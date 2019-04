Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook most először engedi, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmus alapján lássák a felhasználók, miért jelennek meg bizonyos posztok a hírfolyamukban.","shortLead":"A Facebook most először engedi, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmus alapján lássák a felhasználók, miért jelennek meg...","id":"20190401_facebook_hirfolyam_miert_latom_ezt_a_bejegyzest_atlathatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f82b4f4-6041-4f42-87ff-7f8ffe6e384c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_facebook_hirfolyam_miert_latom_ezt_a_bejegyzest_atlathatosag","timestamp":"2019. április. 01. 10:33","title":"Tett egy új funkciót a hírfolyamba a Facebook, sokan fognak rákattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra is elérhetik a 20 fokot. Csapadékra a hét második felében van kilátás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.\r

","shortLead":"Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra...","id":"20190331_idojaras_fagy_aprilis_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89947a84-56fc-47d9-a4d4-d824fcc44119","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_idojaras_fagy_aprilis_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"Nem vagyunk még túl a fagyos időszakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet írt Greta Thunberg, aki klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak az országoknak a vezetőihez szól, akik megvétózták az EU-s karbonsemlegességi határidőről szóló EP-s határozatot, köztük Orbán Viktornak. És április 1-jére is volt egy poénja.

","shortLead":"Nyílt levelet írt Greta Thunberg, aki klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak...","id":"20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49578403-3b5a-4da5-a02c-81c8bfd7d420","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","timestamp":"2019. április. 01. 10:41","title":"Nekiment Orbánnak a klímasztrájkoló svéd lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b2b5df-526f-4a6e-9336-263fec013673","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 21 milliárd forint uniós pályázati forráshoz jutnak a társadalmi vállalkozások a 2021-ig tartó finanszírozási ciklusban, így több ezer hátrányos helyzetű ember számára biztosíthatnak új munkahelyet - közölte a társadalmi vállalkozásokat segítő IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az MTI-vel.","shortLead":"Több mint 21 milliárd forint uniós pályázati forráshoz jutnak a társadalmi vállalkozások a 2021-ig tartó finanszírozási...","id":"20190331_Tobb_mint_21_milliard_forint_tamogatashoz_jutnak_a_tarsadalmi_vallalkozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b2b5df-526f-4a6e-9336-263fec013673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb163fac-d548-4d9b-b52f-e0a5cb39303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190331_Tobb_mint_21_milliard_forint_tamogatashoz_jutnak_a_tarsadalmi_vallalkozasok","timestamp":"2019. március. 31. 18:16","title":"Több mint 21 milliárd forint támogatáshoz jutnak a társadalmi vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap járt volna le, most ezt hosszabbította meg a kormány a jövő év közepéig.","shortLead":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap...","id":"20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e44c3d-6cac-4899-ab97-773d8a96a3c9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","timestamp":"2019. március. 30. 12:12","title":"Még egy évig lehet pályázni a kártyaelfogadó terminálokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b96ae0-892c-4142-a03b-236c313850c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag megvárnák, amíg a rendszer zökkenőmentes lesz.","shortLead":"Állítólag megvárnák, amíg a rendszer zökkenőmentes lesz.","id":"20190401_Nehany_szazforintos_tetellel_indulna_az_azonnali_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b96ae0-892c-4142-a03b-236c313850c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251781ea-9fc8-4580-afae-e2b19c34e937","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Nehany_szazforintos_tetellel_indulna_az_azonnali_atutalas","timestamp":"2019. április. 01. 11:35","title":"Néhány százforintos tétellel indulna az azonnali átutalás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jó viszont Szijjártó március közepi útjával támasztják alá, csakhogy az még a néppárti felfüggesztés előtt volt. ","shortLead":"A jó viszont Szijjártó március közepi útjával támasztják alá, csakhogy az még a néppárti felfüggesztés előtt volt. ","id":"20190330_A_kulugy_szerint_fake_news_hogy_az_angolai_elnok_nem_akart_Orbannal_talalkozni_csak_nem_ert_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905e7e63-0e5f-4170-a794-aaeb0e2b9787","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_A_kulugy_szerint_fake_news_hogy_az_angolai_elnok_nem_akart_Orbannal_talalkozni_csak_nem_ert_ra","timestamp":"2019. március. 30. 14:37","title":"A külügy szerint igenis akart az angolai elnök Orbánnal találkozni, csak nem ért rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Épül-szépül Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc faluja, de nem érkezik be annyi pénz a közösbe, amennyinek kellene.","shortLead":"Épül-szépül Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc faluja, de nem érkezik be annyi pénz a közösbe, amennyinek kellene.","id":"20190330_Valami_nem_stimmel_a_felcsuti_penzekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324a236b-e226-406b-ad9e-8bf32fc14e1c","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Valami_nem_stimmel_a_felcsuti_penzekkel","timestamp":"2019. március. 30. 14:21","title":"Valami nem stimmel a felcsúti pénzekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]