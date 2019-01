Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b7cfc-2896-4880-b224-e9f4656af3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 08. 09:38","title":"Elvis és David Bowie is ma ünnepelné születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak szabadok, és hogy az elnök beavatkozik a bíróságok működésébe.","shortLead":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak...","id":"20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5517363-bcc3-4131-a622-e4bd29566216","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","timestamp":"2019. január. 07. 07:12","title":"Az Egyesült Államokba menekült a venezuelai elnök egykori nagy támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési forrásokkal táplált, erőltetett növekedés, a bérfelzárkóztatás, a nyugdíjasok átverése, a kiváltságosok gazdagítása.","shortLead":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési...","id":"201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812fe3bf-0b11-4e75-be9e-bbf0537fc9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","timestamp":"2019. január. 06. 15:00","title":"Súrlódások éve: már most látni, kik lesznek 2019 vesztesei Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29942ca-7b5e-4608-aa84-3b2b2d2d5b79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PIA, a „Pakistan International Airlines” a hetvenes évek elején még a világ egyik legjobb légitársasága volt. Ez rég volt. ","shortLead":"A PIA, a „Pakistan International Airlines” a hetvenes évek elején még a világ egyik legjobb légitársasága volt. Ez rég...","id":"20190107_Diplomahamisito_es_pias_pilotak_a_PIAnal_bajban_a_szebb_napokat_latott_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e29942ca-7b5e-4608-aa84-3b2b2d2d5b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed98c3b-174b-463e-a8d7-c865b57bf90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Diplomahamisito_es_pias_pilotak_a_PIAnal_bajban_a_szebb_napokat_latott_legitarsasag","timestamp":"2019. január. 07. 06:20","title":"Diplomahamisító és piás pilóták a PIA-nál, bajban a szebb napokat látott légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnoki listavezetőt a Wolverhampton Wanderers búcsúztatta.","shortLead":"A bajnoki listavezetőt a Wolverhampton Wanderers búcsúztatta.","id":"20190108_fa_kupa_liverpool_kieses_wolverhampton_wanderers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762312b9-6f54-492c-bb51-6e45bc04ab76","keywords":null,"link":"/sport/20190108_fa_kupa_liverpool_kieses_wolverhampton_wanderers","timestamp":"2019. január. 08. 05:45","title":"Kizúgott az FA-kupából a Liverpool ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d8b482-449a-466e-b3dc-91559e94dddb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Franck Ribéry olyan kifejezésekkel élt, amilyeneket egy példakép és egy Bayern München játékos soha sem használhat – közölte Hasan Salihamidzic, a bajor csapat elnöke, s azt is bejelentette, a francia nemzetiségű csatért megbüntették. Ribérynél akkor szakadt el a cérna, amikor a közösségi médiumokon bírálták, hogy arannyal bevont sztéket rendelt. Érdemes azt is megnézni, hogyan vágja a séf a húst.","shortLead":"Franck Ribéry olyan kifejezésekkel élt, amilyeneket egy példakép és egy Bayern München játékos soha sem használhat –...","id":"20190106_Jot_karomkodott_Ribery_es_gyorsan_meg_is_buntettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81d8b482-449a-466e-b3dc-91559e94dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915f7ea-8e2c-4b43-89fb-dfa0b9d8bf80","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Jot_karomkodott_Ribery_es_gyorsan_meg_is_buntettek","timestamp":"2019. január. 06. 15:27","title":"Jót káromkodott Ribéry és gyorsan meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.","id":"20190108_baleset_orban_viktor_miniszterelnok_konvoj_szerencs_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164b286b-91d9-4cd1-9e2b-80119a857a62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_baleset_orban_viktor_miniszterelnok_konvoj_szerencs_utca","timestamp":"2019. január. 08. 12:03","title":"Balesetezett Orbán konvojának egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d445ee-8ee4-4adb-bd74-56c6eb6a814d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nyolcéves gyereket és egy szociális munkást kérdeztek ki a közelmúltban a brit terrorellenes szolgálatok tisztjei egy kelet-londoni iskolában. Míg a tisztek vallási fanatizmusról beszélnek, a szülők tiltakoznak.","shortLead":"Egy nyolcéves gyereket és egy szociális munkást kérdeztek ki a közelmúltban a brit terrorellenes szolgálatok tisztjei...","id":"20190106_A_britek_egy_kicsit_tultoltak_az_iszlamfobiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34d445ee-8ee4-4adb-bd74-56c6eb6a814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2796826-db12-4222-89ff-6a8ae719c8e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_A_britek_egy_kicsit_tultoltak_az_iszlamfobiat","timestamp":"2019. január. 06. 18:40","title":"A britek egy kicsit túltolták az iszlám-fóbiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]