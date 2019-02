Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pápua Új-Guinea-i rendőrség egyre elkeseredettebben keresi azt a közel háromszáz autót, amelyet az ázsiai és csendes-óceáni térség államfői találkozójának résztvevői használtak a tavalyi csúcs napjaiban.","shortLead":"A Pápua Új-Guinea-i rendőrség egyre elkeseredettebben keresi azt a közel háromszáz autót, amelyet az ázsiai és...","id":"20190213_300_repiauto_tunt_el_a_delkeletazsiai_csucstalalkozo_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc856b8-ab1f-4280-a3c5-9ec44ebdfe17","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_300_repiauto_tunt_el_a_delkeletazsiai_csucstalalkozo_utan","timestamp":"2019. február. 13. 12:27","title":"300 repiautó tűnt el a délkelet-ázsiai csúcstalálkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának lehetőségeit.\r

","shortLead":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának...","id":"20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535c375d-a692-413e-8688-5597c3f7c4d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","timestamp":"2019. február. 13. 20:58","title":"Az Európai Parlament ösztönözné az orvosi kannabisz használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint jelentős minőségkülönbség van a két együttes között.","shortLead":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint...","id":"20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b74f0-0393-41a9-aab0-f912ca8e418f","keywords":null,"link":"/sport/20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 13. 11:43","title":"\"A PSG más szintet képvisel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán által belengetett 10 milliós hitel. ","shortLead":"A 24.hu felmérése és az ATV-nek beszélő szakújságíró szerint is a népesség marginális részét érintheti csak az Orbán...","id":"20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b40e43-d6c5-452f-8bc3-4d55808e42f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_miert_rossz_Orban_ajanlata","timestamp":"2019. február. 15. 06:51","title":"A lakosság jelentős részét biztosan nem érinti Orbán nagy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a4bfd-0eb0-4323-865b-475dd091a871","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonból szivárogtat terhelő dokumentumokat a montenegrói kormányfő egykori kebelbarátja, akit otthon pénzmosással vádolnak, írja a friss HVG.\r

","shortLead":"Londonból szivárogtat terhelő dokumentumokat a montenegrói kormányfő egykori kebelbarátja, akit otthon pénzmosással...","id":"20190214_A_montenegroiak_most_megmutatjak_hogy_is_kell_egy_rendes_Gnapot_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a4bfd-0eb0-4323-865b-475dd091a871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677ab61-2f7b-4abc-b6eb-258383066f76","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_A_montenegroiak_most_megmutatjak_hogy_is_kell_egy_rendes_Gnapot_csinalni","timestamp":"2019. február. 14. 14:27","title":"A montenegróiak most megmutatják, hogy is kell egy rendes G-napot csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után kutassanak. Most egy újabbat találtak meg.","shortLead":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után...","id":"20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d38be-8c46-4c04-95e0-6c12d50f140c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","timestamp":"2019. február. 13. 10:33","title":"76 éve süllyedt el, most 5300 méter mélyen találták meg az amerikaiak egyik legfontosabb hadihajóját – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A K&H anyacégének pénze lenne rá, mégis kérdéses, befuthat-e nyertesként.","shortLead":"A K&H anyacégének pénze lenne rá, mégis kérdéses, befuthat-e nyertesként.","id":"20190214_Belga_bank_vinne_a_Budapest_Bankot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a49ddaf-598c-41ff-825d-2c1836109afe","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Belga_bank_vinne_a_Budapest_Bankot","timestamp":"2019. február. 14. 15:15","title":"Belga pénzintézet vinné a Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825b397c-03f5-4c5a-836b-7c1947c216bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél millió forintos kárt okozott.\r

","shortLead":"Másfél millió forintos kárt okozott.\r

","id":"20190214_Fiaval_lopott_muszaki_cikkeket_volt_munkahelyerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=825b397c-03f5-4c5a-836b-7c1947c216bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ae20d-9dde-4fd4-a7d0-fe341ecda414","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Fiaval_lopott_muszaki_cikkeket_volt_munkahelyerol","timestamp":"2019. február. 14. 08:28","title":"Fiával lopott műszaki cikkeket volt munkahelyéről - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]