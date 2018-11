Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány nem hagyta szó nélkül az európai liberálisok plakátját, amit teherautóval hazánkba is elhoznak, és amelyiken Orbánt támadják. Jött egy válaszplakát, választeherautóval, amire viszont Verhofstadt reagált.","shortLead":"A kormány nem hagyta szó nélkül az európai liberálisok plakátját, amit teherautóval hazánkba is elhoznak, és amelyiken...","id":"20181129_Verhofstadt_odaszolt_Orbannak_Nem_tul_eredeti_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18761252-2f4a-4312-a279-2b36e15d9e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Verhofstadt_odaszolt_Orbannak_Nem_tul_eredeti_Viktor","timestamp":"2018. november. 29. 16:20","title":"Verhofstadt odaszólt Orbánnak: Nem túl eredeti, Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált. Szerintük minden a legnagyobb rendben, a valóság azonban mást mutat.","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált...","id":"20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ed6d9-79c3-4099-97f3-77f490a93812","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","timestamp":"2018. november. 29. 10:33","title":"Sikertörténetről beszél az Apple, pedig alig veszi valaki az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hónapja él a hajléktalanrendelet, aminek értelmében büntetik a közterületen élést, de a kórházakat fenntartó minisztérium mégsem tudja megmondani, hogy mekkora pluszterhet rótt ez az egészségügyi intézményekre.","shortLead":"Másfél hónapja él a hajléktalanrendelet, aminek értelmében büntetik a közterületen élést, de a kórházakat fenntartó...","id":"20181128_Az_miniszterium_nem_tudja_raktake_plusz_terhet_a_korhazakra_a_hajlektalantorvennyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fb65cd-70a7-455e-91a3-ff0ca935848a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Az_miniszterium_nem_tudja_raktake_plusz_terhet_a_korhazakra_a_hajlektalantorvennyel","timestamp":"2018. november. 28. 13:22","title":"A minisztérium nem tudja, raktak-e pluszterhet a kórházakra a hajléktalantörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90141f6f-0e22-406f-bacd-dc0ede1d4719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az amerikai kávézóikban blokkolni fogják a pornográf tartalmakat.","shortLead":"Legalábbis az amerikai kávézóikban blokkolni fogják a pornográf tartalmakat.","id":"20181129_Pornot_nezne_a_Starbucksban_Jovore_mar_nem_teheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90141f6f-0e22-406f-bacd-dc0ede1d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fb606f-5bcd-4924-ac81-7ec7bd180c5a","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Pornot_nezne_a_Starbucksban_Jovore_mar_nem_teheti","timestamp":"2018. november. 29. 09:18","title":"Pornót nézne a Starbucksban? Jövőre már nem teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlított kijelzőjű mobilok terén is első akart lenni a Samsung, de ez végül nem sikerült. Időközben pedig egy másik versenyt is elbuktak.","shortLead":"A hajlított kijelzőjű mobilok terén is első akart lenni a Samsung, de ez végül nem sikerült. Időközben pedig egy másik...","id":"20181130_huawei_nova_4_infinity_o_kijelzo_samsung_galaxy_s10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b23e7e-19e8-4fc1-b81c-1d10bb456668","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_huawei_nova_4_infinity_o_kijelzo_samsung_galaxy_s10","timestamp":"2018. november. 30. 09:03","title":"A Huawei egy pillanatra megmutatta a telefont, amivel borsot törne a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési ügyben adott ki indítványt Henrik Saugmandsgaard Øe. ","shortLead":"Egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési ügyben adott ki indítványt Henrik Saugmandsgaard Øe. ","id":"20181129_europai_unio_birosaga_fotanacsnok_kotelezettsegszegesi_eljaras_zsebszerzodesek_foldvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e278966-55fd-4756-af4c-585502ce0f8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_europai_unio_birosaga_fotanacsnok_kotelezettsegszegesi_eljaras_zsebszerzodesek_foldvasarlas","timestamp":"2018. november. 29. 11:38","title":"Főtanácsnok: Magyarország megsértette a tőke szabad mozgásának elvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint egyre több az ellenőrzés, és egyre kevesebb a szabálytalankodó.","shortLead":"A vasúttársaság szerint egyre több az ellenőrzés, és egyre kevesebb a szabálytalankodó.","id":"20181128_Elijesztettek_a_blicceloket_a_MAV_rettenthetetlen_kalauzai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cef3a48-2499-4c0b-afd9-b6e4d611e181","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Elijesztettek_a_blicceloket_a_MAV_rettenthetetlen_kalauzai","timestamp":"2018. november. 28. 15:22","title":"Elijesztették a bliccelőket a MÁV rettenthetetlen kalauzai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hétéves uniós költségvetésről bonyolult tárgyalások várhatók, de meg fognak állapodni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának csütörtökön Pozsonyban, amikor a Kohézió barátai csoport csúcstalálkozójára érkezett.","shortLead":"A következő hétéves uniós költségvetésről bonyolult tárgyalások várhatók, de meg fognak állapodni – mondta Orbán Viktor...","id":"20181129_Orban_az_unios_koltsegvetesrol_Bonyolult_targyalasok_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07292c1-3868-4cd9-8cdb-28f3957845f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Orban_az_unios_koltsegvetesrol_Bonyolult_targyalasok_lesznek","timestamp":"2018. november. 29. 12:00","title":"Orbán az uniós költségvetésről: Bonyolult tárgyalások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]