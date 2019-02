Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer néven újra megpróbálkozik a főváros azzal, hogy elektronikus jegyet használhassanak a budapestiek – erről döntött a szerdai fővárosi közgyűlés. A rendszer bevezetését legkorábban jövő év végére ígérik.","shortLead":"Fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer néven újra megpróbálkozik a főváros azzal, hogy elektronikus...","id":"20190220_Uj_neven_ujra_nekifutnak_az_ejegyrendszernek_Tarlosek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6a6659-2014-4940-880f-d92506c2ab9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Uj_neven_ujra_nekifutnak_az_ejegyrendszernek_Tarlosek","timestamp":"2019. február. 20. 12:42","title":"Új néven, újra nekifutnak az e-jegyrendszernek Tarlósék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű homály fedi a kormányzati igazgatásról szóló, tavaly decemberben elfogadott törvény végrehajtását.","shortLead":"Sűrű homály fedi a kormányzati igazgatásról szóló, tavaly decemberben elfogadott törvény végrehajtását.","id":"20190220_70_ezer_kozszolga_sorsa_bizonytalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e22c01-a949-47cb-a85f-9696c5df469d","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_70_ezer_kozszolga_sorsa_bizonytalan","timestamp":"2019. február. 20. 08:09","title":"70 ezer közszolga sorsa bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276da839-fac6-4ae8-947a-b0bd7fc14b77","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem fogjuk tudni megállítani az orvosok elvándorlását, és nem a több pénz a megoldás az orvosként egészségfejlesztésre szakosodott Márky Ádám szerint. A magyar egészségügyet kiélezett evolúciós színtérnek nevezte, ahol a magánellátást megfizetni képes gazdagok jobb túlélési eséllyel indulnak, de pont azt tudatosítaná, hogy ez közös ügy, mert mindenkit ugyanabba a mentőbe tesznek, ha baj van. Ingyenes képzést hirdet orvostanhallgatóknak, mert rajtuk keresztül nálunk is adaptálhatónak tartja az amerikai egészségfejlesztési modellt, amiben az orvos jólléte is fontos.","shortLead":"Nem fogjuk tudni megállítani az orvosok elvándorlását, és nem a több pénz a megoldás az orvosként egészségfejlesztésre...","id":"20190219_A_magyar_orvos_sokszor_szarabbul_nez_ki_mint_a_beteg__interju_Marky_Adammal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=276da839-fac6-4ae8-947a-b0bd7fc14b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dfb893-727c-4172-a4c1-64d1145aef72","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_A_magyar_orvos_sokszor_szarabbul_nez_ki_mint_a_beteg__interju_Marky_Adammal","timestamp":"2019. február. 19. 06:30","title":"\"A magyar orvos sokszor rosszabbul néz ki, mint a beteg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a négyórás film előzetese.","shortLead":"Kijött a négyórás film előzetese.","id":"20190220_Bele_lehet_nezni_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatainak_gyomorforgato_interjuiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c343504-025f-4b3f-b98c-946ea096acbb","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Bele_lehet_nezni_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatainak_gyomorforgato_interjuiba","timestamp":"2019. február. 20. 09:22","title":"Bele lehet nézni Michael Jackson állítólagos áldozatainak gyomorforgató interjúiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig hatásos arcot adni a számoknak. Az RTL Klub pont erre vállalkozott az Isten veled, Magyarország! című új dokumentumsorozatával.","shortLead":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig...","id":"20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdafdb7-a751-407c-a4ab-23eea1dd9f74","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"Minden kivándorlás mögött van egy egyéni sors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc454d9-e9b2-4a73-8626-28dca5151846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt jól értelmezte a rendszer, hogy aki ’16/17-ben született, annak közeleg az óvodakezdés, csak az év első számjegyeit nézték el.","shortLead":"Azt jól értelmezte a rendszer, hogy aki ’16/17-ben született, annak közeleg az óvodakezdés, csak az év első számjegyeit...","id":"20190220_Raszolt_a_hivatal_egy_102_eves_ferfira_hogy_iratkozzon_be_az_ovodaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc454d9-e9b2-4a73-8626-28dca5151846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c9e36d-d70f-4fd5-87fc-a73f47d98a2c","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Raszolt_a_hivatal_egy_102_eves_ferfira_hogy_iratkozzon_be_az_ovodaba","timestamp":"2019. február. 20. 17:22","title":"Rászólt a hivatal egy 102 éves férfira, hogy iratkozzon be az óvodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegné ragyogó mosollyal ment barátnői közt.","shortLead":"A hercegné ragyogó mosollyal ment barátnői közt.","id":"20190220_Serena_Williams_is_benezett_Meghan_Markle_babavaro_bulijaba_aztan_egyutt_vacsoraztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c519743-14b3-44f3-afb5-d97139598307","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Serena_Williams_is_benezett_Meghan_Markle_babavaro_bulijaba_aztan_egyutt_vacsoraztak","timestamp":"2019. február. 20. 09:48","title":"Serena Williams is benézett Meghan Markle babaváró bulijába, aztán együtt vacsoráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f846ad12-be99-4b20-8061-0c8e9e2a17ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn szinte országszerte kora tavaszias időben lehetett részünk, sokfelé 15 fok köré emelkedett a hőmérséklet. \r

","shortLead":"Hétfőn szinte országszerte kora tavaszias időben lehetett részünk, sokfelé 15 fok köré emelkedett a hőmérséklet. \r

","id":"20190219_megdolt_a_fovarosi_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f846ad12-be99-4b20-8061-0c8e9e2a17ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187dcd39-c66c-4768-96a9-178350e6c5ee","keywords":null,"link":"/elet/20190219_megdolt_a_fovarosi_melegrekord","timestamp":"2019. február. 19. 15:06","title":"Megdőlt a fővárosi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]