[{"available":true,"c_guid":"bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd bevezetni, az ellenőrzést a jelenlegi két év helyett csak legfeljebb egy évre lehet majd meghosszabbítani, valamint a schengeni zónán belüli határellenőrzések teljes időtartama kettő helyett legfeljebb egy év lehet, ha a Bizottság is jóváhagyja az EP döntését.","shortLead":"A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd...","id":"20181129_Megnehezitenek_a_schengeni_ovezeten_beluli_hatarellenorzes_visszaallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a574eab-469a-4927-8e0e-00bcb82deef0","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Megnehezitenek_a_schengeni_ovezeten_beluli_hatarellenorzes_visszaallitasat","timestamp":"2018. november. 29. 17:52","title":"Megnehezítené a schengeni övezeten belüli határellenőrzést az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a szükséges személyi döntéseket meghozza, írja a főváros közleményében, miután kiderült, a BKK szerződést bontott a leszállító céggel.","shortLead":"A főpolgármester a szükséges személyi döntéseket meghozza, írja a főváros közleményében, miután kiderült, a BKK...","id":"20181129_Lesz_szemelyi_kovetkezmenye_az_elektronikus_jegyrendszerbenazasnak_igerik_Tarlosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242d344c-8b20-4a5f-af42-7edeee03477e","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Lesz_szemelyi_kovetkezmenye_az_elektronikus_jegyrendszerbenazasnak_igerik_Tarlosek","timestamp":"2018. november. 29. 17:24","title":"Tarlósék azt ígérik, lesz személyi következménye az elektronikus jegyrendszer-ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés nem, vagy csak részlegesen működik, a tanulók pedig nagykabátban ülnek az órákon.","shortLead":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés...","id":"20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a90e0d-8e45-46ee-9627-b9fda7a42da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","timestamp":"2018. november. 30. 16:54","title":"Fáznak a gyerekek: tanítás közben újítják föl egy Somogy megyei iskola fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harcias hangvételű közleményt jelentett meg négy MSZP-s politikus a kormány „rabszolgatörvényére” reagálva. Szanyiék azt írják, addig kell ütni a vasat, amíg meleg.","shortLead":"Harcias hangvételű közleményt jelentett meg négy MSZP-s politikus a kormány „rabszolgatörvényére” reagálva. Szanyiék...","id":"20181129_Az_MSZP_uzent_a_szakszervezeteknek_ussek_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab3440e-ecc2-4bef-9b75-4ede5f80d653","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Az_MSZP_uzent_a_szakszervezeteknek_ussek_a_kormanyt","timestamp":"2018. november. 29. 17:18","title":"Az MSZP üzent a szakszervezeteknek: üssék a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dél-koreai tulajdonú, autóalkatrész-gyártó Hanon Systems Hungary Kft. összesen 36,7 milliárd forint új beruházást hoz Székesfehérvárra, Pécsre és Rétságra – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.","shortLead":"A dél-koreai tulajdonú, autóalkatrész-gyártó Hanon Systems Hungary Kft. összesen 36,7 milliárd forint új beruházást hoz...","id":"20181129_Ujabb_orias_autoalkatreszgyarto_erkezik_Magyarorszagra_csaknem_40_milliardot_ruhaznak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145406c-d029-4984-9e01-efa217dc4754","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Ujabb_orias_autoalkatreszgyarto_erkezik_Magyarorszagra_csaknem_40_milliardot_ruhaznak_be","timestamp":"2018. november. 29. 14:14","title":"Újabb óriás autóalkatrész-gyártó érkezik Magyarországra, csaknem 40 milliárdot ruháznak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szófiai kormány több tagja is érintett abban a csalásban, amelynek keretében külföldiek ezrei vásárolhattak illegálisan európai uniós vízummentességet biztosító bolgár állampolgárságot – jelentette kiszivárogtatott információk alapján az Euractiv.","shortLead":"A szófiai kormány több tagja is érintett abban a csalásban, amelynek keretében külföldiek ezrei vásárolhattak...","id":"20181130_bulgaria_csalas_allampolgarsag_kormanytagok_bolgar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d151b163-594b-413e-89f7-318f0741cde3","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_bulgaria_csalas_allampolgarsag_kormanytagok_bolgar_kormany","timestamp":"2018. november. 30. 12:18","title":"Kormánytagok is érintettek a külföldiek ezreit bolgár állampolgársághoz juttató csalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd7d4ac-53f6-4a88-813a-b0fde533309d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Egyelőre még nem nálunk sütik, hanem egy spanyolországi kis település pékségében, amelynek a lakossága még a 800 főt sem éri el.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre még nem nálunk sütik, hanem egy spanyolországi kis település pékségében, amelynek a lakossága még a 800 főt...","id":"20181130_Nem_vicc_aranypor_is_van_a_vilag_legdragabb_kenyereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bd7d4ac-53f6-4a88-813a-b0fde533309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b4a53e-5f86-4539-8a64-77e3750394d3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Nem_vicc_aranypor_is_van_a_vilag_legdragabb_kenyereben","timestamp":"2018. november. 30. 11:11","title":"Nem vicc: aranypor is van a világ legdrágább kenyerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy vizsgálat szerint a pilóták nem tudták irányítani a gépet, ezért történt katasztrófa.","shortLead":"Egy vizsgálat szerint a pilóták nem tudták irányítani a gépet, ezért történt katasztrófa.","id":"20181129_Nem_is_repulhetett_volna_a_Lion_Air_gepe_amely_oktoberben_a_tengerbe_zuhant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10672bf0-4de0-407c-b1a1-eb998539e045","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Nem_is_repulhetett_volna_a_Lion_Air_gepe_amely_oktoberben_a_tengerbe_zuhant","timestamp":"2018. november. 29. 21:51","title":"Nem is repülhetett volna a Lion Air gépe, amely októberben a tengerbe zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]