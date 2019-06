Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megejtette Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a Kossuth rádióban. A miniszterelnök úgy látja, a V4-ek, benne Magyarország egyenrangú félként fog tárgyalni Németországgal és Franciaországgal. Beszélt a Hableány tragédiájáról is.","shortLead":"Megejtette Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a Kossuth rádióban. A miniszterelnök úgy látja...","id":"20190614_Orban_Az_ero_szamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef72be83-1823-41ad-8ced-e63da0b6e975","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Orban_Az_ero_szamit","timestamp":"2019. június. 14. 08:01","title":"Orbán: Az erő számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301175aa-0897-4995-b4bd-babc0a6759d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kellenek a hőleváltók, nem lehet bírni a hűtetlen buszban.","shortLead":"Kellenek a hőleváltók, nem lehet bírni a hűtetlen buszban.","id":"20190614_Kikeszulnek_a_BKVsoforok_a_melegtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301175aa-0897-4995-b4bd-babc0a6759d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c474e4ab-508c-46eb-acb7-c0adf6a39353","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Kikeszulnek_a_BKVsoforok_a_melegtol","timestamp":"2019. június. 14. 11:38","title":"Kikészülnek a BKV-sofőrök a melegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tíz jelöltből hármat kiejtettek, heten maradtak versenyben. Boris Johnson nagy fölénnyel nyert.","shortLead":"A tíz jelöltből hármat kiejtettek, heten maradtak versenyben. Boris Johnson nagy fölénnyel nyert.","id":"20190613_Boris_Johnson_nyert_az_elso_szavazason_ahol_eldol_ki_lesz_Theresa_May_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e92e6-bde3-4608-a599-7621c816dfc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Boris_Johnson_nyert_az_elso_szavazason_ahol_eldol_ki_lesz_Theresa_May_utodja","timestamp":"2019. június. 13. 16:59","title":"Boris Johnson nyert az első szavazáson, ahol eldől, ki lesz Theresa May utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mastercard, a Maestro és Visa kártyák birtokosai is nehézségekkel szembesülhetnek.","shortLead":"A Mastercard, a Maestro és Visa kártyák birtokosai is nehézségekkel szembesülhetnek.","id":"20190613_otp_mastercard_maestro_keszpenzfelvetel_vasarlas_technikai_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056b349a-67b1-405f-a4a1-6eaa472400c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_otp_mastercard_maestro_keszpenzfelvetel_vasarlas_technikai_hiba","timestamp":"2019. június. 13. 13:22","title":"Akadozik a bankkártyás fizetés az országban (frissítve)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2807ca27-b51f-472e-a426-840b2292b254","keywords":null,"link":"/itthon/201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","timestamp":"2019. június. 13. 11:25","title":"Hamvay Péter: Belovagoltak a sármos strómanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b419c81-f6b0-4219-b7d0-f44f7688c94d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vizsgálatot rendelt el a Huawei annak kapcsán, hogy a napokban külsős hirdetések jelentek meg telefonkészülékei záróképernyőjén.","shortLead":"Vizsgálatot rendelt el a Huawei annak kapcsán, hogy a napokban külsős hirdetések jelentek meg telefonkészülékei...","id":"20190614_huawei_reakcio_telefonok_zarokepernyo_hatterkep_booking_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b419c81-f6b0-4219-b7d0-f44f7688c94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f5c471-67f7-425f-b5b7-66ac46e7a777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_huawei_reakcio_telefonok_zarokepernyo_hatterkep_booking_reklam","timestamp":"2019. június. 14. 17:53","title":"Hirtelen mintha a Huawei sem értené, hogyan kerültek reklámok a telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néha nem is kell meggyőznünk senkit ahhoz, hogy megkapjuk, amit akarunk. Egyszerűen csak kérni kell.","shortLead":"Néha nem is kell meggyőznünk senkit ahhoz, hogy megkapjuk, amit akarunk. Egyszerűen csak kérni kell.","id":"20190613_Miert_eri_meg_neha_kerni_masoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040393f2-76c9-4497-bf95-106b04df16a0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190613_Miert_eri_meg_neha_kerni_masoktol","timestamp":"2019. június. 13. 14:15","title":"Miért éri meg néha kérni valamit másoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e199bd-7c45-4c20-8e46-b52c92e99e34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"28 éves cseh támadó kerülhet Felcsútra.","shortLead":"28 éves cseh támadó kerülhet Felcsútra.","id":"20190613_Skociaban_megbukott_csatart_igazolna_a_Puskas_Akademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e199bd-7c45-4c20-8e46-b52c92e99e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f9c0a-1075-4a69-9381-1e9fc8346d63","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Skociaban_megbukott_csatart_igazolna_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2019. június. 13. 12:40","title":"Skóciában megbukott csatárt igazolna a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]