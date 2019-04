Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyja a fenyegetések ellenére sem cselekedne másként: támogatja a lányát.","shortLead":"Az anyja a fenyegetések ellenére sem cselekedne másként: támogatja a lányát.","id":"20190424_Greta_Thunberg_csaladjat_mar_a_vilag_minden_pontjarol_megfenyegettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696bfde-bf4e-4983-a573-4366035afecc","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Greta_Thunberg_csaladjat_mar_a_vilag_minden_pontjarol_megfenyegettek","timestamp":"2019. április. 24. 13:08","title":"Greta Thunberg családját már a világ minden pontjáról megfenyegették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce5146c-6504-4bff-a7e3-8a818614cbb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahir nem akarja, hogy oszlopain ezután ott legyenek a HVG plakátjai, a címlapoknak azonban nem lehet parancsolni: az e heti lap megjelenése napján megkeresték a helyeket, ahol hirdetniük kellene üzenetüket – ha a politika nem akadályozta volna meg. Kövesse galériánkkal a HVG-plakátok útját Budapest hirdetőoszlopai között. ","shortLead":"A Mahir nem akarja, hogy oszlopain ezután ott legyenek a HVG plakátjai, a címlapoknak azonban nem lehet parancsolni...","id":"20190425_HVG_gerilla_plakat_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce5146c-6504-4bff-a7e3-8a818614cbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89036a-42ee-4dce-becd-de5a8a0c5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_HVG_gerilla_plakat_akcio","timestamp":"2019. április. 25. 16:10","title":"A HVG-plakátok megkeresték régi helyüket – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem ritka egyik sem.","shortLead":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem...","id":"20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33157e3d-0de4-490a-8773-50e367bfae28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","timestamp":"2019. április. 25. 09:23","title":"Zseniális ötlet a vészfékezős bevásárlókocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet...","id":"20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7905c6-cde2-4644-84b5-7c7fb655d43b","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","timestamp":"2019. április. 24. 15:01","title":"Vámpírok, boszorkák és egyéb élőlények – itt a \"pécsi Radiohead\" új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95f6713-e12d-4943-b277-dd9986d6b91c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 20. század a megmaradás évszázada volt, a 21. pedig a gyarapodásé lesz, mondta el Grezsa István miniszteri biztos, miután a felvidéki Nagycétényben letette egy óvoda alapkövét. Hozzátette: \"kősziklára kell építeni azt a bizonyos házat, amely a nemzeti identitás megvallását és a keresztény gyökerek megőrzését jelenti\".\r

\r

","shortLead":"A 20. század a megmaradás évszázada volt, a 21. pedig a gyarapodásé lesz, mondta el Grezsa István miniszteri biztos...","id":"20190424_A_magyar_a_Karpatmedence_nyertes_nemzetei_koze_lep__ovodaalapkovet_tett_le_a_miniszteri_biztos_Nagycetenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95f6713-e12d-4943-b277-dd9986d6b91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdfcbb1-24ab-436a-8880-1f67a413ada8","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_A_magyar_a_Karpatmedence_nyertes_nemzetei_koze_lep__ovodaalapkovet_tett_le_a_miniszteri_biztos_Nagycetenyben","timestamp":"2019. április. 24. 12:55","title":"\"A magyar a Kárpát-medence nyertes nemzetei közé lép\" – óvodaalapkövet tett le a miniszteri biztos Nagycétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Pepsi orosz leányvállalata mást állított, az amerikai vezetőség most egyértelműsítette: nem lesznek Pepsi-reklámok az éjszakai égbolton.","shortLead":"Bár a Pepsi orosz leányvállalata mást állított, az amerikai vezetőség most egyértelműsítette: nem lesznek...","id":"20190424_pepsi_startrocket_reklamok_az_egbolton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349041e7-c24a-444e-88f2-24f419ffd04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_pepsi_startrocket_reklamok_az_egbolton","timestamp":"2019. április. 24. 15:03","title":"Megnyugodhatunk: nem fogja reklámra használni a Pepsi az égboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53622678-7cb3-4bb5-8bf0-0b3ec5a622e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Most kezdenénk a zöldülést? Ezer kérdésünk van, amire választ várnánk? Akkor irány a Zöldülők Vására április 27-én, szombaton a IX. kerületi Élesztőházban. ","shortLead":" Most kezdenénk a zöldülést? Ezer kérdésünk van, amire választ várnánk? Akkor irány a Zöldülők Vására április 27-én...","id":"20190425_Minden_ami_zold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53622678-7cb3-4bb5-8bf0-0b3ec5a622e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6d97c2-3693-4ed1-83a0-6aedab1fc75c","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Minden_ami_zold","timestamp":"2019. április. 25. 19:13","title":"Minden, ami zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]