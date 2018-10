Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23195e71-326d-46c0-b7cf-f89677d648e3","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Bár tartja magát a tévhit, nem igaz, hogy a népmesékben csak passzív, megmentésre váró női alakok lennének. Ahhoz viszont, hogy megismerkedjünk az önálló, tettrekész és önazonos hősnőkkel, túl kell merészkednünk azon a néhány történeten, amelyet a 19. század óta újra meg újra beválogatnak a mesekönyvekbe.","shortLead":"Bár tartja magát a tévhit, nem igaz, hogy a népmesékben csak passzív, megmentésre váró női alakok lennének. Ahhoz...","id":"20180930_Vagany_hosnokkel_tele_vannak_a_nepmesek_csak_tul_kene_lepni_az_elavult_toplistan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23195e71-326d-46c0-b7cf-f89677d648e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393b665a-e63d-4bd9-a712-cca21f49334e","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Vagany_hosnokkel_tele_vannak_a_nepmesek_csak_tul_kene_lepni_az_elavult_toplistan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:35","title":"Vagány hősnőkkel tele vannak a népmesék, csak túl kellene lépni az elavult toplistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7235e4db-27d1-4cdd-926c-858afc9dbc35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a Szikla lánya körmöt akar festeni, akkor nincs mese!","shortLead":"Ha a Szikla lánya körmöt akar festeni, akkor nincs mese!","id":"20180930_Dwayne_Johnson_koromfestes_Instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7235e4db-27d1-4cdd-926c-858afc9dbc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7730d6e5-88fc-4a8a-92b3-80cb6a1f3ea3","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Dwayne_Johnson_koromfestes_Instagram","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:42","title":"Dwayne Johnsont elkapta a lánya egy kis körömfestésre - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte riasztó mértékben csökken a fajokban különösen gazdag vizes területek kiterjedése. 1970 és 2015 között a vizes területek 35 százaléka tűnt el a klímaváltozás, a környezetszennyezés, valamint a tengerparti és folyótorkolati régiókban folyó városépítkezések miatt – áll a ramsari egyezmény titkári hivatalának új jelentésében. A vizes területek állat- és növényvilágának 25 százalékát a kihalás fenyegeti.","shortLead":"Világszerte riasztó mértékben csökken a fajokban különösen gazdag vizes területek kiterjedése. 1970 és 2015 között...","id":"20180930_vizes_teruletek_kiterjedese_csokkenes_ramsari_egyezmeny_global_wetland_outlook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a43ce84-9ff0-4339-95a2-e10ab1250326","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_vizes_teruletek_kiterjedese_csokkenes_ramsari_egyezmeny_global_wetland_outlook","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:03","title":"Veszélybe sodorjuk a Földet: drámaian csökken világszerte a vizes területek nagysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, nagyon kemények voltunk, de azután minden megváltozott, és szerelembe estünk egymással – mondta egy szombati kampányrendezvényen Donald Trump amerikai elnök.



","shortLead":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0bf0-3077-41fc-8c90-b65464d51d64","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:37","title":"Szerelembe estünk – mondta Kim Dzsong Unhoz fűződő viszonyáról Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is bejelentkezett a Most-Híd jelöltjeként.","shortLead":"Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is...","id":"20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782a83fb-2b40-4b2f-b783-3f12aad1536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b0b4a6-3d75-401a-82ba-2ae25762e6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_bugar_menyhart_szlovak_allamfovalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:34","title":"Két magyar is megküzd egymással a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük ügyvédje az ATV-n mondta be az összeget, amekkorát a magyar joggyakorlatban még soha nem ítéltek meg. Nem nevezte meg, melyik médiumot perelnék be, de arra utalt, hogy „mindannyian tudjuk”, miért lenne nehéz ellenük bíróságra menni. A két vízilabdázót először a kuruc.infó nevezte néven, utána a TV2 Tények című műsora is közölte a neveket, tőlük már többen át is vették az értesülést. ","shortLead":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük...","id":"20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506a89b3-b3af-43b3-a8be-6de092b16c33","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","timestamp":"2018. október. 01. 11:12","title":"Gigapert terveznek a gyerekerőszakolással hírbe hozott vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Brett Kavanaugh ellen szóló állítások sorát bizonyíték nélkül lehetett megtenni és lehet elvetni. Az a kérdés, együtt tudunk-e élni, és miként tudunk együtt élni a bizonyítékok hiányából következő bizonytalansággal. Ez sokkal súlyosabb kérdés, mint az, hogy vétkes-e X, hazudik-e Y.","shortLead":"Brett Kavanaugh ellen szóló állítások sorát bizonyíték nélkül lehetett megtenni és lehet elvetni. Az a kérdés, együtt...","id":"20180930_Revesz_Nem_biztos_ami_nem_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c3f626-6b1e-45a2-a6d1-9b9e308e9cba","keywords":null,"link":"/velemeny/20180930_Revesz_Nem_biztos_ami_nem_biztos","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:10","title":"Révész: Nem biztos, ami nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443a8a62-468f-45df-a0b7-e363d50bb0bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A résztvevők a prosztatarák megelőzésére és a férfiak mentálhigiénés egészségre hívták fel a figyelmet.","shortLead":"A résztvevők a prosztatarák megelőzésére és a férfiak mentálhigiénés egészségre hívták fel a figyelmet.","id":"20180930_Motoros_felvonulas_prosztatarak_mentalhigienes_egeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=443a8a62-468f-45df-a0b7-e363d50bb0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ecd3d2-58c5-488f-b26c-97d474523bdf","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Motoros_felvonulas_prosztatarak_mentalhigienes_egeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:03","title":"Jó cél érdekében bőgtek ma a motorok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]