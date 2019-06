Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érvényes lehet az előválasztás. ","shortLead":"Érvényes lehet az előválasztás. ","id":"20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c867cf-680b-4f74-a5d5-77d80b251f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 24. 13:04","title":"Már 40 ezren szavaztak az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4915f58-3220-4333-be31-2afec6163802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiffani Adams véletlenül rajta maradt a már éjjelre leparkolt járaton.","shortLead":"Tiffani Adams véletlenül rajta maradt a már éjjelre leparkolt járaton.","id":"20190623_Elaludt_a_gepen_orakkal_a_landolas_utan_tert_csak_magahoz__sotetben_egyedul_bezarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4915f58-3220-4333-be31-2afec6163802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f18858-3841-4653-a981-125e0db1ee65","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Elaludt_a_gepen_orakkal_a_landolas_utan_tert_csak_magahoz__sotetben_egyedul_bezarva","timestamp":"2019. június. 23. 14:13","title":"Elaludt a gépen, órákkal a landolás után tért csak magához - sötétben, egyedül, bezárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","shortLead":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","id":"20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fcc1fa-3c59-4095-a024-f75c7c6ebc49","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","timestamp":"2019. június. 24. 09:38","title":"Ignatieff: Ha Soros György nem létezne, Orbán Viktor kitalálta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","shortLead":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","id":"20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44851eee-927c-48c0-b869-69b39ca293b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 23. 12:27","title":"Závecz: Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","shortLead":"Az ország több pontján is heves esőzések voltak szombaton, Tata gyakorlatilag úszott a vízben.","id":"20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802adf4f-e332-4f7a-852e-e89863924fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kepek_jottek_a_tatai_ozonvizrol","timestamp":"2019. június. 23. 13:44","title":"Képek jöttek a tatai özönvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg az RTL Híradóját. Lejárt a munkavégzéshez szükséges úgynevezett tachográf kártyája, amit a kormányhivatalban legközelebb szeptemberben tudnak neki kiállítani. Az innovációs minisztérium szerint uniós előírás miatt új kártyákra állnak át, a régieket június 15-től nem lehet kiadni. Arra nem válaszoltak, hogy ideiglenes megoldásra miért nincs lehetőség.","shortLead":"Retteg, hogy elveszíti a munkáját és nem tudja eltartani családját az a teherautó sofőr, aki a napokban kereste meg...","id":"20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c374b050-0857-4738-abcf-436987a5521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f93ace2-4c8d-459a-9acc-efe7430010d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_hasznalhatjak_a_tachografot","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Nem használhatják a tachográfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások biztonságáért, ráadásul hamar kiderült, hogy hiába. De hogy a katasztrófa utáni további szörnyűségek esélye mekkora lehetett, azt a tudomány mindmáig nem tudja pontosan.","shortLead":"Minden negyedik bányász meghalt: a csernobili kárfelszámolók közül ők hozták a legnagyobb áldozatot mások...","id":"201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e846b647-3613-4aa7-bc91-b484db2290b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc4e26c-b238-4e46-960a-e3583a565c16","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__csernobil__mi_lett_volna_ha__hosok_es_tevedesek__mama_is_hasad_tovabb","timestamp":"2019. június. 23. 17:30","title":"Tényleg akkora veszély leselkedett Magyarországra, amekkoráról a Csernobil-sorozatban beszélnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április vége óta 570 településen és 251 ezer hektáron irtottak szúnyogot, a Katasztrófavédelem most azt írta, a következő hetekben a korábbinál több településen és nagyobb területen permeteznek.","shortLead":"Április vége óta 570 településen és 251 ezer hektáron irtottak szúnyogot, a Katasztrófavédelem most azt írta...","id":"20190624_Rakapcsolnak_a_szunyogirtasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4106f478-967f-40b4-aa09-bc59a3d99d18","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Rakapcsolnak_a_szunyogirtasra","timestamp":"2019. június. 24. 13:35","title":"Rákapcsolnak a szúnyogirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]