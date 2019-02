Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik már kijelölte az új képviselőket, ők talán tovább bírják zsidózás nélkül.","shortLead":"A Jobbik már kijelölte az új képviselőket, ők talán tovább bírják zsidózás nélkül.","id":"20190201_Hivatalosan_is_lemondott_Szavay_Istvan_es_Staudt_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c252d56-7913-46a4-9f20-6fb035c2452f","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Hivatalosan_is_lemondott_Szavay_Istvan_es_Staudt_Gabor","timestamp":"2019. február. 01. 09:56","title":"Hivatalosan is lemondott Szávay István és Staudt Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2edf20-62ef-49a9-87c4-b5ca790fd182","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a most megtalált láb már a gyantába kerülés előtt eltört, feltehetőleg ragadozók hagyták hátra. ","shortLead":"A tudósok szerint a most megtalált láb már a gyantába kerülés előtt eltört, feltehetőleg ragadozók hagyták hátra. ","id":"20190201_madarlab_borostyanko_lelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2edf20-62ef-49a9-87c4-b5ca790fd182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8cccf8-b9fb-4739-bdb4-52ed9bb4db3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_madarlab_borostyanko_lelet","timestamp":"2019. február. 01. 16:03","title":"Nagyon jó állapotú madárlábat találtak egy 100 millió éves borostyánkőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b57290a-59a5-4234-b0c4-f9841db6ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung eddig igyekezett a legnagyobb titokban tartani az iparági mérföldkőnek számító, összehajtható kijelzős mobilját, most viszont egy porszem csúszhatott a gépezetbe.","shortLead":"A Samsung eddig igyekezett a legnagyobb titokban tartani az iparági mérföldkőnek számító, összehajtható kijelzős...","id":"20190201_samsung_okostelefon_hajlithato_kijelzos_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b57290a-59a5-4234-b0c4-f9841db6ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887cca99-284d-436d-9c12-217943d1b3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_samsung_okostelefon_hajlithato_kijelzos_mobil","timestamp":"2019. február. 01. 14:03","title":"Óriásit bakizott a Samsung, kikerült egy videó a hajlítható kijelzős mobilról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az unió támogatását kéri a szlovén és a magyar kormány.","shortLead":"Az unió támogatását kéri a szlovén és a magyar kormány.","id":"20190202_Ha_a_horvatokkal_nem_megy_a_szloveneken_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d3d60-8035-47d4-ab59-1cec7ea84164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Ha_a_horvatokkal_nem_megy_a_szloveneken_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","timestamp":"2019. február. 02. 11:22","title":"Ha a horvátokkal nem megy, a szlovéneken keresztül szerzünk cseppfolyós gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először fordul majd elő ilyesmi. ","shortLead":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először...","id":"20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc9560-2766-41b9-a1a6-31c7e148edb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","timestamp":"2019. február. 02. 10:33","title":"Majd ha piros hó esik! Most tényleg sor kerülhet hasonlóra, ne menjen autómosóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téli zimankóban jó szolgálatot tehetnek ezek a sprayk, de melyiket éri meg leginkább megvásárolni?","shortLead":"A téli zimankóban jó szolgálatot tehetnek ezek a sprayk, de melyiket éri meg leginkább megvásárolni?","id":"20190201_a_nagy_jegoldoteszt_jo_vetel_lehet_az_olcso_aldis_termek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba42f38-5ed2-4971-a649-d1ee7843e906","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_a_nagy_jegoldoteszt_jo_vetel_lehet_az_olcso_aldis_termek","timestamp":"2019. február. 01. 06:41","title":"A nagy jégoldó-teszt: jó vétel lehet az olcsó aldis termék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú kedden tűnt el. ","shortLead":"A fiú kedden tűnt el. ","id":"20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ef1d5-e28a-477b-8ec2-76ba4cd18395","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","timestamp":"2019. január. 31. 18:56","title":"Eltűnt egy 17 éves fiú Kispestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel kapcsolatban, mert szerintük alkotmányellenes lenne az alkalmazásuk – közölte a Jobbik pénteken az MTI-vel.","shortLead":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel...","id":"20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8ea40-2a29-4ac9-acce-558b26107189","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","timestamp":"2019. február. 01. 14:27","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a közigazgatási bíróságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]