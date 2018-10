Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hőmérséklet viszont több mint elviselhető lesz. Felhős, esős, szeles vasárnapra készüljenek!

Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez képest. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez... A Zöldek örülhetnek a legjobban Hessenben, a CDU 10 százalékot esett

A kérdésre a válasz pofonegyszerű. Vajon miért indult boltba egy csípőfogóval az algyői férfi?

Az 1990 utáni kormányiratokról van szó, amelyeket eddig a Magyar Nemzeti Levéltár kezelt, de hamarosan a kormány házi kutatóintézetéhez kerülnek. A levéltárosoknak gyanús, hogy a kormányiratokat „baráti kezekbe" adják

Parkour-találkozót tartottak szombaton, Salgótarjánban. Nem hallucinált, ha ma repkedő fiatalokat látott Salgótarjánban

Nagyon egymásra hangolódtak. Harcol a várossal egy amerikai nő, hogy megtarthassa lelki támaszát, egy sertést

A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint) összdíjazású szingapúri tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:4, 7:5-re legyőzte az első helyen kiemelt cseh Barbora Krejcikovát és Katerina Siniakovát.

Babos megvédte címét párosban Szingapúrban

A közvetlenül a Mars felszíne alatt található sós víz elegendő oxigénnel szolgálhat egy olyasfajta mikrobiális élet támogatásához, amely évmilliárdokkal ezelőtt alakult ki és virágzott a Földön – állítják kutatók, akik szerint a vörös bolygó néhány pontján még akár az olyan primitív, többsejtű teremtmények számára is elegendő lehet az oxigén, mint a szivacsállatok. Annyi sós víz van a Marson, hogy akár működhet is az élet