[{"available":true,"c_guid":"600a85ac-6b58-4ed6-b5af-01674849d704","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Éleződik az emberek és állatok közötti konfliktus.","shortLead":"Éleződik az emberek és állatok közötti konfliktus.","id":"20181116_Leopard_olt_meg_egy_nepali_kislanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=600a85ac-6b58-4ed6-b5af-01674849d704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb579355-36ad-427b-8492-cdab331d9b5b","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Leopard_olt_meg_egy_nepali_kislanyt","timestamp":"2018. november. 16. 11:33","title":"Leopárd ölt meg egy nepáli kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti Betevő tavalyi aukcióján, ahol ismert és feltörekvő magyar művészek ajánlottak fel egy-egy alkotást jótékony célra. A helyzet abszurditása azóta sem változott, csak most Mácsai Pál veszi át a stafétát.

","shortLead":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti...","id":"20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521292b-4c0e-4903-8d3e-291fca05c586","keywords":null,"link":"/elet/20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","timestamp":"2018. november. 16. 15:33","title":"Alföldi Róbert és Rutkai Bori műveire is licitálhat, ha szeretne valami jót tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden magyar állampolgár Nagy-Britanniában maradhat és dolgozhat a jövőben is, aki azelőtt költözik az országba, mielőtt az hivatalosan kilépne az unióból. Ezt mondta az RTL Híradónak adott interjújában az Egyesült Királyság budapesti nagykövete. ","shortLead":"Minden magyar állampolgár Nagy-Britanniában maradhat és dolgozhat a jövőben is, aki azelőtt költözik az országba...","id":"20181115_2020_utan_egyedi_elbiralas_alapjan_dontik_el_hogy_ki_vallalhat_munkat_a_briteknel_es_ki_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73afff-50dc-477f-8fb0-16e8db7775ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_2020_utan_egyedi_elbiralas_alapjan_dontik_el_hogy_ki_vallalhat_munkat_a_briteknel_es_ki_nem","timestamp":"2018. november. 15. 22:11","title":"2020 után egyedi elbírálás alapján dönthetik el, hogy ki vállalhat munkát a briteknél és ki nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a56c3c-949c-402d-9825-eca6fbde68bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Irodaház gyulladt ki Terézvárosban. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között.","shortLead":"Irodaház gyulladt ki Terézvárosban. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között.","id":"20181117_Eg_egy_haz_a_Terez_koruton_nem_jar_a_villamos_a_Jaszai_es_az_Oktogon_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4a56c3c-949c-402d-9825-eca6fbde68bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5703da-d49f-41ec-936e-54cb6d6a6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eg_egy_haz_a_Terez_koruton_nem_jar_a_villamos_a_Jaszai_es_az_Oktogon_kozott","timestamp":"2018. november. 17. 14:32","title":"Hatalmas füsttel ég egy ház a Teréz körúton, nem jár a villamos a Jászai és az Oktogon között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613c213-8f99-4223-868c-077061d3e7b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség eltiltással fenyegette azokat az úszókat, akik részt vennének egy másik szervezet indította pénzdíjas viadalon. ","shortLead":"A nemzetközi szövetség eltiltással fenyegette azokat az úszókat, akik részt vennének egy másik szervezet indította...","id":"20181117_cseh_laszlo_fiina_uszo_vilagkupa_fenyegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5613c213-8f99-4223-868c-077061d3e7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938cdddd-32ac-4494-ae01-271ff7f69fa8","keywords":null,"link":"/sport/20181117_cseh_laszlo_fiina_uszo_vilagkupa_fenyegetes","timestamp":"2018. november. 17. 17:58","title":"Cseh László kiakadt a FINA-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint hazaviszi a szinte olasz nemzeti jelképnek számító csokik gyártását. A miniszterelnökhelyettes Luigi di Maio szerint a miniszterelnök magához kéreti majd őket.","shortLead":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint...","id":"20181116_160_eves_olasz_csokigyarat_zarat_be_a_torok_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe04e2ed-d105-4384-8950-a3184409f201","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_160_eves_olasz_csokigyarat_zarat_be_a_torok_tulajdonos","timestamp":"2018. november. 16. 11:52","title":"Még a kormány is kiborult: 160 éve ez a csokik Ferrarija, most bezáratja a török tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b3b01a-2cab-4acd-8238-77a51c0233b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezen a hétvégén éri el legintenzívebb aktivitási idejét a Leonidák meteorraj. A szakemberek szerint megcsodálása előtt érdemes a mobilt eltenni, mert 15-20 perc kell a szemünknek, hogy megszokja a sötétséget.","shortLead":"Ezen a hétvégén éri el legintenzívebb aktivitási idejét a Leonidák meteorraj. A szakemberek szerint megcsodálása előtt...","id":"20181117_leonidak_meteorraj_2018_datum_hullocsillag_csillaghullas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4b3b01a-2cab-4acd-8238-77a51c0233b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e798232b-daa7-429a-a7b4-ec0005fd43af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_leonidak_meteorraj_2018_datum_hullocsillag_csillaghullas","timestamp":"2018. november. 17. 09:03","title":"Ma éjjel nézzen fel az égre, gyönyörű dolgot fog látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3728e0b-2be5-4f56-8d26-32d0e9dffc0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181117_Gulyas_Gergely_nem_volt_hajlando_Gruevszkirol_beszelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3728e0b-2be5-4f56-8d26-32d0e9dffc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d494b3-3e6b-43a1-aec2-300e6bf5f9af","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_nem_volt_hajlando_Gruevszkirol_beszelni","timestamp":"2018. november. 17. 15:45","title":"Gulyás Gergely nem volt hajlandó Gruevszkiről beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]