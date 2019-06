Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6411bd2f-dba0-4b02-a953-55ab3ceef63c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190624_Es_azt_a_viccet_ismeri_hogy_George_Clooney_es_Barack_Obama_ul_egy_motorcsonakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6411bd2f-dba0-4b02-a953-55ab3ceef63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be691f0-6d4b-4ae1-a701-978e9d7f3113","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Es_azt_a_viccet_ismeri_hogy_George_Clooney_es_Barack_Obama_ul_egy_motorcsonakban","timestamp":"2019. június. 24. 07:35","title":"És azt a viccet ismeri, hogy George Clooney és Barack Obama ül egy motorcsónakban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült, hogy szereti a paprikás krumplit, és örült, amikor a vonal végén épp süniket néztek a hívei.","shortLead":"Dübörög az előválasztási kampány, ezért Karácsony Gergely telefonon gyűjtött maga mellé szavazatokat. Kiderült...","id":"20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e2443f-cb91-4770-ad96-2391edbcf5dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Karacsony_Gergely_szereti_a_paprikas_krumplit__beszallt_a_telefonos_kampanyba","timestamp":"2019. június. 22. 18:55","title":"Karácsony Gergely szereti a paprikás krumplit - beszállt a telefonos kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","shortLead":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","id":"20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802adf4f-e332-4f7a-852e-e89863924fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","timestamp":"2019. június. 23. 13:44","title":"Képek jöttek a tatai özönvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbfdde0-6028-465f-8626-bf5069a2b9eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Következő vonatra hiába vártak volna.","shortLead":"Következő vonatra hiába vártak volna.","id":"20190624_Felsovezetekszakadas_miatt_a_parlagfuben_gyalogolt_egy_vonatnyi_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dbfdde0-6028-465f-8626-bf5069a2b9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbaef880-bde3-4de7-b557-47db20496536","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Felsovezetekszakadas_miatt_a_parlagfuben_gyalogolt_egy_vonatnyi_ember","timestamp":"2019. június. 24. 11:25","title":"Felsővezeték-szakadás miatt parlagfűben gyalogolt egy vonatnyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik helyi elnöke a közös jelölt.","shortLead":"A Jobbik helyi elnöke a közös jelölt.","id":"20190623_Nagykoroson_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a7b06-c24f-4769-9f23-8c620e6ad34e","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Nagykoroson_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 23. 11:55","title":"Nagykőrösön is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik a deportálás\".","shortLead":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik...","id":"20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034ceb-9e77-40ef-973e-f55d742bdae9","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","timestamp":"2019. június. 23. 07:52","title":"Trump elhalasztotta a tömeges kitoloncolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak valami extrát. Ezekkel feljebb lehet pozicionálni a terméket. Nyilván a nyereség is több lehet ezeken a modelleken, ami pedig elemi feltétele annak, hogy a gyártók egyáltalán fenntartsák ezt a praktikus kis kategóriát.","shortLead":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak...","id":"20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1271e-69d3-49d1-ba2f-674437959020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","timestamp":"2019. június. 23. 16:00","title":"No sport - Nissan Micra N-Sport teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","shortLead":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","id":"20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e69a99f-a5e4-4abc-97bc-d707c2cb7d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","timestamp":"2019. június. 24. 13:54","title":"Videón, ahogy poroltózzák a Józsefvárosban kigyulladt kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]