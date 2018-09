Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Okos stratégiával, társadalmi konszenzust teremtve, kitartó, következetes munkával ki lehet törni az elmaradottság és a szegénység béklyójából. Vélemény. Magyarország 2030: egy abszurd dráma forgatókönyve Az MTA kutatói a legfrissebb kutatási eredményekre építve fejlesztenek diagnosztikai rendszert. Áttörés a rákdiagnosztikában: már műtét közben elkészülhet a szövettan

A kereslet emelkedésével lassan már nem tud lépést tartani a kínálat. Ismét négyéves csúcson a nyersolaj ára

Magyarországon is kapható fentanil hatóanyagú fájdalomcsillapító, de a morfinnál százszor erősebb, teljes mértékben szintetikus anyag kábítószerként igazán népszerű a tengerentúlon. Ott már több tízezer halálos áldozatot követelt, és Kína szinte kifogyhatatlanul szállítja az újabb és újabb adagokat a feketepiacra. Most már Magyarországra is. Ki állítja meg a fentanilt, ha egyszer elszabadul?

Az atya döntött erről hét év után, aki alapította, mert veszekedésekhez, lopásokhoz vezetett. Felszámolták Pécsen a dobozt, ahova rászorulóknak lehetett élelmet betenni

Az apró is forint, nem? Nem feltétlen lehet egy zacskónyi tízforintossal mindig fizetni, például egy parkolásért

A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját. Bombahír Gulyástól: a Migration Aid párttá alakulása nem is trükközés az adófizetés ellen

Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt. Nagyon benézte ezt a tüntetést, vagy igazi cinikus a lengyel First Lady témáját.","id":"20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d84d81-dd73-4f2e-906b-7fb039562510","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:49","title":"Bombahír Gulyástól: a Migration Aid párttá alakulása nem is trükközés az adófizetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","shortLead":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","id":"20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf708535-35f1-46f6-a35e-bca91d2a053d","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:47","title":"Nagyon benézte ezt a tüntetést, vagy igazi cinikus a lengyel First Lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]