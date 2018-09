Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","shortLead":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","id":"20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a319626-b59c-4794-9895-68c2e7aeea20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:11","title":"Nem tud már hova csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"Szántó Péter","category":"kkv","description":"Vendégszerzőnk elárulja, hogyan érte el, hogy a reggel a kedvenc napszaka, ráadásul még hatékony is olyankor.","shortLead":"Vendégszerzőnk elárulja, hogyan érte el, hogy a reggel a kedvenc napszaka, ráadásul még hatékony is olyankor.","id":"20180926_Igy_hackelje_meg_az_alvasat_egy_kozepkori_modszerrel_hogy_produktivabb_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f5ba4-c0a2-408d-9a12-1c52320d1e8c","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Igy_hackelje_meg_az_alvasat_egy_kozepkori_modszerrel_hogy_produktivabb_legyen","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:05","title":"Így hackelje meg az alvását egy középkori módszerrel, hogy produktívabb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db29ffe-751c-4ef4-8d98-e5393b2ce64a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Punkt nevű gyártó háromévnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb butatelefon.","shortLead":"A svájci Punkt nevű gyártó háromévnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb...","id":"20180926_punkt_mp_02_mobil_butatelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5db29ffe-751c-4ef4-8d98-e5393b2ce64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a170b50-00be-4e1b-a96d-ba6eebff00c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_punkt_mp_02_mobil_butatelefon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:03","title":"Erről a telefonról mondják, hogy annyira buta, hogy visszaadja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegesen nem, mert az nem lehetséges – vélekedett a katolikus egyházfő. Ferenc pápa szerint az ajtók nyitva állhatnak, ha a bevándorlók be tudnak illeszkedni. ","shortLead":"Tömegesen nem, mert az nem lehetséges – vélekedett a katolikus egyházfő. Ferenc pápa szerint az ajtók nyitva állhatnak...","id":"20180926_Ferenc_papa_Be_lehet_fogadni_menekulteket_de_csak_modjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6aad6-157f-4271-8054-e69de72a3706","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Ferenc_papa_Be_lehet_fogadni_menekulteket_de_csak_modjaval","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:52","title":"Ferenc pápa: Be lehet fogadni menekülteket, de csak módjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok készülnek a hajléktalanság betiltásának érvényt szerezni. Szóba került még a Századvég-ügy, illetve megszületett egy újabb kormányzati szállóige luxusrepülőzés ügyben: \"életszerűtlen ilyen morális elveket számon kérni a miniszterelnökön\".","shortLead":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok...","id":"20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3d267b-c603-4b5e-9eb8-dccd6cbb33ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:32","title":"Gulyás: Miniszteri felügyelet alá kerülnek a közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan Markle csak azt csinálta, amit minden átlagos ember tesz: becsukta maga után az ajtót. Az internet mégis odáig van ezért. ","shortLead":"Meghan Markle csak azt csinálta, amit minden átlagos ember tesz: becsukta maga után az ajtót. Az internet mégis odáig...","id":"20180926_Az_emberek_meg_vannak_orulve_Meghan_Markleert_aki_sajat_maga_csukta_be_a_kocsi_ajtajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b446de70-b504-4f5a-a3d1-dffabb9f996b","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Az_emberek_meg_vannak_orulve_Meghan_Markleert_aki_sajat_maga_csukta_be_a_kocsi_ajtajat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:27","title":"Az emberek meg vannak őrülve Meghan Markle-ért, aki saját maga csukta be a kocsi ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0572e7cb-938f-4ac6-a197-b979b1bd7de8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hamarosan pénzbüntetéssel sújtják a kerékpározás közben mobiltelefont használókat Hollandiában. A kormány azért döntött a tilalom elrendeléséről, mert egyre több az olyan kerékpáros baleset, amikor a kerekező üzenetet küld vagy telefonál biciklizés közben.","shortLead":"Hamarosan pénzbüntetéssel sújtják a kerékpározás közben mobiltelefont használókat Hollandiában. A kormány azért döntött...","id":"20180927_keszulhetnek_a_birsagra_a_mobilozo_holland_biciklisek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0572e7cb-938f-4ac6-a197-b979b1bd7de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad1179e-969c-4625-92c7-4d9cf468f947","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_keszulhetnek_a_birsagra_a_mobilozo_holland_biciklisek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 05:59","title":"Készülhetnek a bírságra a mobilozó holland biciklisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e896bb62-4fbd-4561-bee2-3b7f725ff86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind az utazások száma, mind a turisták által elköltött pénz mértéke emelkedett világszinten az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"Mind az utazások száma, mind a turisták által elköltött pénz mértéke emelkedett világszinten az egy évvel korábbihoz...","id":"20180927_Dollarmilliardokat_hagytak_tavaly_Magyarorszagon_a_turistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e896bb62-4fbd-4561-bee2-3b7f725ff86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2ace56-74ed-4bf3-8300-690fc481b73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Dollarmilliardokat_hagytak_tavaly_Magyarorszagon_a_turistak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:38","title":"Dollármilliárdokat hagytak tavaly Magyarországon a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]