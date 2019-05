Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről 700 menedékkérő veszett a tengerbe 2015-ben a líbiai partoknál.","shortLead":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről...","id":"20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659d270c-caf4-4977-b45b-8a1d52900ebb","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","timestamp":"2019. május. 07. 09:38","title":"Egy migránsokkal elsüllyedt halálhajót is kiállítanak Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kaliforniai Sacramentóban egy drón dobta le a horogkeresztes és médiaellenes szórólapokat előző hétvégén Ariana Grande koncerthelyszínének közelében. A drónt irányító tettes kiléte egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A kaliforniai Sacramentóban egy drón dobta le a horogkeresztes és médiaellenes szórólapokat előző hétvégén Ariana...","id":"20190507_Horogkeresztes_szorolapok_estek_az_egbol_Ariana_Grande_koncertje_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431475a9-8184-4e27-9a29-846a972b6383","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Horogkeresztes_szorolapok_estek_az_egbol_Ariana_Grande_koncertje_elott","timestamp":"2019. május. 07. 11:14","title":"Horogkeresztes szórólapok estek az égből Ariana Grande koncertje előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Összegyűjtötték, melyek a leggyakoribb kifogások, ha munkajogi szabálytalanságokat találnak.","shortLead":"Összegyűjtötték, melyek a leggyakoribb kifogások, ha munkajogi szabálytalanságokat találnak.","id":"20190506_Hatartalan_a_fantazia_ha_magyarazkodni_kell_miert_nem_jelentettek_be_a_dolgozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99799eb-522a-4790-ab7a-9618b9df217b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190506_Hatartalan_a_fantazia_ha_magyarazkodni_kell_miert_nem_jelentettek_be_a_dolgozokat","timestamp":"2019. május. 06. 07:52","title":"Határtalan a fantázia, ha magyarázkodni kell, miért nem jelentették be a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A jövőben nyugodtan politizáljon, \"álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe\" a Petőfi Irodalmi Múzeum, amelyet nemzeti jelentőségű irodalmi erőközponttá kell fejleszteni – ezt irányozza elő a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztés. Az Emmi titkos javaslata ösztöndíjat és képzést biztosítana a \"magyar érdekeket szem előtt tartó\" újságíróknak, a pezsgőbb kulturális élet érdekében előírná a támogatott szerzők kötelező fellépését, és szakítana az \"író ír írónak” elitista gyakorlatával. Milliárdokat szánnak arra, hogy az irodalmi múzeum \"a magyar mátrix kiemelt és vonzó erőterévé\" váljon, az ingatlana pedig az írószövetségek és a kultúra centrális székhelyévé.","shortLead":"A jövőben nyugodtan politizáljon, \"álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe\" a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190507_Kaslerek_milliardokkal_kistafirozott_erokozpontba_centralizalnak_a_kulturat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bbc9e3-11ee-4fe1-9c4e-1ffa67b5f8fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Kaslerek_milliardokkal_kistafirozott_erokozpontba_centralizalnak_a_kulturat","timestamp":"2019. május. 07. 06:30","title":"Káslerék milliárdokkal kitömött erőközpontba centralizálnák a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy drágulnak a lakások, hogy egy már teljes családi házat is lehet venni az árukból, csak felújítani ne kellene.","shortLead":"Úgy drágulnak a lakások, hogy egy már teljes családi házat is lehet venni az árukból, csak felújítani ne kellene.","id":"20190507_Egy_egesz_hazat_lehet_venni_az_agglomeracioban_egy_belvarosi_lakas_araert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030cee2-dd3a-4347-8f4a-2e9b23e179f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Egy_egesz_hazat_lehet_venni_az_agglomeracioban_egy_belvarosi_lakas_araert","timestamp":"2019. május. 07. 12:53","title":"Egy egész házat lehet venni az agglomerációban egy belvárosi lakás árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz, hogy megpróbálni normálisan beszélni a NER ellenében is. ","shortLead":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz...","id":"20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be770743-22f1-42de-bb69-3043bee0bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","timestamp":"2019. május. 06. 13:55","title":"Az Orbán-interjú margójára: túl a liberálbolsizáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","shortLead":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","id":"20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b222ecb6-64f2-46f1-9f15-08134e5167e0","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","timestamp":"2019. május. 05. 16:46","title":"Egy magyar alapítványt is támogat Timothée Chalamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","shortLead":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","id":"20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86e6c77-8efb-44e0-b538-05722d98eec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 07. 13:00","title":"500 nap börtön után szabadult ki a Reuters két újságírója Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]