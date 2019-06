Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffed5737-4a22-4787-a8cd-2f2579186439","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt csütörtök délelőtt, 11 órakor a városon keresztül. ","shortLead":"Mindezt csütörtök délelőtt, 11 órakor a városon keresztül. ","id":"20190614_Otszoros_eltiltasa_ellenere_drogosan_rendezett_autos_amokfutast_egy_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffed5737-4a22-4787-a8cd-2f2579186439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96eaa70-5448-42f1-9193-1630d2052ecd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Otszoros_eltiltasa_ellenere_drogosan_rendezett_autos_amokfutast_egy_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2019. június. 14. 09:55","title":"Ötszörös eltiltása ellenére, drogosan rendezett autós ámokfutást egy férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával kapcsolatban.","shortLead":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával...","id":"20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92cb061-fedb-4d97-b40e-d960da977f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Nyugtat a Tesco-elnök: nem vonulnak ki Közép-Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami nagyot, jó mélyen.","shortLead":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami...","id":"20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0724db-45a0-4db6-afc3-7085c3e4764f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Különös dolgot fedeztek fel a Hold egyik krátere alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba296886-1537-44b5-ad26-ec561ffff735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horvátországban és Szlovéniában is szupercellás zivatar alakult ki kedden, 10-12 centis jégdarabok potyogtak az égből. ","shortLead":"Horvátországban és Szlovéniában is szupercellás zivatar alakult ki kedden, 10-12 centis jégdarabok potyogtak az égből. ","id":"20190612_jegeso_horvat_szloven_hatar_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba296886-1537-44b5-ad26-ec561ffff735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626acb2e-4b64-490b-95dd-5464f28cca2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_jegeso_horvat_szloven_hatar_vihar","timestamp":"2019. június. 12. 18:33","title":"Öklömnyi méretű jégdarabok verték el a horvát-szlovén határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf8ecd5-816d-4dea-9745-6698584c86c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú katonai együttműködés keretében, amelynek erősítéséről közös nyilatkozatot írt alá a Fehér Házba látogató Andrzej Duda lengyel államfővel. Közölte azt is, hogy három hónapon belül teljes vízummentességet biztosít a lengyel állampolgároknak.","shortLead":"Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú katonai...","id":"20190613_donald_trump_andrzej_duda_lengyelorszag_amerikai_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf8ecd5-816d-4dea-9745-6698584c86c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e743d6-c728-4ac5-b239-38ec10416b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_donald_trump_andrzej_duda_lengyelorszag_amerikai_katonak","timestamp":"2019. június. 13. 06:01","title":"Trump újabb katonákat küld Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyre több fiatal nő vállal aktív politikai szerepet Amerikától Európán át Afrikáig. Vajon ők a kivételek, akik majd csak erősítik azt a magyar közéletben is jól ismert sztereotípiát, hogy a politika a férfiak terepe, vagy egy társadalmi változás képviselői? Egyáltalán kik ezek a nők, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük?","shortLead":"Egyre több fiatal nő vállal aktív politikai szerepet Amerikától Európán át Afrikáig. Vajon ők a kivételek, akik majd...","id":"20190530_Fiatal_nok_a_politikaban_Alexandria_OcasioCortez_Cseh_Katalin_Donath_Anna_Greta_Thunberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb613e-aa78-4972-9477-722983814517","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Fiatal_nok_a_politikaban_Alexandria_OcasioCortez_Cseh_Katalin_Donath_Anna_Greta_Thunberg","timestamp":"2019. június. 12. 17:04","title":"Mégis mit keressen egy nő a politikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb683aee-a54b-4199-827e-63a6ec8e43ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majd úgy tett, mintha a húrok közé csapott volna. AC/DC és Tina Turner. Meg Örkény István.","shortLead":"Majd úgy tett, mintha a húrok közé csapott volna. AC/DC és Tina Turner. Meg Örkény István.","id":"20190613_Meszaros_Lorinc_fogta_magat_es_egy_eskuvon_gitart_vett_a_nyakaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb683aee-a54b-4199-827e-63a6ec8e43ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59a1e34-a7fb-4961-8ca2-b15c107d7177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Meszaros_Lorinc_fogta_magat_es_egy_eskuvon_gitart_vett_a_nyakaba","timestamp":"2019. június. 13. 16:42","title":"Mészáros Lőrinc fogta magát, és egy esküvőn gitárt vett a nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]