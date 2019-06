Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezermilliárd forint értékben vásároltak a kiskereskedelemben áprilisban. Jócskán meghaladta a növekedés a várakozásokat.","shortLead":"Ezermilliárd forint értékben vásároltak a kiskereskedelemben áprilisban. Jócskán meghaladta a növekedés a várakozásokat.","id":"20190605_Az_elemzoket_is_meglepte_mennyit_tudtak_vasarolni_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f80a463-6d5c-4571-8cc5-7ce62b00f2c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Az_elemzoket_is_meglepte_mennyit_tudtak_vasarolni_a_magyarok","timestamp":"2019. június. 05. 09:43","title":"Az elemzőket is meglepte, mennyit tudtak vásárolni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a29644e-d3b8-40f8-9980-a0db8a303da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple most zajló fejlesztői konferenciáját választotta a Microsoft, hogy bemutassa Minecraft Earth nevű játékát, ami a kiterjesztett valóságon alapszik. ","shortLead":"Az Apple most zajló fejlesztői konferenciáját választotta a Microsoft, hogy bemutassa Minecraft Earth nevű játékát, ami...","id":"20190604_minecraft_earth_video_bemutato_apple_wwdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a29644e-d3b8-40f8-9980-a0db8a303da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a714209-8037-4184-ad41-a379ede1e7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_minecraft_earth_video_bemutato_apple_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 14:33","title":"Ez valami döbbenet: megmutatták az első videót az új Minecraftról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Oroszország Kína legdinamikusabban növekvő kereskedelmi partnere – ezt hangsúlyozta Hszi Csin-ping elnök, aki az Itar-Tassz hírügynökségnek nyilatkozott oroszországi látogatása felvezetéseként. Azt nem mondhatta, hogy a legnagyobb, mert az nem volna igaz.","shortLead":"Oroszország Kína legdinamikusabban növekvő kereskedelmi partnere – ezt hangsúlyozta Hszi Csin-ping elnök, aki...","id":"20190605_A_kinai_elnoknek_mostanaban_nem_baratja_Trump_de_talalt_helyette_mast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7443af-13c6-48d1-8bb7-611808b90138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_A_kinai_elnoknek_mostanaban_nem_baratja_Trump_de_talalt_helyette_mast","timestamp":"2019. június. 05. 13:17","title":"A kínai elnöknek mostanában nem barátja Trump, de talált helyette mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","shortLead":"Dél-Szudán Ugandához közeli határánál keresett menekülttábort Tim Hopper, ám egy feliratra bukkant helyette.","id":"20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0800f8fa-64da-4418-ac00-90e9c8d84891","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_google_terkep_google_maps_del_szudan","timestamp":"2019. június. 05. 09:03","title":"Épp a Google Térképet böngészte a biztonsági kutató, amikor egy furcsaságra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett a Forbes Magyarország júniusi címlapembere.","shortLead":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett...","id":"20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3348a71-1cb8-481b-a661-725e5d681c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","timestamp":"2019. június. 05. 12:23","title":"Soros ügyesen küzdött, de alulmaradt, amikor Polgár Judittal sakkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció, amit mi eredetinek ismerünk, épüljön újjá, miután a tűzvészben az épület tetőszerkezete leégett. A műemlékvédelmi elvekre hivatkozik. \r

\r

","shortLead":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció...","id":"20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfba91f7-b66a-47ea-9140-b1770911b441","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","timestamp":"2019. június. 04. 13:58","title":"Egyre inkább úgy tűnik, az általunk ismert Notre-Dame fog újjáépülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen fajhoz tartoznak.","shortLead":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen...","id":"20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd299db-d1f8-424e-a535-57d04b1edc2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Új dinoszauruszfaj maradványaira bukkantak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik felfedezője.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik...","id":"20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d593a767-d9f6-4a42-922b-76957d84a03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","timestamp":"2019. június. 05. 14:03","title":"200 éve született az ember, aki megsejtette, hogy van odakint egy 8. bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]