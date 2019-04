Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz kellett volna felzárkóztatni a pedagógusbéreket. ","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz...","id":"20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cd804f-6012-44ec-b4c3-c5f81b032a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","timestamp":"2019. április. 02. 15:18","title":"Béremelés kell a kormány által gründolt tanárszervezet szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették meg, a tettest elfogták.\r

\r

","shortLead":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették...","id":"20190401_Ujabb_lengyel_politikust_keseltek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da178967-3139-405b-a03d-690e1eebdc50","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Ujabb_lengyel_politikust_keseltek_meg","timestamp":"2019. április. 01. 14:19","title":"Újabb lengyel politikust késeltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a60772-c720-44bd-850e-f9884e4e9acb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A XI. kerületben koccant a színész, de nem ő volt a vétkes.","shortLead":"A XI. kerületben koccant a színész, de nem ő volt a vétkes.","id":"20190402_Autobalesete_volt_Fenyo_Ivannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a60772-c720-44bd-850e-f9884e4e9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b52370-e515-4f9c-8270-ec0856be7101","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Autobalesete_volt_Fenyo_Ivannak","timestamp":"2019. április. 02. 08:36","title":"Autóbalesete volt Fenyő Ivánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e46b69-ecb3-42f4-9e9d-b6daa6256a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek száma mégis tovább emelkedik. ","shortLead":"A balesetek száma mégis tovább emelkedik. ","id":"20190402_gyorshajtas_2018_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e46b69-ecb3-42f4-9e9d-b6daa6256a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e42e1-4a97-415a-a8e8-b81453355aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_gyorshajtas_2018_statisztika","timestamp":"2019. április. 02. 09:22","title":"Soha ennyi gyorshajtót nem fogott még a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miniszteri biztos viszi majd az Orbán Viktor által minden diáknak beígért külföldi nyelvtanfolyam-programot, a pozíció várományosa egy fideszes országgyűlési képviselő – derül ki a hvg.hu birtokába került jelentésből, amit Kásler Miklós tárcája készített. Ebből az is kitűnik, hogy „az állam nagyvonalú támogatását” szemléltetve az önkormányzati választást megelőző kampányidőszakhoz időzíthetnék az első „próbautakat”. Nyilvánosságra hozzuk, és egy szakértővel átbeszéltük azt is, milyen aggályai vannak az Emminek a 90 milliárdos programmal kapcsolatban.","shortLead":"Miniszteri biztos viszi majd az Orbán Viktor által minden diáknak beígért külföldi nyelvtanfolyam-programot, a pozíció...","id":"20190401_Megszereztuk_Kasler_Emmi_jelentes_a_kulfoldi_nyelvtanfolyamokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeefbc4-86d5-4b42-a06a-b0591aa5304c","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Megszereztuk_Kasler_Emmi_jelentes_a_kulfoldi_nyelvtanfolyamokrol","timestamp":"2019. április. 01. 06:30","title":"Kampányhoz időzített próbautakkal startolhat az Orbán-kormány nyelvprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren rendhagyó babaváró buli zajlik.","shortLead":"A Twitteren rendhagyó babaváró buli zajlik.","id":"20190401_Vannak_nehanyan_akik_mar_most_jol_jartak_Meghan_Markle_gyerekevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891d8f68-e365-4de4-9478-f1cd73a01c89","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Vannak_nehanyan_akik_mar_most_jol_jartak_Meghan_Markle_gyerekevel","timestamp":"2019. április. 01. 15:54","title":"Vannak néhányan, akik már most jól jártak Meghan Markle gyerekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két ügyben is komoly bírságot szabott ki jogsértő adatkezelés, illetve a GDPR megszegése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. ","shortLead":"Két ügyben is komoly bírságot szabott ki jogsértő adatkezelés, illetve a GDPR megszegése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és...","id":"20190401_gdpr_szabalyok_megszegese_birsag_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c9e10f-d091-45d3-b8ed-b5716aa5b8cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gdpr_szabalyok_megszegese_birsag_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","timestamp":"2019. április. 01. 16:03","title":"1-1 milliós bírságot kaptak magyar érintettek a GDPR megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","shortLead":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","id":"20190331_benzinlopas_kod_Parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318b6efa-6d7e-47af-b52e-c9f7c24d2676","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_benzinlopas_kod_Parizs","timestamp":"2019. március. 31. 21:37","title":"120 ezer liter üzemanyagot loptak tolvajok, mert „0000” volt a kutak biztonsági PIN-kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]