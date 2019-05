Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legkorábbi ismert gazdatestüknek vélt denevéreknél is több mint 50 millió évvel korábban jelentek meg a poloskák – derült ki egy úgy tanulmányból, amely eredetileg az apró élősködők \"rendkívül bizarr\" szaporodási szokását vizsgálta.","shortLead":"A legkorábbi ismert gazdatestüknek vélt denevéreknél is több mint 50 millió évvel korábban jelentek meg a poloskák –...","id":"20190517_verszivo_poloska_denever_kutatas_szaporodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34cee38-3149-4ecf-b287-430108f89b4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_verszivo_poloska_denever_kutatas_szaporodas","timestamp":"2019. május. 17. 14:34","title":"Bizarr módon szaporodnak, mégis hihetetlenül régóta élnek vérszívó poloskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46220bcb-fbe3-4448-b85f-ec3af49f7fb9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Belebukott az osztrák kormány az alkancellár botrányába.","shortLead":"Belebukott az osztrák kormány az alkancellár botrányába.","id":"20190518_Lemondott_az_osztrak_kormany_uj_valasztast_irnak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46220bcb-fbe3-4448-b85f-ec3af49f7fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475e0f0d-49aa-4fb9-9a15-22935e391ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Lemondott_az_osztrak_kormany_uj_valasztast_irnak_ki","timestamp":"2019. május. 18. 20:04","title":"Lemondott az osztrák kormány, új választást írnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c0222e-4c3a-4455-a473-5f39925a02ac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mai időkben történt először olyasmi, amibe Caster Semenya többszörös olimpiai bajnok dél-afrikai futónő keveredett, hogy nem hiszik el róla, hogy nő. ","shortLead":"Nemcsak a mai időkben történt először olyasmi, amibe Caster Semenya többszörös olimpiai bajnok dél-afrikai futónő...","id":"201920_szextortenetek_amult_szazadbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59c0222e-4c3a-4455-a473-5f39925a02ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09b0f7-7f80-4ebf-9571-b354bfc26178","keywords":null,"link":"/tudomany/201920_szextortenetek_amult_szazadbol","timestamp":"2019. május. 18. 19:01","title":"Sportolók, akik tévesen nőnek hitték magukat, de volt, aki csalt - Szextörténetek a múlt századból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lesz-e pekingi válaszcsapás Trump brutális kereskedelmi offenzívájára? A kínaiak egyelőre csak óvatosan viszonozták a büntetővámokat, amelyekkel az amerikaiak komoly csapást akarnak mérni a világ második legnagyobb hatalmára. De megvannak a maguk adui, melyekre a China Daily című lapban hívja fel a figyelmet a Zsenmin egyetem professzora.","shortLead":"Lesz-e pekingi válaszcsapás Trump brutális kereskedelmi offenzívájára? A kínaiak egyelőre csak óvatosan viszonozták...","id":"20190517_Kinanak_harom_aduja_is_van_Trumppal_szemben_a_kerdes_az_hogy_kijatsszae","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdad9164-ab53-45cf-b62b-350291a01dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Kinanak_harom_aduja_is_van_Trumppal_szemben_a_kerdes_az_hogy_kijatsszae","timestamp":"2019. május. 17. 13:21","title":"Kínának három aduja is van Trumppal szemben, a kérdés az, hogy kijátssza-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a699ad73-1c9f-4d36-9af2-49b8f66b12aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb bepillantást nyerhettünk a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár magánéletébe.","shortLead":"Újabb bepillantást nyerhettünk a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár magánéletébe.","id":"20190518_Bovult_Novak_Katalin_csaladja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a699ad73-1c9f-4d36-9af2-49b8f66b12aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498dc9b0-5ed7-4e70-8881-fdb5d51feb0a","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Bovult_Novak_Katalin_csaladja","timestamp":"2019. május. 18. 12:58","title":"Bővült Novák Katalin családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, saját bevallása szerint keresztény konzervatív, több mint két évtizede tankönyvfelelősként is dolgozó pedagógus kiakadt az idei tankönyvlistán. Idéz egy a témára írt A walesi bárdok-parafrázist is.\r

\r

","shortLead":"Egy, saját bevallása szerint keresztény konzervatív, több mint két évtizede tankönyvfelelősként is dolgozó pedagógus...","id":"20190517_Egy_felhaborodott_tankonyvfelelos_panasza_Kiraly_te_tetted_ezt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa18428d-75e1-4220-b677-7db21c28213c","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Egy_felhaborodott_tankonyvfelelos_panasza_Kiraly_te_tetted_ezt","timestamp":"2019. május. 17. 15:08","title":"Egy felháborodott tankönyvfelelős panasza: „Király, te tetted ezt?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ad8114-caa1-4e9f-9975-ce3a3f92a8fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetők a klímaváltozásra és a kihalásra hívták fel ezzel a figyelmet.","shortLead":"A tüntetők a klímaváltozásra és a kihalásra hívták fel ezzel a figyelmet.","id":"20190517_Tobb_szaz_demonstralo_esett_a_foldre_a_Kossuth_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ad8114-caa1-4e9f-9975-ce3a3f92a8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6421551-42a8-408b-a2a6-6ef89db756cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Tobb_szaz_demonstralo_esett_a_foldre_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. május. 17. 18:59","title":"Több száz demonstráló esett a földre a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A tudósok és a sportfunkcionáriusok sem tudnak megnyugtató választ adni arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy férfinak a stadionokban.\r

","shortLead":"A tudósok és a sportfunkcionáriusok sem tudnak megnyugtató választ adni arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy...","id":"201920__mennyire_lehet_ferfi_egy_no__futok_megkulonboztetese__asemenyaugy__testben_es_lelekben_eshivatalosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607f70cc-0c0e-47ab-a48f-015374eda671","keywords":null,"link":"/tudomany/201920__mennyire_lehet_ferfi_egy_no__futok_megkulonboztetese__asemenyaugy__testben_es_lelekben_eshivatalosan","timestamp":"2019. május. 18. 18:00","title":"Sem a genetika, sem a hormonvizsgálat nem képes eldönteni, mennyire lehet férfi egy nő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]