Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alternatív parlamentet akarnak felállítani, új szimbólumok is szerepelnek forgatókönyvükben.","shortLead":"Alternatív parlamentet akarnak felállítani, új szimbólumok is szerepelnek forgatókönyvükben.","id":"20190228_Tizenket_ponttal_keszul_az_ellenzek_marcius_15re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b1b784-6c20-4883-91e7-dca09a85e1da","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tizenket_ponttal_keszul_az_ellenzek_marcius_15re","timestamp":"2019. február. 28. 08:31","title":"Tizenkét ponttal készül az ellenzék március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy S10+-t.","shortLead":"Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy...","id":"20190228_samsung_galaxy_s10_plus_exynos_vs_snapdragon_benchmark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe65e2f-6063-4c1a-948d-369365b508c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_samsung_galaxy_s10_plus_exynos_vs_snapdragon_benchmark","timestamp":"2019. február. 28. 18:03","title":"Vajon Európa vagy Amerika kapja a jobb Galaxy S10+-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium. Mindkét anyag a kritikus területeket járja körül, azzal a különbséggel, hogy a kormányzati csomagban nincs annyi konkrét lépés, mint a jegybank 330 pontjában. Adószakértővel elemeztük, hogy mit ígérnek a vállalkozásoknak a következő évekre. Röviden: nem sok jót.","shortLead":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és...","id":"20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c24248f-7851-45b4-9fc1-cd239d9e7cee","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","timestamp":"2019. február. 28. 17:00","title":"\"Merő sületlenség\": szétkapta az adószakértő Matolcsyék kisvállalati programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Cáfolja a reggel a Magyar Nemzetben megjelent cikk állításait a Spar; közleményük szerint csak félelmet és feszültséget szül a \"lejárató kampány\".","shortLead":"Cáfolja a reggel a Magyar Nemzetben megjelent cikk állításait a Spar; közleményük szerint csak félelmet és feszültséget...","id":"20190228_Reagalt_a_Spar_a_kivonulasukrol_szolo_hirre_ez_egy_lejarato_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7722a79-c276-43da-a80f-96a8230dc6f0","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Reagalt_a_Spar_a_kivonulasukrol_szolo_hirre_ez_egy_lejarato_kampany","timestamp":"2019. február. 28. 10:51","title":"Reagált a Spar a kivonulásukról szóló hírre: \"Ez egy lejárató kampány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalékkal nőtt a csoport bevétele tavaly - derül ki az éves beszámolóból.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt a csoport bevétele tavaly - derül ki az éves beszámolóból.","id":"20190301_otp_eves_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e000e2a5-f6e7-448c-93be-6f8771dc5b46","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_otp_eves_jelentes","timestamp":"2019. március. 01. 05:00","title":"Elképesztő eredmény az OTP-től: egymilliárd euró a bank éves nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0913be2-5e63-4ccb-9345-a5758cf87bf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A VII. kerületi polgármester szerint a kiadhatóság miatt kell némi átalakítást végezni. ","shortLead":"A VII. kerületi polgármester szerint a kiadhatóság miatt kell némi átalakítást végezni. ","id":"20190228_Ketmilliardert_ujiitottak_fel_most_ujabb_100_milliot_koltenek_a_Klauzal_teri_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0913be2-5e63-4ccb-9345-a5758cf87bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3899856-5bb7-42ed-b3e2-f4aaa3ae7609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ketmilliardert_ujiitottak_fel_most_ujabb_100_milliot_koltenek_a_Klauzal_teri_piacra","timestamp":"2019. február. 28. 14:36","title":"Kétmilliárdért újították fel, most újabb 100 milliót költenek a Klauzál téri piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57820153-46d7-4569-9081-f0f95a395b08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az illető áthajtott egy úton fekvő emberen, majd továbbhajtott. ","shortLead":"Az illető áthajtott egy úton fekvő emberen, majd továbbhajtott. ","id":"20190227_300_ezer_forintert_keresnek_egy_autost_aki_athajtott_egy_gyalogoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57820153-46d7-4569-9081-f0f95a395b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f7a616-af92-4a6a-8cd1-344d3a55126c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_300_ezer_forintert_keresnek_egy_autost_aki_athajtott_egy_gyalogoson","timestamp":"2019. február. 27. 11:06","title":"300 ezer forintért keresnek egy autóst, aki áthajtott egy gyalogoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-szövetségesek azt kérik Ukrajnától, hogy teljes egészében fogadja el a Velencei Bizottság ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos javaslatait – ezt Rose Gottemoeller, a NATO főtitkár-helyettese mondta budapesti tárgyalásain. A Velencei Bizottság egyebek mellett azt javasolta, hogy Kijev halassza el a 2017-ben elfogadott, s a nemzeti kisebbségeket hátrányosan érintő törvény életbe léptetését, és vonja ki a szabályozás alól a magániskolákat.","shortLead":"A NATO-szövetségesek azt kérik Ukrajnától, hogy teljes egészében fogadja el a Velencei Bizottság ukrán oktatási...","id":"20190227_A_NATO_Budapest_oldalra_allt_az_ukranmagyar_vitaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb15f7c-518c-4c7e-aaeb-a44bb371d096","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_A_NATO_Budapest_oldalra_allt_az_ukranmagyar_vitaban","timestamp":"2019. február. 27. 12:49","title":"A NATO Budapest oldalára állt az ukrán–magyar vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]