Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette pénteken a romániai Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). A kronika.ro beszámolója szerint elmúlt héten országszerte több mint háromezer influenzás esetet igazoltak.","shortLead":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette...","id":"20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d062e-32c6-49f8-a908-3dd1eb0fc01c","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2019. február. 09. 10:10","title":"Százhoz közeledik az influenza romániai halálos áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túltelített a város, de a szállodások nem örülnek az intézkedésnek.","shortLead":"Túltelített a város, de a szállodások nem örülnek az intézkedésnek.","id":"20190208_Turistaado_lesz_Edinburghban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051dec7a-37c1-4119-99d6-9f4ff90d27f4","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Turistaado_lesz_Edinburghban","timestamp":"2019. február. 08. 10:02","title":"Turistaadó lesz Edinburghban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e929f73-8549-420e-9325-c8a03be000b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtökön jött ki Oroszországban új reklámkampányával a Reebok sportszergyár, s néhány óra múlva már vissza is vonta az egyik hirdetést. Az ok: az egyik szereplő egy orális szexre utaló szlogent választott.","shortLead":"Csütörtökön jött ki Oroszországban új reklámkampányával a Reebok sportszergyár, s néhány óra múlva már vissza is vonta...","id":"20190208_A_Reebok_hamar_rajott_arra_hogy_Oroszorszagban_nem_erdemes_az_oralis_szexszel_viccelodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e929f73-8549-420e-9325-c8a03be000b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b75ee28-ad87-4aba-8d52-ba9778484e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_A_Reebok_hamar_rajott_arra_hogy_Oroszorszagban_nem_erdemes_az_oralis_szexszel_viccelodni","timestamp":"2019. február. 08. 13:58","title":"A Reebok hamar rájött arra, hogy Oroszországban nem érdemes az orális szexszel viccelődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","shortLead":"A romániai Szilágysomlyón történt az eset csütörtökön délelőtt, az állat két embert is megharapott. ","id":"20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba9aaa4-5311-4597-ae4f-b13946e2f029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c2e3c5-8315-4acb-a976-417aea9d26e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Kitepte_a_szatyrot_egy_no_kezebol_a_varosba_tevedt_vaddiszno__video","timestamp":"2019. február. 07. 20:12","title":"Kitépte a szatyrot egy nő kezéből a városba tévedt vaddisznó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnek nem kellett játszania az elődöntőbe kerülésért az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszezőnek nem kellett játszania az elődöntőbe kerülésért az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású...","id":"20190208_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_atp_szofia_tovabbjutas_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a85e25-b73d-485d-80c3-06035d85ec4c","keywords":null,"link":"/sport/20190208_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_atp_szofia_tovabbjutas_elodonto","timestamp":"2019. február. 08. 13:44","title":"Továbbjutást kapott születésnapjára Fucsovics ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem sikerült elmozdítani a tárgyalásokat, feleslegesen nem rabolnánk olvasóink idejét.","shortLead":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem...","id":"20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e97b3-3671-4e19-8137-fd9a8ea7573e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","timestamp":"2019. február. 07. 17:38","title":"Ha egy tekintettel ölni lehetne: mai Brexit-összefoglalónk egy képben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb97f8e8-ca73-421f-9b2f-366cef644adf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Jobban teljesít az ország, mégis szaporodnak a népkonyhák. Idén januártól csak úgy lehet az ingyenebédet kiadni, ha a sorban álló a tajszámát is leadja, azért, hogy a konyhák a valós fogyasztás után vegyenek csak fel támogatást. Túl sok normatívát igényeltek a konyhák, vagy tényleg a szegények millióinak országa lettünk? Tótkomlóson a város is erre kíváncsi, ám nem kap választ a kérdéseire.","shortLead":"Jobban teljesít az ország, mégis szaporodnak a népkonyhák. Idén januártól csak úgy lehet az ingyenebédet kiadni, ha...","id":"20190207_Tisztazatlan_kerdesek_a_delbekesi_nepkonyhak_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb97f8e8-ca73-421f-9b2f-366cef644adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b0b28e-bae0-40ec-bb1e-0f01fc9deabf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Tisztazatlan_kerdesek_a_delbekesi_nepkonyhak_korul","timestamp":"2019. február. 07. 17:05","title":"Tényleg ennyi szegény él a békési kisvárosban, vagy csak trükköznek az ingyenkonyhával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d75f23-7242-41ce-b9d0-738c26d4dd88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"50 helyett 125 milliárd forint tao-támogatást lehet jóváhagyni évente – döntött a kormány.","shortLead":"50 helyett 125 milliárd forint tao-támogatást lehet jóváhagyni évente – döntött a kormány.","id":"20190208_Egy_honapig_volt_ugy_hogy_kevesebb_penz_jut_a_sportra_aztan_jott_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d75f23-7242-41ce-b9d0-738c26d4dd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6fe3c9-262f-4968-961d-dce1c6c1da43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egy_honapig_volt_ugy_hogy_kevesebb_penz_jut_a_sportra_aztan_jott_Orban","timestamp":"2019. február. 08. 11:31","title":"Egy hónapig volt úgy, hogy kevesebb pénz jut a sportra, aztán jött Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]