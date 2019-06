Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","shortLead":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","id":"20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a481270c-6472-46d9-ae3d-4d35b549f458","keywords":null,"link":"/sport/20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","timestamp":"2019. június. 14. 06:00","title":"A Honvéd új edzője szerint a magyar foci nem gyengébb az olasz bajnokságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50d442b-c705-4eed-99ae-03036a7de044","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maisie Williams és Sophie Turner a Széchenyi fürdőben pancsoltak.","shortLead":"Maisie Williams és Sophie Turner a Széchenyi fürdőben pancsoltak.","id":"20190614_Budapesten_suttette_a_hasat_a_Tronok_harca_ket_szinesznoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c50d442b-c705-4eed-99ae-03036a7de044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6683e024-be58-4466-a93f-8af6462ae8ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Budapesten_suttette_a_hasat_a_Tronok_harca_ket_szinesznoje","timestamp":"2019. június. 14. 07:00","title":"Budapesten süttette a hasát a Trónok harca két színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajót Csepelről Újpestre viszik, ahol folyamatosan őrizni fogják.","shortLead":"A hajót Csepelről Újpestre viszik, ahol folyamatosan őrizni fogják.","id":"20190613_hableany_dunai_hajobaleset_szemle_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8302ece5-a0c0-40d9-95d8-dff58238687d","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_hableany_dunai_hajobaleset_szemle_rendorseg","timestamp":"2019. június. 13. 11:45","title":"Huszonhat órán át vizsgálták a Hableányt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","shortLead":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","id":"20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb3e36-1395-4c15-88ef-954060c558af","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","timestamp":"2019. június. 14. 16:16","title":"Rendőrök mentették meg az árokparton fekvő, hőgutát kapott kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9abeec-c4a4-4bac-9f69-bd7a4c24973f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ukrán maffiától kapott megbízást.","shortLead":"Az ukrán maffiától kapott megbízást.","id":"20190614_Beismerte_a_Prisztasgyilkossagot_Rohac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9abeec-c4a4-4bac-9f69-bd7a4c24973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856c3185-41b2-4beb-8d26-ffe766945028","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Beismerte_a_Prisztasgyilkossagot_Rohac","timestamp":"2019. június. 14. 12:11","title":"Beismerte a Prisztás-gyilkosságot Rohác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","shortLead":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","id":"20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66644afd-090b-469f-9b81-65c601b89af6","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","timestamp":"2019. június. 14. 11:39","title":"Az OTP megszerezné a harmadik legnagyobb szlovén bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96465e65-9355-4936-b0e4-a223a08ce98d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fészkelés van, lehet menni máshova diszkózni.","shortLead":"Fészkelés van, lehet menni máshova diszkózni.","id":"20190614_Megfurtak_a_lilek_a_tengerparti_partit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96465e65-9355-4936-b0e4-a223a08ce98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bde70-1fdd-4107-adcb-30cc3de4441c","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Megfurtak_a_lilek_a_tengerparti_partit","timestamp":"2019. június. 14. 07:05","title":"Megfúrták a lilék a tengerparti partit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]