken kívül semmi több konkrétum. ","id":"20250612_Ket-tipusnevet-vedetett-le-a-Ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821.jpg","index":0,"item":"621f9f32-fc21-40fb-8493-05701041169a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_Ket-tipusnevet-vedetett-le-a-Ferrari","timestamp":"2025. június. 12. 20:20","title":"Két rejtélyes típusnevet védetett le a Ferrari, új különlegességek érkezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint a 2024 YR4 valamikor 2032 végén csapódhat a Hold azon részébe, amit a Földről is látni lehet. Mindez egyrészt igen látványos lesz, másrészt törmeléket is elindíthat a Föld felé.","shortLead":"A NASA számításai szerint a 2024 YR4 valamikor 2032 végén csapódhat a Hold azon részébe, amit a Földről is látni lehet...","id":"20250612_fold-hod-aszteroida-becsapodas-2024-yr4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0.jpg","index":0,"item":"4a1ca56e-af04-4473-8090-bbc882e20692","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_fold-hod-aszteroida-becsapodas-2024-yr4","timestamp":"2025. június. 12. 08:03","title":"500 atombomba erejével csapódhat a Holdba egy aszteroida, és a Földről is látni lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon kívül helyeztek.","shortLead":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon...","id":"20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"74f07212-91dc-449f-ac81-ec67a6c08298","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","timestamp":"2025. június. 11. 21:03","title":"Újfent bűnösnek találták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941e490d-0c9c-4215-9631-b47ad38542cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A papként szolgáló brit John Forde-ot 1337-ben, nagy nyilvánosság előtt, fényes nappal ölték meg. A felbujtó személyét azonban csak mostanra sikerült felderíteni.","shortLead":"A papként szolgáló brit John Forde-ot 1337-ben, nagy nyilvánosság előtt, fényes nappal ölték meg. A felbujtó személyét...","id":"20250611_gyilkossagi-ugy-nyomozas-megoldas-kriminalisztika-tortenelem-john-forde-ela-fitzpayne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941e490d-0c9c-4215-9631-b47ad38542cd.jpg","index":0,"item":"298297ca-d44b-448c-b17a-b73cdaacb2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_gyilkossagi-ugy-nyomozas-megoldas-kriminalisztika-tortenelem-john-forde-ela-fitzpayne","timestamp":"2025. június. 11. 19:03","title":"Most sikerült megoldani egy 688 éves gyilkossági ügyet, miután előkerült egy levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]