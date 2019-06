Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svájci cég egy magyar kft.-n keresztül, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen tulajdonolja a budapesti kikötők többségét birtokló a Mahart Passnave-t.","shortLead":"A svájci cég egy magyar kft.-n keresztül, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen tulajdonolja a budapesti kikötők...","id":"20190531_Dunai_hajobaleset_a_magyar_allammal_van_kozos_cege_a_Viking_Cruisesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6711248e-f897-4f20-aa90-826de31e8cc5","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Dunai_hajobaleset_a_magyar_allammal_van_kozos_cege_a_Viking_Cruisesnek","timestamp":"2019. május. 31. 13:52","title":"Dunai hajóbaleset: a magyar állammal van közös cége a Viking Cruisesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3621a1-096a-4644-a0ce-66ac6f02b2b5","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Ahogy azt már korábbi írásunkban bemutattuk, az export-célokat kitűző vállalatoknak számos kockázattal kell szembenézniük. A Bisnode Magyarország Kft. ehhez kapcsolódóan idén márciusban online-kérdőíves módszerrel, 306 vállalat válaszai alapján mérte fel, hogy milyen sajátosságok jellemzik a magyarországi cégek külpiaci jelenlétét.","shortLead":"Ahogy azt már korábbi írásunkban bemutattuk, az export-célokat kitűző vállalatoknak számos kockázattal kell...","id":"bchbisnode_20190531_exportcegek_kerdoiv_kulkereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3621a1-096a-4644-a0ce-66ac6f02b2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efebce1c-e5dd-4087-9cba-ea48d5ac154b","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190531_exportcegek_kerdoiv_kulkereskedelem","timestamp":"2019. május. 31. 09:30","title":"Így exportál a magyar!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áldozatok megtalálási helye és kiemelésük időpontja is látható azon a térképen, amit a rendőrség tett közzé a dunai hajóbalesetet követően. ","shortLead":"Az áldozatok megtalálási helye és kiemelésük időpontja is látható azon a térképen, amit a rendőrség tett közzé a dunai...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d84ebfa-20cf-42fa-b750-16211baeb5c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_aldozatok","timestamp":"2019. május. 30. 19:33","title":"Térképre tette a rendőrség, hol találták meg a dunai hajóbaleset eddigi áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af4393-d7df-4ba9-be37-25ee6682e478","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezzel a kissé meghökkentő címmel közöl összeállítást a Deutsche Welle, a lengyelországi gazdasági-politikai berendezkedést elemezve. Csendesen megjegyezve, hogy a választói tömegek „megvásárlására” épülő modell működhet.","shortLead":"Ezzel a kissé meghökkentő címmel közöl összeállítást a Deutsche Welle, a lengyelországi gazdasági-politikai...","id":"20190531_Ahol_Jezus_es_Keynes_talalkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41af4393-d7df-4ba9-be37-25ee6682e478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e9553d-da6c-47fc-a27c-683b1dc5ab90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Ahol_Jezus_es_Keynes_talalkozik","timestamp":"2019. május. 31. 11:25","title":"Ahol Jézus és Keynes találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3755555a-852f-404d-ac17-beca5af55c0d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bodor Ádám író pihenni jár haza a szülőföldjére, a könyvei azonban Budapesten készülnek.\r

","shortLead":"Bodor Ádám író pihenni jár haza a szülőföldjére, a könyvei azonban Budapesten készülnek.\r

","id":"20190530_Erdelyt_foleg_azok_kepesek_ma_is_idealizalni_akik_nem_ismerik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3755555a-852f-404d-ac17-beca5af55c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd1216-8141-4a7a-a96c-32f56eea466a","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Erdelyt_foleg_azok_kepesek_ma_is_idealizalni_akik_nem_ismerik","timestamp":"2019. május. 30. 15:35","title":"„Erdélyt főleg azok képesek ma is idealizálni, akik nem ismerik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pillangó utca állomásnál vágányfelújítási munkákat végeznek a pálya egy szakaszának elhasználódása miatt.\r

","shortLead":"A Pillangó utca állomásnál vágányfelújítási munkákat végeznek a pálya egy szakaszának elhasználódása miatt.\r

","id":"20190531_Roviditett_utvonalon_kozlekedik_a_hetvegen_a_2es_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516394f0-0612-4bf4-8cb2-1baa02f1492c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Roviditett_utvonalon_kozlekedik_a_hetvegen_a_2es_metro","timestamp":"2019. május. 31. 18:03","title":"Rövidített útvonalon közlekedik a hétvégén a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel százmillió forint nyereséggel zárta a Puskás Futball Club Kft. 2018-at.","shortLead":"Közel százmillió forint nyereséggel zárta a Puskás Futball Club Kft. 2018-at.","id":"20190530_14_millio_forint_a_havi_atlagber_a_felcsuti_futballklubnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dbe6c2-be1c-49a6-b911-825415364f19","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_14_millio_forint_a_havi_atlagber_a_felcsuti_futballklubnal","timestamp":"2019. május. 30. 17:46","title":"1,4 millió forint a havi átlagbér a felcsúti futballklubnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2250c41-6d17-419c-911c-6b8afbe7bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kiszivárgott előzetes után befutott a jó minőségű verzió is. ","shortLead":"A kiszivárgott előzetes után befutott a jó minőségű verzió is. ","id":"20190530_Itt_az_uj_Rambo_trailere_Stallone_kemenyebb_mint_valaha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2250c41-6d17-419c-911c-6b8afbe7bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8814e3-df3d-4961-a6f0-d855ed1323fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Itt_az_uj_Rambo_trailere_Stallone_kemenyebb_mint_valaha","timestamp":"2019. május. 30. 17:22","title":"Itt az új Rambo trailere: Stallone keményebb, mint valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]