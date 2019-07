Orbán Viktor 2010 nyarán, nem sokkal második miniszterelnöki megbízatásának kezdetét követően, kormánya első intézkedései között jelentette be azt, hogy az állami szférában havi bruttó kétmillió forintban korlátozzák a fizetéseket.

Nem tartom elfogadhatónak, hogy miközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe, ma ezeknél az intézményeknél előfordulnak havi 4, 5, sőt, esetenként 7 millió forintos fizetések is.

– indokolta akkor a miniszterelnök.

Aztán ahogy elmúlt a válság, a bérplafonos ígéret is hamar elfelejtődött. Az Orbán-kormány 2015 őszén hivatalosan is lehetővé tette, hogy a pénzügyi szektorban ­ havi bruttó ötmillió, az energiaszolgáltatóknál és a kiemelt stratégiai jelentőségű cégeknél négymillió, míg a többi állami vállalatnál hárommillió forint legyen az alapbér plafonja.

Miután kiderült, hogy Karas Monika, az NMHH és a Médiatanács vezetőjének fizetése várhatóan 4 millió forintra emelkedik, a hvg.hu összegyűjtötte az ismertebb állami vállalatok vonatkozó adatait. Ebből kiderül, végül mennyire terjedtek el a sokmilliós bérek az állami szférában. Röviden a válasz: nagyon.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a vezérigazgatók fizetése a legtöbb érintett cégnél 2 millió forintról 5 millióra nőtt, az adatok elemzése során viszont az is kiderült, hogy nemcsak az ő fizetésük lőtt ki: helyetteseik is duplázhattak, ráadásul az alacsonyabb szinteken is elterjedt a 2 millió forint feletti havi fizetés.

Ott van például a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV), ahol már az ügyvezető igazgatók fizetése is havi 3-3 millió forint (belőlük egészen pontosan 5 van), de a kabinetfőnök is havi 2 millió forintot keres. A két vezérigazgató-helyettes itt havi 4 millió forintot kap.

A Magyar Fejlesztési Banknál szinte ugyanez a helyzet: a legfrissebb adatok szerint (ami ez esetben 2017-et jelent) a vezérigazgatók havi 4 millió forintot kapnak. Ennél a cégnél lehet tudni a korábbi fizetést is ennél a pozíciónál: 2014-ben a vezérigazgató-helyettesek 1,9 millió forintot kerestek, tehát kevesebbet, mint a mostani felét.

Az ügyvezető igazgatók itt 2,1-3,2 millió forint között keresnek, az igazgatók 1,5-2,3 millió forint között, de a szakértők között is van olyan, aki havi 2,1 millió forintot kap.

A Magyar Villamos Művek Zrt.-nél (MVM) a vezérigazgató-helyettesek 2013-ban 1,5 millió-1,9 millió forint közötti összegeket kerestek, ma 3,5 millió forintot. Belőlük jelenleg 5 van. Az adatokból jól látszik, hogy a legjobban Fluck Benedek járt, aki 2013-ban humánerőforrás vezérigazgató-helyettesként havi 1,7 millió forintot kapott, ma már ugyanezért a pozícióért havi 3,5 millió forintot. Kóbor György gazdasági vezérigazgató-helyettesként havi 1,9 millió forintot keresett, elnök-vezérigazgatóként pedig jelenleg havi 5 millió forintot.

A dokumentumokból továbbá kiderül az is, hogy jelenleg van olyan osztályvezető és/vagy igazgató, aki 2,5 millió forintot kap, de a szakértők, tanácsadók, csoportvezetők között is akad olyan, akinek a fizetése meghaladja a havi 2 millió forintot.

A MÁV-nál Homolya Róbert (címlapképünkön) is havi 5 millió forintot keres vezérigazgatóként, a vezérigazgató 2014-ben 2 millió forintot kapott. A vezérigazgató-helyettesek (akikből jelenleg 3 van, korábban 2 volt) akkoriban 1,85 millió forintot kerestek, ma 2,6-3 millió forint közötti összegeket kapnak. Rajtuk kívül több mint 2 millió forinttal számolhat (egészen pontosan 2,4 millióval) az üzemeltetési főigazgató, a többi főigazgatónak 1,8 millió forint jár.

A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a vezérigazgató 2016-ban még „csak” havi 3,4 millió forintot keresett, jelenleg ez az összeg már havi 4 millió forint. A társaságnál a műszaki vezérigazgató-helyettes jelenleg havi 3,5 millió forintot keres havonta, korábbi adatot erre a pozícióra nem találtuk.

A Paks II. Zrt.-nél a vezérigazgató havi 4 millió forintos alapbérért teszi a dolgát, míg a vezérigazgató-helyettes havi 3,5 millió forintért.

A fent említett cégek vezérigazgatóinál szerényebb az MTVA megbízott vezérigazgatójának, Papp Dánielnek a bruttó bére: ő havi 2,4 millió forintot kap. Az MTVA vezetőinek fizetése 2 millió forint volt még 2018 januárjában.

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője, Guller Zoltán havi 1,75 millió forintért dolgozik, ami már csak azért is pikáns, mert Orbán Ráhel barátnője, Bata-Jakab Zsófia a turisztikai ügynökség leányvállalataként működő Magyar Divat és Design Ügynökségnél 1,95 millió forintot keres.

A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy korábban valós problémaként definiálták, hogy az állami szféra vezetői fizetései jóval alacsonyabbak, mint a versenyszféra bérei, és emiatt nehezebb a jó vezetőket átcsábítani. A számok alapján az mindenesetre biztos, hogy ezt a gondot végül sikerült orvosolni.