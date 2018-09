Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint elszámolási vita lehet a háttérben.","shortLead":"Sajtóhírek szerint elszámolási vita lehet a háttérben.","id":"20180921_Sikeres_vallalkozo_holttestere_bukkanhattak_a_Polus_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f42da1-5276-4c8e-af7a-c01b9d9ae04d","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Sikeres_vallalkozo_holttestere_bukkanhattak_a_Polus_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:15","title":"Sikeres vállalkozó holttestére bukkanhattak a Pólus mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy brüsszeli székhelyű civil környezetvédő szervezet, a „Transport et Environnement” (T&E) tette közzé friss vizsgálatának eredményeit. Lesújtóak. ","shortLead":"Egy brüsszeli székhelyű civil környezetvédő szervezet, a „Transport et Environnement” (T&E) tette közzé friss...","id":"20180921_Hogy_van_ez_Ma_tobb_dizelauto_fut_Europaban_mint_a_nagy_balhe_kirobbanasa_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89855e7d-5f91-49f6-82a8-cc49cc1d0bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Hogy_van_ez_Ma_tobb_dizelauto_fut_Europaban_mint_a_nagy_balhe_kirobbanasa_elott","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:28","title":"Hogy van ez? Ma több dízelautó fut Európában, mint a nagy balhé kirobbanása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663c2c13-87d7-4ba7-a0d8-4cf353296e4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rhode Island-i Newport kikötőjének egy szegletében lehet a hullámsírja James Cook angol hajóskapitány Endeavour nevű hajójának. A helyszínen immár évtizedek óta végeznek kutatásokat a szakemberek, órákon belül megérkezhetnek az első, távérzékelési eljárások segítségével készített képek a hajó feltételezett roncsairól. ","shortLead":"A Rhode Island-i Newport kikötőjének egy szegletében lehet a hullámsírja James Cook angol hajóskapitány Endeavour nevű...","id":"20180921_megtalalhattak_cook_kapitany_hajoja_hms_endeavour_lord_sandwich","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=663c2c13-87d7-4ba7-a0d8-4cf353296e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084a4e2a-2487-4093-a8d1-366c1530ccf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_megtalalhattak_cook_kapitany_hajoja_hms_endeavour_lord_sandwich","timestamp":"2018. szeptember. 21. 21:18","title":"Megtalálhatták a Cook kapitány elveszett hajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Katla átlagosan 40-80 évente tör ki, ez legutóbb 1918-ban történt meg.","shortLead":"A Katla átlagosan 40-80 évente tör ki, ez legutóbb 1918-ban történt meg.","id":"20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5915f82-8607-402c-91ce-11bb32fbab4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:03","title":"Kitörni készül a Katla, és még két másik izlandi vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar társadalom jelentős része tudatában van annak, hogy a hazai demokrácia helyzete nem rózsás, és elégedetlen ezzel a helyzettel. Még a fideszesek is több népszavazást szeretnének, miközben sokan úgy gondolják, választáson nem lehet legyőzni Orbánt.","shortLead":"A magyar társadalom jelentős része tudatában van annak, hogy a hazai demokrácia helyzete nem rózsás, és elégedetlen...","id":"20180920_orban_viktor_kozvelemenykutatas_demokracia_policy_solutions_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd5a24c-1d67-42c3-9ea2-8f80bfd111b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_orban_viktor_kozvelemenykutatas_demokracia_policy_solutions_fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:20","title":"A magyarok fele nem hisz abban, hogy Orbán leváltható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Magyarország, jövök!\"","shortLead":"\"Magyarország, jövök!\"","id":"20180920_Ed_Sheeran_uzent_a_magyar_rajongoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b5b7ff-67aa-475d-8451-3ee92a0efab7","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ed_Sheeran_uzent_a_magyar_rajongoknak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:59","title":"Ed Sheeran üzent a magyar rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Meglepő témát tárgyal az Alkotmánybíróság jövő kedden: Polt Péter legfőbb ügyész kéri a nemzetbiztonsági törvény néhány pontjának megsemmisítését, mert azok szerinte sértik az alaptörvényt.","shortLead":"Meglepő témát tárgyal az Alkotmánybíróság jövő kedden: Polt Péter legfőbb ügyész kéri a nemzetbiztonsági törvény néhány...","id":"20180920_A_legfobb_ugyesz_szerint_onkenyeskedhetnek_a_BM_ala_tartozo_titkosszolgalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2176e8f5-ff98-4058-9df3-b3d7acfa2198","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_A_legfobb_ugyesz_szerint_onkenyeskedhetnek_a_BM_ala_tartozo_titkosszolgalatok","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:18","title":"A legfőbb ügyész panasza szerint önkényeskedhetnek a BM alá tartozó titkosszolgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1deae4f9-a9ab-4aa0-b13c-c8cebdae0eee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magát és vejét nevezte ki Tayyip Erdogan török elnök az állami vagyonalap élére. A lépésre egy nappal az előtt került sor, hogy a török jegybank váratlanul nagyot emelt az alapkamaton.","shortLead":"Magát és vejét nevezte ki Tayyip Erdogan török elnök az állami vagyonalap élére. A lépésre egy nappal az előtt került...","id":"20180920_Mihez_kezd_Orban_peldakepe_ketszazmillio_dollarral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1deae4f9-a9ab-4aa0-b13c-c8cebdae0eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009cd5d-53a1-4432-9539-2207a7c36958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Mihez_kezd_Orban_peldakepe_ketszazmillio_dollarral","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:06","title":"Mihez kezd Orbán példaképe kétszázmilliárd dollárral?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]