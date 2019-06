Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK váratlanul bejelentette, Kálmán Olgát indítják a főpolgármesteri-előválasztáson. Az EP-voksolás után a DK és Gyurcsány Ferenc még Karácsony Gergely mögött állt, most azt magyarázzák, csak az első fordulóra szólt támogatásuk.","shortLead":"A DK váratlanul bejelentette, Kálmán Olgát indítják a főpolgármesteri-előválasztáson. Az EP-voksolás után a DK és...","id":"20190606_Gyurcsany_Kalman_Olgarol_Ha_mar_lett_valosagos_verseny_akkor_vegyuk_komolyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fbe4a-1c85-4dbd-9a40-2ae37096c9dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Gyurcsany_Kalman_Olgarol_Ha_mar_lett_valosagos_verseny_akkor_vegyuk_komolyan","timestamp":"2019. június. 06. 15:24","title":"Gyurcsány Kálmán Olgáról: \"Ha már lett valóságos verseny, akkor vegyük komolyan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.","shortLead":"Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.","id":"20190607_Rangos_dijat_nyert_a_magyar_kutato_aki_leirta_miert_igazan_veszelyesek_az_atomeromuvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db967d-3f56-4107-ab2e-444c1dc5480b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Rangos_dijat_nyert_a_magyar_kutato_aki_leirta_miert_igazan_veszelyesek_az_atomeromuvek","timestamp":"2019. június. 07. 10:36","title":"Rangos díjat nyert a magyar kutató, aki leírta, miért igazán veszélyesek az atomerőművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 11-es utat lezárták.","shortLead":"A 11-es utat lezárták.","id":"20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f62437-14eb-4b68-981f-7ef465c9547a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. június. 07. 07:05","title":"Fának ment egy autó Esztergomnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holttest egy férfié, ő a baleset 17. dél-koreai áldozata.","shortLead":"A holttest egy férfié, ő a baleset 17. dél-koreai áldozata.","id":"20190606_Hajobaleset_a_Rakoczi_hidnal_is_kiemeltek_egy_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c51e616-3c7a-4a2a-90af-3bc8e19c37cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Hajobaleset_a_Rakoczi_hidnal_is_kiemeltek_egy_holttestet","timestamp":"2019. június. 06. 18:15","title":"Hajóbaleset: a Rákóczi hídnál is kiemeltek egy holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi oktatásszervező céget alapított közös cégével Sikó Anna Mária oslói nagykövet és Gansperger Gyula, aki Simicska Lajossal közösen a Fidesz gazdasági alapjait rakta le a kilencvenes évek elején. Az alapító vállalkozásban Gansperger fia és menye a fő tulajdonos.","shortLead":"Nemzetközi oktatásszervező céget alapított közös cégével Sikó Anna Mária oslói nagykövet és Gansperger Gyula, aki...","id":"20190606_Orban_angoltanara_pont_akkor_lendult_akcioba_amikor_evi_90_milliard_jut_kulfoldi_nyelvtanfolyamokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb24a761-1889-468a-b8ef-97395aed3f6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Orban_angoltanara_pont_akkor_lendult_akcioba_amikor_evi_90_milliard_jut_kulfoldi_nyelvtanfolyamokra","timestamp":"2019. június. 06. 16:02","title":"Terjeszkedik Gansperger és Orbán angoltanárának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram fejlesztői elérhetővé tették azt az új funkciót, amivel már dalszövegeket is adhatunk a zenés történetekhez. Egyelőre azonban nem örülhet neki mindenki.","shortLead":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram fejlesztői elérhetővé tették azt az új funkciót, amivel már dalszövegeket is...","id":"20190607_instagram_sztorik_zeneszoveg_dalszoveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd684dc-1139-4a29-88df-1b3a92dd98e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_instagram_sztorik_zeneszoveg_dalszoveg","timestamp":"2019. június. 07. 08:33","title":"Menő újdonsággal rukkolt elő az Instagram, de nem lesz mindenhol elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszer már ettől idegbajt kapott Szijjártó Péter, mégis megtörténik.","shortLead":"Egyszer már ettől idegbajt kapott Szijjártó Péter, mégis megtörténik.","id":"20190608_200_millioval_szall_be_az_amerikai_kulugy_a_keleteuropai_fuggetlen_sajtoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16bacae-62ee-41a2-9d81-63961bb0553d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_200_millioval_szall_be_az_amerikai_kulugy_a_keleteuropai_fuggetlen_sajtoba","timestamp":"2019. június. 08. 09:07","title":"200 millióval száll be az amerikai külügy a kelet-európai független sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Építési engedélyt kapott a Sagrada Familia több mint 130 évvel a munkálatok kezdete után.","shortLead":"Építési engedélyt kapott a Sagrada Familia több mint 130 évvel a munkálatok kezdete után.","id":"20190608_Oromhir_jott_130_ev_utan_befutott_a_Sagrada_Familia_epitesi_engedelye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a5d7a-6495-4684-aedf-dad40eba70a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ec420c-4dec-4b89-a248-e16a7baaed60","keywords":null,"link":"/kultura/20190608_Oromhir_jott_130_ev_utan_befutott_a_Sagrada_Familia_epitesi_engedelye","timestamp":"2019. június. 08. 10:30","title":"Örömhír jött, 130 év után befutott a Sagrada Familia építési engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]