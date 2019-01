Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480b9d23-0981-485e-9773-9e9ed198d207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közéleti kérdésekben gyakran megnyilvánuló megyéspüspök szerint a magyar társadalmunk embersége vizsgázik azzal, hogy mit teszünk a hajléktalan testvéreinkkel vagy pedig a cigánysággal.","shortLead":"A közéleti kérdésekben gyakran megnyilvánuló megyéspüspök szerint a magyar társadalmunk embersége vizsgázik azzal...","id":"20190117_Szekely_Janos_puspok_Meltanyos_volna_a_csaladi_potlek_emelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=480b9d23-0981-485e-9773-9e9ed198d207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c0b734-c3d3-4ef8-8a40-39f95063c431","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szekely_Janos_puspok_Meltanyos_volna_a_csaladi_potlek_emelese","timestamp":"2019. január. 17. 08:28","title":"Székely János püspök: Méltányos volna a családi pótlék emelése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. Döntéshelyzetekről, emberi viszonyokról, udvari bolondságról is beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház...","id":"20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed692c-e7e9-4572-95f5-489b0ddf500f","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Alföldi Róbert: „Hogy ki a királyunk, az tőlünk függ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur labdarúgójára vasárnap a Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A Tottenham Hotspur labdarúgójára vasárnap a Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg.","id":"20190115_harry_kane_serules_tottenham_hotspur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac7b7f4-862c-46b3-8ad1-7cba91330118","keywords":null,"link":"/sport/20190115_harry_kane_serules_tottenham_hotspur","timestamp":"2019. január. 15. 18:55","title":"Hosszú kihagyás vár Harry Kane-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","shortLead":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","id":"20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349fd37-e597-48a3-96b0-870aff9a124e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","timestamp":"2019. január. 16. 11:21","title":"7 millió forint sok vagy kevés egy patika állapotú régi zöldséges-Merciért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37520375-cfe5-4bf3-9c35-2d77ff303e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA közleménye szerint akár futó kutatási programok is leállhatnak, ha a minisztérium nem szabadítja fel az első negyedévi költségvetésüket, de a minisztérium szerint van elég pénze az MTA-nak így is. ","shortLead":"Az MTA közleménye szerint akár futó kutatási programok is leállhatnak, ha a minisztérium nem szabadítja fel az első...","id":"20190115_Reszletekbe_menoen_atvilagitjak_az_MTA_kutatointezeteit_de_addig_is_alig_kapnak_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37520375-cfe5-4bf3-9c35-2d77ff303e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3568-6366-45ac-b526-4c2f779c860e","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Reszletekbe_menoen_atvilagitjak_az_MTA_kutatointezeteit_de_addig_is_alig_kapnak_penzt","timestamp":"2019. január. 15. 16:12","title":"Részletekbe menően átvilágítják az MTA kutatóintézeteit, de addig is alig kapnak pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán háromszáz forintért, de átverésről van szó, amelynek végén akár személyes adataink is veszélybe kerülhetnek – figyelmeztetnek a német G Data kiberbiztonsági vállalat magyarországi szakemberei.","shortLead":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán...","id":"20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59067a5-25db-4da8-8f35-3750e803888b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","timestamp":"2019. január. 17. 09:03","title":"Vigyázzon, adatait ellopó átverés a 99%-os akcióban kínált, olcsó Microsoft Office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat átnézve és szakértőkkel beszélve. A döntés borítékolható, azonban a közmédia a végtelenségig húzhatja az időt. Az MTV korábbi hírigazgatója, Kert Attila azt mondja, Hadházy politikai hirdetést akar föladni, amit ő nem engedne adásba, ahogy a Soros-kampánynál is ezt tette volna, de ha az ment, ez is mehetne. ","shortLead":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat...","id":"20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e61f20-556f-416f-bde9-7c0d7fd48013","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 16. 18:25","title":"4817-szer ment le a kormánypropaganda, Hadházy hirdetése aligha fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]