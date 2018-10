Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A kormány könnyedén bevállalhatná, hogy szja-mentességet adjon a nagycsaládos nőknek, nem esne ki túl sok pénz így a gazdaságból. Csakhogy már eddig is hiába próbálták gyerekvállalásra ösztönözni a párokat, nem született több gyerek.","shortLead":"A kormány könnyedén bevállalhatná, hogy szja-mentességet adjon a nagycsaládos nőknek, nem esne ki túl sok pénz...","id":"20181002_gyerekvallalas_adomentesseg_ado_szuletes_csok_szja_mentesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f2afeb-6046-44e6-aa9e-da2211bcbabf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_gyerekvallalas_adomentesseg_ado_szuletes_csok_szja_mentesseg","timestamp":"2018. október. 02. 15:57","title":"Ha a csoktól nem született több gyerek, majd az adómentességtől fog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","shortLead":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","id":"20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd52e0-7f58-4c49-be8c-27d2222a3892","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. október. 03. 11:24","title":"Veszteséget hozott a Tescónak a vasárnapi boltzár Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e2ab54-f4bf-409d-beb6-d076800f87eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.","shortLead":"A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.","id":"20181002_Video_20_meteres_hullamot_gyozott_le_egy_noi_szorfos_Guinnessrekordot_ert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e2ab54-f4bf-409d-beb6-d076800f87eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e976ccbb-7386-4a94-8c8a-3b259e7e6a18","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Video_20_meteres_hullamot_gyozott_le_egy_noi_szorfos_Guinnessrekordot_ert","timestamp":"2018. október. 02. 14:08","title":"Videó: 20 méteres hullámot győzött le egy női szörfös, Guinness-rekordot ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9b2f93-5547-4e34-b712-f511c9395539","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hondzso Taszuku, az orvosi Nobel-díj egyik idei díjazottja közölte: folytatni akarja kutatásait a rák elleni harcban, hogy még több életet megmenthessen.","shortLead":"Hondzso Taszuku, az orvosi Nobel-díj egyik idei díjazottja közölte: folytatni akarja kutatásait a rák elleni harcban...","id":"20181002_fiziologiai_orvostudomanyi_nobel_dij_orvosi_nobel_dij_hondzso_taszuku_tasuku_honjo_rakkutatas_immunrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9b2f93-5547-4e34-b712-f511c9395539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d77b251-2d80-4272-9f8c-37f47ca5658d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_fiziologiai_orvostudomanyi_nobel_dij_orvosi_nobel_dij_hondzso_taszuku_tasuku_honjo_rakkutatas_immunrendszer","timestamp":"2018. október. 02. 07:02","title":"Még tovább merészkedne a rákgyógyításért Nobel-díjjal jutalmazott tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra nekiestek a képviselők a Sargentini-jelentésnek és egymásnak. ","shortLead":"Újra nekiestek a képviselők a Sargentini-jelentésnek és egymásnak. ","id":"20181003_Sargentini_jelentes_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce56a16-a8d3-4ed4-b28f-54f929bbce83","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Sargentini_jelentes_parlament","timestamp":"2018. október. 03. 10:35","title":"Elkárhozik az ellenzék, a kormány kenegesse magát Bibliával a kórházban - a Sargentini-jelentés elutasításáról vitáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerkesztéségünkben többen is meglepődve szembesültünk azzal, hogy a Facebook Messenger alkalmazásban hirtelen minden ismerősünk aktív, elérhető, látható lett – még azok is, akikkel beállításaink szerint nem is kellene látnunk egymást. Kiderült, több olvasónknál is hasonló helyzet állt elő. Kis hiba, de nagyon kellemetlen pillanatokat okozhat.","shortLead":"Szerkesztéségünkben többen is meglepődve szembesültünk azzal, hogy a Facebook Messenger alkalmazásban hirtelen minden...","id":"20181002_facebook_messenger_chat_aktiv_ismerosok_99","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567fd63-ccd5-4ddd-97d8-db9202fbd0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_messenger_chat_aktiv_ismerosok_99","timestamp":"2018. október. 02. 20:23","title":"Káosz van a Facebook Messengeren, ön is tapasztalja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul egyedül, úgyhogy osztoznia sem kell a pénzen.","shortLead":"Ráadásul egyedül, úgyhogy osztoznia sem kell a pénzen.","id":"20181003_6_ezer_forintbol_52_milliard_giganyeremenyt_szakitott_valaki_a_svajci_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb014cc-6d53-40b5-b309-e13f2f6b876d","keywords":null,"link":"/elet/20181003_6_ezer_forintbol_52_milliard_giganyeremenyt_szakitott_valaki_a_svajci_lotton","timestamp":"2018. október. 03. 08:33","title":"6 ezer forintból 52 milliárd: giganyereményt szakított valaki a svájci lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. ","shortLead":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. ","id":"20181002_Orizetbe_vettek_egy_illegalis_bevandorloknak_segito_olasz_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a783e5-7ea4-40b0-b20c-472c75cdb056","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Orizetbe_vettek_egy_illegalis_bevandorloknak_segito_olasz_polgarmestert","timestamp":"2018. október. 02. 11:12","title":"Őrizetbe vettek egy illegális bevándorlóknak segítő olasz polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]