[{"available":true,"c_guid":"a35592b0-5a0c-466e-bf32-c81c8b0a6fb2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összecsukható, könnyen szállítható talicskájáért a legrangosabb nemzetközi design díjnak számító Red Dot Awardot nyerte el a magyar dizájnstúdió, a Flying Objects. ","shortLead":"Összecsukható, könnyen szállítható talicskájáért a legrangosabb nemzetközi design díjnak számító Red Dot Awardot nyerte...","id":"20180927_A_vilag_legfontosabb_dizajn_dijat_erdemelte_ki_egy_magyar_talicska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a35592b0-5a0c-466e-bf32-c81c8b0a6fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc148793-cf93-4990-8d94-a3e1e76ad291","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_A_vilag_legfontosabb_dizajn_dijat_erdemelte_ki_egy_magyar_talicska","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:01","title":"Egy talicskával lett világelső egy magyar dizájnstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már korábban közzétett fotók mellett egy tizenöt filmkockából álló videofelvételt is küldtek a Ryugu kisbolygó felszínéről a Hajabusza-2 kutatórobotjai.","shortLead":"A már korábban közzétett fotók mellett egy tizenöt filmkockából álló videofelvételt is küldtek a Ryugu kisbolygó...","id":"20180929_jaxa_hajabusza_2_urszonda_ryugu_aszteroida_elso_video_foto_roverek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c0d347-5d92-40d4-a3f9-0e20714ed65d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_jaxa_hajabusza_2_urszonda_ryugu_aszteroida_elso_video_foto_roverek","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:03","title":"Videót küldött haza az aszteroidán tanyázó japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"\"Kedvező változás várható a közeljövőben\" az ápolási díjjal kapcsolatban az Emmi szerint, bár a fideszes képviselők legutóbb el sem mentek a parlamentben ezzel foglalkozó ülésre. ","shortLead":"\"Kedvező változás várható a közeljövőben\" az ápolási díjjal kapcsolatban az Emmi szerint, bár a fideszes képviselők...","id":"20180928_Az_Emmi_azt_igeri_emelni_fogjak_az_apolasi_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f078a1b4-707d-4085-af08-21c22ab9dcd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Az_Emmi_azt_igeri_emelni_fogjak_az_apolasi_dijat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:39","title":"Az Emmi azt ígéri, emelni fogják az ápolási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek fele nem is hallott arról, hogy a miniszterelnök 17 milliárdos magángéppel utazott el focimeccset nézni.","shortLead":"Az emberek fele nem is hallott arról, hogy a miniszterelnök 17 milliárdos magángéppel utazott el focimeccset nézni.","id":"20180930_Orban_luxusrepulon_Nincs_itt_semmi_latnivalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152dd8b-bc39-4c93-b0f9-5668a368855c","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Orban_luxusrepulon_Nincs_itt_semmi_latnivalo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:43","title":"Orbán luxusrepülőn? Nincs itt semmi látnivaló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Toyota brit üzemének napi termelése 4,4 milliárd forintnak felel meg. Egy megállapodás nélküli Brexit esetére több havi leállással számolnak. MI is számoltunk.","shortLead":"A Toyota brit üzemének napi termelése 4,4 milliárd forintnak felel meg. Egy megállapodás nélküli Brexit esetére több...","id":"20180929_Sok_szaz_milliard_forintos_kiesessel_szamolnak_egy_Brexitkatasztrofa_esetere__es_ez_csak_egy_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e14ec9-b260-450a-ac8b-51d5a3c0c7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Sok_szaz_milliard_forintos_kiesessel_szamolnak_egy_Brexitkatasztrofa_esetere__es_ez_csak_egy_gyar","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:58","title":"Sok száz milliárd forintos kieséssel számolnak egy Brexit-katasztrófa esetére - és ez csak egy gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb064acd-882c-4faf-8ef4-d465198f677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Baleset történt a 4-es főút és a monori Kistói út találkozásánál lévő körforgalomban.","shortLead":"Baleset történt a 4-es főút és a monori Kistói út találkozásánál lévő körforgalomban.","id":"20180929_baleset_4es_fout_monor_korforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb064acd-882c-4faf-8ef4-d465198f677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79811875-4694-4dd3-bef0-096e6555aa04","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180929_baleset_4es_fout_monor_korforgalom","timestamp":"2018. szeptember. 29. 23:55","title":"Felborult egy autó a 4-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. Munkatársaink arról beszélgettek, miként zavarodott meg a teljes kormánypárti kommunikáció Orbán Viktor és körének luxusutazásai kapcsán, és hogy mi a valódi botrány a nyaralási szokások mögött.","shortLead":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. Munkatársaink arról...","id":"20180929_Ezt_benezte_a_HVG_meg_Bayer_sem_eleg_bator_hogy_Orban_luxusutjait_megvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a074f1-6a52-4387-bc2a-d7c3de63f999","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Ezt_benezte_a_HVG_meg_Bayer_sem_eleg_bator_hogy_Orban_luxusutjait_megvedje","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:30","title":"Fülke: ezt benéztük, még Bayer sem elég bátor, hogy Orbán luxusútjait megvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5da800c-0530-440d-aecb-ac1c4d8a33b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujréti László a Szeretlek Magyarországnak mesélt az olasz színész magyarországi látogatásáról, és arról, hogy érezte magát nálunk Hill.\r

","shortLead":"Ujréti László a Szeretlek Magyarországnak mesélt az olasz színész magyarországi látogatásáról, és arról, hogy érezte...","id":"20180928_Ujreti_Terence_Hill_megkoszonte_hogy_a_hangommal_jobb_szineszt_csinaltam_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5da800c-0530-440d-aecb-ac1c4d8a33b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6118184d-64a1-44d7-a1d0-a8f2a6bd2278","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Ujreti_Terence_Hill_megkoszonte_hogy_a_hangommal_jobb_szineszt_csinaltam_belole","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:02","title":"Ujréti: Terence Hill megköszönte, hogy a hangommal jobb színészt csináltam belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]