[{"available":true,"c_guid":"6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetést indítványozott a vádiratban.","shortLead":"Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetést indítványozott a vádiratban.","id":"20181220_Vadat_emeltek_az_ultrafutono_tamadoja_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4175db7a-fe12-4b6a-952f-56c4fb7fa37b","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Vadat_emeltek_az_ultrafutono_tamadoja_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 09:30","title":"Vádat emeltek az ultrafutónő támadója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait bilincsben vitték el - értesült az Index. Azt egyelőre a megyei rendőrség és a TEK is tagadja, hogy az ő akciójukról lett volna szó.","shortLead":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait...","id":"20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf5d886-d15e-4a9c-a919-4b6f1ebd1ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"Megbilincselve vittek el egy volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt jogsértő a bírák 2011-es kényszernyugdíjazása – döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. ","shortLead":"Nem volt jogsértő a bírák 2011-es kényszernyugdíjazása – döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. ","id":"20181220_kenyszernyugdij_birak_strasbourg_ejeb_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b30a95b-ab19-4cf2-ad76-e1a18e7d5142","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_kenyszernyugdij_birak_strasbourg_ejeb_itelet","timestamp":"2018. december. 20. 12:07","title":"Vesztettek a kényszernyugdíjazott bírák Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban, a másik júniusban lesz.","shortLead":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban...","id":"20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3154cc0-9992-4d55-a5ad-04f60bdb50dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","timestamp":"2018. december. 20. 10:06","title":"Karácsony és az MSZP engedett, Puzsér is beszállt az előválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"Hidas Judit","category":"velemeny","description":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban közzétett vágyott világgal szemben. Vélemény.","shortLead":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban...","id":"20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc968c-20d6-4973-8110-60d89f08a611","keywords":null,"link":"/velemeny/20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","timestamp":"2018. december. 19. 12:30","title":"Hiába kedvelem Puzsért, nem akar engem képviselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián kutatásából.","shortLead":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián...","id":"20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44602459-b33e-4b2b-ae7a-7c5062569afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","timestamp":"2018. december. 20. 10:41","title":"Ki a tiszta? - korrupciós index a Fidesztől a Momentumig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8521087-5cec-4cce-a333-a6968632bce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter szerint az EP-választás tétje, érvényesül-e Soros állítólagos migrációs terve.","shortLead":"A propagandaminiszter szerint az EP-választás tétje, érvényesül-e Soros állítólagos migrációs terve.","id":"20181220_Rogan_a_tuloratorveny_elleni_tiltakozas_csak_urugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8521087-5cec-4cce-a333-a6968632bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf4dd4b-c169-47fe-a321-68c4f8a5f2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Rogan_a_tuloratorveny_elleni_tiltakozas_csak_urugy","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"Rogán: A túlóratörvény elleni tiltakozás csak ürügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","shortLead":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","id":"20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca49869-7186-4913-aa52-5fb9b62fdffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","timestamp":"2018. december. 20. 10:05","title":"Idén is közpénzből mehetnek luxus edzőtáborokba a Felcsút focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]