Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 12 frissítés nyomán az Apple AirPods-zal le lehet hallgatni mások beszélgetését is. ","shortLead":"Az iOS 12 frissítés nyomán az Apple AirPods-zal le lehet hallgatni mások beszélgetését is. ","id":"20190116_apple_airpods_live_listen_funkcio_kemkedesre_hasznalhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7ef0aa-864b-4a1e-8340-a81a1779531c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_apple_airpods_live_listen_funkcio_kemkedesre_hasznalhato","timestamp":"2019. január. 16. 11:03","title":"Erről vajon tud az Apple? Mások is lehallgathatók vezeték nélküli fülhallgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy izraeli lap úgy tudja, még nem találtak maradványokat.","shortLead":"Egy izraeli lap úgy tudja, még nem találtak maradványokat.","id":"20190117_Megkezdtek_a_Dunaba_lott_zsidok_felkutatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a43b1-32fd-4815-a3ee-b715bd7ee8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Megkezdtek_a_Dunaba_lott_zsidok_felkutatasat","timestamp":"2019. január. 17. 15:30","title":"Megkezdték a Dunába lőtt zsidók felkutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","shortLead":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","id":"20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6447e7f-bab8-4a9c-81e0-4f9af8d884d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","timestamp":"2019. január. 16. 15:52","title":"Kirabolták a Kutyapárt irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e7faf-8fc9-436b-98ed-5cd5d8d08fbc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan, mikor és milyen lesz? Ezek a leggyakoribb kérdések az első szexuális együttlét előtt, amin statisztikák szerint a mai fiatalok több mint fele már 15-16 évesen átesik. A túl korai szex az esetek 85 százalékában negatív tapasztalatot okoz, de a túl későinek is lehetnek mellékhatásai. ","shortLead":"Hogyan, mikor és milyen lesz? Ezek a leggyakoribb kérdések az első szexuális együttlét előtt, amin statisztikák szerint...","id":"20190117_Szuzesseg_kincs_vagy_teher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a51e7faf-8fc9-436b-98ed-5cd5d8d08fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a83081-b32e-46b9-8490-67d5513c4767","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190117_Szuzesseg_kincs_vagy_teher","timestamp":"2019. január. 17. 19:30","title":"Mikor veszítsük el a szüzességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ szerint a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) mögötti fúzió alkotmányellenes. ","shortLead":"A TASZ szerint a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) mögötti fúzió alkotmányellenes. ","id":"20190116_Pert_inditott_a_TASZ_a_kormanyparti_mediabirodalom_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f52d1c9-03cf-4259-b6e0-baf52b4b7904","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Pert_inditott_a_TASZ_a_kormanyparti_mediabirodalom_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 10:53","title":"Bírósághoz fordult a TASZ a kormánypárti médiabirodalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas árat kérnek majd el a vásárlóktól.","shortLead":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas...","id":"20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b170b9-8462-4fbc-b0e6-21b64743b558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","timestamp":"2019. január. 17. 19:03","title":"Hajlítható kijelzővel hozná vissza a Motorola minden idők egyik legkedveltebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss kutatás listázta, mely ágazatokat, illetve munkaköröket viseli meg leginkább a fluktuáció.","shortLead":"Egy friss kutatás listázta, mely ágazatokat, illetve munkaköröket viseli meg leginkább a fluktuáció.","id":"20190117_Mernokokbol_es_fizikai_dolgozokbol_van_a_legnagyobb_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23bba738-c76d-4243-a293-848058ac84b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fbda50-a40c-43b0-bf8b-ccdeadeb0160","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Mernokokbol_es_fizikai_dolgozokbol_van_a_legnagyobb_hiany","timestamp":"2019. január. 17. 08:08","title":"Mérnökökből és fizikai dolgozókból van a legnagyobb hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4951c1ae-8cb8-4ff0-bdc4-59a35a332a49","c_author":"S.A.","category":"kultura","description":"120 éve, a mai napon látta meg a napvilágot Alphonse Gabriel Capone, akit később Al Caponeként ismert meg a nagyvilág. És éppen ma száz éve annak is, hogy az Egyesült Államokban elfogadták a 18. alkotmánykiegészítésben szereplő, alkoholos italokra vonatkozó korlátozást. Ha nincs a szesztilalom, talán nincs Al Capone sem, aki így a chicagói alvilág feje és a mindenkori gengszter szimbóluma lett. ","shortLead":"120 éve, a mai napon látta meg a napvilágot Alphonse Gabriel Capone, akit később Al Caponeként ismert meg a nagyvilág...","id":"20190117_Al_Capone_120_eve_szuletett_a_legnagyobb_gengszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4951c1ae-8cb8-4ff0-bdc4-59a35a332a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800fedf-6372-46f5-9e71-498c3f48c434","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Al_Capone_120_eve_szuletett_a_legnagyobb_gengszter","timestamp":"2019. január. 17. 20:00","title":"Akit a szesztilalom tett az alvilág császárává: 120 éve született Al Capone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]