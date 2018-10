Uniós pénzből tenné kivi- és fügenagyhatalommá Magyarországot a kormány

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae413e8c-cb1b-4e84-91c0-b24d383ee979","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Havi 40-80 ezer forintot adott a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó intézménye 2016 szeptemberétől 2018 májusáig. Összesen több mint 100 embernek. Korábban a Belügyminisztérium hárított a témában.","shortLead":"Havi 40-80 ezer forintot adott a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó intézménye 2016 szeptemberétől 2018 májusáig...","id":"20181013_Afgan_menekultek_kaptak_lakhatasi_tamogatast_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae413e8c-cb1b-4e84-91c0-b24d383ee979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6afb69-3937-42a6-b9d6-9db15ea7b31f","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Afgan_menekultek_kaptak_lakhatasi_tamogatast_Budapesten","timestamp":"2018. október. 13. 06:00","title":"Afgán menekültek kaptak lakhatási támogatást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új tanulmány szerint az extrém hőhullám is szedett áldozatokat, nemcsak a hamu és a láva.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az extrém hőhullám is szedett áldozatokat, nemcsak a hamu és a láva.","id":"20181013_A_kitoro_Vezuv_felforralta_az_emberek_veret_es_szetrobbantotta_a_koponyajukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe751ba-982e-4647-b388-a6a44ff53997","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_kitoro_Vezuv_felforralta_az_emberek_veret_es_szetrobbantotta_a_koponyajukat","timestamp":"2018. október. 13. 09:21","title":"A kitörő Vezúv felforralta az emberek vérét és szétrobbantotta a koponyájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d079e9-6a90-4b3b-adf9-5fbce45812bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát persze, hogy György herceg és Sarolta hercegnő!","shortLead":"Hát persze, hogy György herceg és Sarolta hercegnő!","id":"20181012_Eugenia_hercegno_eskuvo_Gyorgy_Sarolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d079e9-6a90-4b3b-adf9-5fbce45812bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5bfb90-6874-4c48-bdca-a808f8943c70","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Eugenia_hercegno_eskuvo_Gyorgy_Sarolta","timestamp":"2018. október. 12. 15:44","title":"Tippeljen, ki volt a legcukibb Eugénia hercegnő esküvőjén!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc732e4-4339-4c36-be1e-75b6737cea86","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Egy hónappal a kínai premier után Európában is bemutatta új középkategóriás mobilját a Huawei. A Honor almárkához tartozó 8X elsősorban nagy kijelzőjével tűnik ki a sorból.","shortLead":"Egy hónappal a kínai premier után Európában is bemutatta új középkategóriás mobilját a Huawei. A Honor almárkához...","id":"20181011_honor_8x_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc732e4-4339-4c36-be1e-75b6737cea86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa83dfda-1de5-481f-a2dc-646b6ca40198","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_honor_8x_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","timestamp":"2018. október. 11. 19:13","title":"Majdnem csúcsmobil, középkategóriás áron: itt a Huawei új telefonja, a Honor 8X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","shortLead":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","id":"20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96f691a-0a61-4898-8310-9c227c5f9d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"180 millió forintért vesz 14 festményt a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is tisztelte a nőket.","shortLead":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is...","id":"20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f12cde-b516-40b1-adf4-dc8421739ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","timestamp":"2018. október. 13. 11:54","title":"Arnold Schwarzenegger ma már nem tagadja, hogy nőket alázott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948a9211-2e78-4a28-8581-5639d4bd07fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyi angol családi vállalkozásból egy a fairtade szabályokat egyre inkább mellőző, amerikai tulajdonú vállalat lett.","shortLead":"A helyi angol családi vállalkozásból egy a fairtade szabályokat egyre inkább mellőző, amerikai tulajdonú vállalat lett.","id":"20181013_Igy_lett_a_valaha_emberbarat_csokimarka_a_veresszaju_kapitalimus_mintapeldanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948a9211-2e78-4a28-8581-5639d4bd07fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be581b5d-c739-438d-bba7-456de814abdc","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Igy_lett_a_valaha_emberbarat_csokimarka_a_veresszaju_kapitalimus_mintapeldanya","timestamp":"2018. október. 13. 10:34","title":"Így lett a valaha emberbarát csokimárka a véresszájú kapitalizmus mintapéldánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d05ae38-56a8-425f-81cf-4806dcf0e883","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jegyüzérek szerint az igazi rajongók több tízezer forintot is kifizetnek Koós Jánosért. ","shortLead":"A jegyüzérek szerint az igazi rajongók több tízezer forintot is kifizetnek Koós Jánosért. ","id":"20181012_Mennyi_penzt_er_meg_egy_tancdalfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d05ae38-56a8-425f-81cf-4806dcf0e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efb49a8-f86c-474c-b195-5e7424b1b88a","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Mennyi_penzt_er_meg_egy_tancdalfesztival","timestamp":"2018. október. 12. 10:45","title":"Mennyi pénzt ér meg egy táncdalfesztivál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]