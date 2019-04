Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje Vlagyimir Putyin elnök biztonságát.","shortLead":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje...","id":"20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea8ba2-076b-4f53-94dd-6a9d09d65bec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","timestamp":"2019. április. 06. 14:51","title":"Ha megbolondult a GPS-navigációja, Putyin lehet a közelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekest hivatali vesztegetés bűntette miatt ítélték el első fokon pénteken.","shortLead":"Az énekest hivatali vesztegetés bűntette miatt ítélték el első fokon pénteken.","id":"20190406_Kokeny_Attilat_bunosnek_talalta_a_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf0b1e2-7572-4411-9039-d76bb8c41705","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Kokeny_Attilat_bunosnek_talalta_a_birosag","timestamp":"2019. április. 06. 07:25","title":"Kökény Attilát bűnösnek találta a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85aaf07b-990c-47bf-a8d9-11e8d0d1ebf6","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A hét pontnak már az eleje hülyeség, de a kereszténységvédelemnek vannak hatékonyabb lépései.","shortLead":"A hét pontnak már az eleje hülyeség, de a kereszténységvédelemnek vannak hatékonyabb lépései.","id":"20190407_Gomperz_Viktor_evangeliuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85aaf07b-990c-47bf-a8d9-11e8d0d1ebf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666f2c5-9ed8-429c-9e6b-ac5ec61378ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Gomperz_Viktor_evangeliuma","timestamp":"2019. április. 07. 09:19","title":"Gomperz: Viktor evangéliuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Szervezkedés áll\" a kormánypártiak szerint amögött, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék nyert Isztambulban.","shortLead":"\"Szervezkedés áll\" a kormánypártiak szerint amögött, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék nyert Isztambulban.","id":"20190407_Az_osszes_isztambuli_szavazatot_ujraszamlaltatna_a_torok_kormanypart_mert_veresegre_allnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965b824-a69c-4a96-8b4d-855df15b15cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Az_osszes_isztambuli_szavazatot_ujraszamlaltatna_a_torok_kormanypart_mert_veresegre_allnak","timestamp":"2019. április. 07. 16:32","title":"Az összes isztambuli szavazatot újraszámláltatná a török kormánypárt, mert vereségre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","shortLead":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","id":"20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b12679d-25b6-49dc-aa51-948610ceb265","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","timestamp":"2019. április. 06. 10:09","title":"Nem volt váratlan a magyar himnusz betiltása Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan az utolsó élvonalbeli focicsapat is a NER-hez kerülhet, ha igaznak bizonyul a pletyka az Újpest eladásáról. Azt viszont már tényként kezelhetjük, hogy A Kispest is a Fidesz közelébe került. Magunk elé vettük az NB I tabelláját, és megnéztük, hogy néz ki a tizenkét klub tulajdonosi köre, mi mindenre jutottak a mostani tulajdonosokkal.","shortLead":"Hamarosan az utolsó élvonalbeli focicsapat is a NER-hez kerülhet, ha igaznak bizonyul a pletyka az Újpest eladásáról...","id":"20190406_Igy_lett_a_NERlovagoke_a_magyar_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a35708a-259d-4c81-8883-c45166aa4646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Igy_lett_a_NERlovagoke_a_magyar_foci","timestamp":"2019. április. 06. 13:00","title":"Így lett a NER-lovagoké a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"A Keressük Európát című monodrámáját április 10-én Budapesten előadó francia filozófus elfogadta a kormányfő meghívását egy kávéra, mert felidézné neki azt az Orbán Viktort, akire ő 1989-ből emlékszik.","shortLead":"A Keressük Európát című monodrámáját április 10-én Budapesten előadó francia filozófus elfogadta a kormányfő meghívását...","id":"201914__bernardhenri_levy__vendegszereto_europarol_harcmezokrol__kozos_torespontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f38f289-1580-4d32-9cf1-fb2764497e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6c3014-6cd0-4d3b-b32c-a064017b4dcf","keywords":null,"link":"/kultura/201914__bernardhenri_levy__vendegszereto_europarol_harcmezokrol__kozos_torespontok","timestamp":"2019. április. 07. 10:00","title":"Bernard-Henri Lévy: Demokratúrát látok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap egy kicsit több lesz a nap, és melegebb is lesz, mint szombaton. ","shortLead":"Vasárnap egy kicsit több lesz a nap, és melegebb is lesz, mint szombaton. ","id":"20190406_Talan_meg_a_nap_is_kisut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c96879e-9a92-4d2f-a190-c28001af03b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Talan_meg_a_nap_is_kisut","timestamp":"2019. április. 06. 14:22","title":"Talán még a nap is kisüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]