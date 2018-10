Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács Zoltán.
A kormányszóvivő sorosozással válaszolt Clinton kritikájára
2018. október. 09. 16:54

Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb városokat.
Frissült a magyarországi Google Street View – önt is lefotózta az autó?
2018. október. 08. 12:01

Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve – kilép a csillagközi térbe.
Izgalomba jött a NASA: fontos dolgot mértek a Voyager–2 műszerei
2018. október. 08. 16:02

Innentől lehet trükközni az életkorral.
Jön a lex Mocsai 2.0? Plusz három évet ad a kormány az idősödő rektoroknak
2018. október. 09. 17:58

Ezt a képet Czunyiné lábáról még sokáig emlegetik
2018. október. 08. 17:13

Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített "autokrácia" komoly veszélyt jelent az Unióra, hozzátette, a brit konzervatívok távol kerültek Churchill és Theatcher pártjának szellemétől, amiért nem szavazták meg a Sargentini-jelentést. A volt külügyminiszternek a magyar kormány azonnal megüzente, hogy "Soros!".
Hillary Clinton: A Magyarországon is terjedő autokrácia az egyik legnagyobb veszély az EU számára
2018. október. 09. 15:31

A járókelők hallották meg keserves nyávogását.
Esővíz-elvezetőbe szorult Miri, a túlsúlyos kandúr, de sikerült kiszabadítani – videó
2018. október. 09. 09:28

Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is előfordultak, de egyre durvábbak lesznek. Jávor a kormány hazaárulós retorikáját okolja, emiatt durvulnak el a választópolgárok. Feljelentést tesznek, de Jávor nem sokat vár a nyomozástól. Fekáliával bekent és kővel betört ablak: durvul a helyzet Jávor Benedeknél
2018. október. 09. 12:18