Az érdi háromgyerekes család már be is költözött a 10+10 millió forintos csokos segítséggel épült otthonába, de a feleség azt mondja, ha nincs ltp-jük, illetve számos anyagilag is terhelhető barátjuk és családtagjuk, nem sikerült volna befejezni az építkezést. A házaspár mindkét tagja értelmiségi, biztos munkahellyel, a harmadik gyereküket várták, mikor bevezették a csokot. A kis házuktól néhány telekkel arrébb eladóvá vált áron alul egy telek, lecsaptak rá. „A régi házat lakástakarék segítségével hoztuk össze, nem volt felesleges pénzünk. Barátoktól kértük kölcsön a telek árát, ki kellett várniuk, hogy eladjuk a mi házunkat, csak akkor tudtuk visszafizetni azt a sok 1-1 millió forintos kölcsönt” – mondja a feleség.

„Nagyon hosszú folyamat volt a csokszerződés előkészítése, mégis csak az aláíráskor közölte az ügyintéző: ugye tudjuk, hogy a kedvezményes, 3 százalékos kamatozás csak 5 évre szól? A hitelt 20 évre igényeltük. De akkor már nem akartunk visszavonulót fújni. Most reménykedünk, hogy nem járunk majd úgy, mint a devizahitelesek.”

A családot a kivitelezés során is többször segítették a jóakarók. „A kivitelező rendes volt, belement, hogy mivel a csok utófinanszírozott, akkor fizessünk neki, ha a bank is fizetett nekünk. Befejezett egy szakaszt, 5 millió forintot kért, a banki értékbecslő viszont csak 4,5 millióra értékelte a munkát, ezért kevesebbet utaltak. Megint csak a család húzott ki minket a bajból.”

A házaspár mindezek ellenére szerencsésnek tartja magát. „Megépült a 116 négyzetméteres házunk, most öten lakunk benne, de szeretnénk még egy gyereket. Pont jókor léptünk: még tudtunk olcsón telket venni, határidőket betartó, normális kivitelezővel szerződni. Nem lennénk azok helyében, akik most vágnak bele.”