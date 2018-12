Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmaddal szembeni egyharmadnak annyi esélye van a parlamentben, mint a kenyér sarkának a Costes asztalára kerülni. Azonnali kérdést azonban tehetnek fel, erre Orbán Viktornak is válaszolnia kell. Vagy legalábbis mondania valamit. Egy évvel ezelőtt ezen a napon a terrorizmusért körözött Gaith Pharaonról kérdezték Orbánt, mire ő azt mondta: boldog karácsonyt.","shortLead":"A Fidesz-kétharmaddal szembeni egyharmadnak annyi esélye van a parlamentben, mint a kenyér sarkának a Costes asztalára...","id":"20181211_Egy_eve_mondta_el_Orban_a_legbatrabb_valaszat_Boldog_karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8274eff3-efe9-444b-9137-b9f63c268ee7","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Egy_eve_mondta_el_Orban_a_legbatrabb_valaszat_Boldog_karacsonyt","timestamp":"2018. december. 11. 06:00","title":"Egy éve mondta el Orbán a legbátrabb válaszát: Boldog karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengeri teknősök minden fajában találtak mikroműanyagot a kutatók, akik két óceán és egy tenger mind a hét faját, több mint száz egyedet vizsgáltak meg.","shortLead":"A tengeri teknősök minden fajában találtak mikroműanyagot a kutatók, akik két óceán és egy tenger mind a hét faját...","id":"20181210_tengeri_teknosok_mikromuanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354e87c7-a39c-49b7-9c8b-484fe6789ece","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tengeri_teknosok_mikromuanyag","timestamp":"2018. december. 10. 10:03","title":"Megvizsgálták két óceán 102 teknősét, az eredmény lesújtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A vetítésekhez számos ismeretterjesztő program is kapcsolódik majd. ","shortLead":"A vetítésekhez számos ismeretterjesztő program is kapcsolódik majd. ","id":"20181210_Digitalisan_felujitott_Vizipokcsodapok_bemutato_viz_vilagnapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aba0414-7754-45da-b022-4d44c699f078","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Digitalisan_felujitott_Vizipokcsodapok_bemutato_viz_vilagnapja","timestamp":"2018. december. 10. 15:52","title":"Márciusban mutatják be a digitálisan felújított Vízipók-csodapókot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG úgy tudja, a Jobbik januárban követheti Vona példáját.","shortLead":"A HVG úgy tudja, a Jobbik januárban követheti Vona példáját.","id":"20181210_Vona_Gabor_beall_Puzser_Robert_moge_a_Jobbik_januarban_kovetheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60652342-d0a6-4617-82fb-2e553fd13c74","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Vona_Gabor_beall_Puzser_Robert_moge_a_Jobbik_januarban_kovetheti","timestamp":"2018. december. 10. 11:35","title":"Vona Gábor beáll Puzsér Róbert mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiánypótló alkalmazást fejlesztett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: az Androidra letölthető Pisi App pontosan arra jó, amit neve is sugall. ","shortLead":"Hiánypótló alkalmazást fejlesztett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: az Androidra letölthető Pisi App pontosan arra jó...","id":"20181211_nyilvanos_wc_mosdo_fizetes_nelkuli_vece","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3450df76-3281-42ba-9139-9ce14ea64c04","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_nyilvanos_wc_mosdo_fizetes_nelkuli_vece","timestamp":"2018. december. 11. 16:03","title":"A Kétfarkú új alkalmazása megmutatja, hol vannak ingyenes nyilvános wc-k az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai jótékonysági sütivásárok, és azóta mindenki a tökéletes sütivel próbálja a csúcsra járatni a bevételt, hogy a csoport vagy az osztály a lehető legtöbb adományt gyűjthesse össze. Pedig nem mindenkinek sikerül az a tökéletes süti. Sütivásár szubjektív.","shortLead":"Nem pontosan tudjuk, hogy mikor történt, de bekerültek a rendszerbe és az év végi rutinba az óvodai és iskolai...","id":"20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2eb6b9-1088-4a14-9436-3b1255216c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b5d52-8ed0-4458-b772-346c31f431f4","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Mert_pont_egy_iskolai_sutivasar_hianyzik_meg_a_decemberi_hajtasban","timestamp":"2018. december. 11. 10:50","title":"Mert pont egy iskolai sütivásár hiányzik még a decemberi hajtásban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18d4b7-4bc0-4560-84f1-9a2eadff988b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google immár 15 éve működő, nemrég frissített télapókövető szolgáltatását, mert a szórakozás mellett akár programozni is tanulhatunk vele.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google...","id":"20181211_google_santa_tracker_frissites_karacsonyi_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d18d4b7-4bc0-4560-84f1-9a2eadff988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a668c365-9d5e-4df3-887f-8ce91802c7b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_google_santa_tracker_frissites_karacsonyi_jatek","timestamp":"2018. december. 11. 15:03","title":"Frissített a Google, hogy ön szórakozva tanulhasson programozni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint a változtatás ronthatja a sportág megítélését.","shortLead":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint...","id":"20181210_FINA_vizilabda_szabalymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3f7b61-57ef-4403-ac45-a4163f832dd7","keywords":null,"link":"/sport/20181210_FINA_vizilabda_szabalymodositas","timestamp":"2018. december. 10. 10:10","title":"FINA: Elfogadták a vízilabda szabálymódosításait, rövidebbek lesznek a mérkőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]