[{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Korábban a BKV és Tarlós is rendre azt mondta, technikai okokból nem megoldható a légkondi az orosz metrókon. A vállalat kérdésünkre most azonban azt írta, egyeztettek az oroszokkal és rájöttek, mégis lehetséges. A légkondit akár jövőre beszerelhetik Tarlós szerint.","shortLead":"Korábban a BKV és Tarlós is rendre azt mondta, technikai okokból nem megoldható a légkondi az orosz metrókon...","id":"20190709_A_BKV_es_az_oroszok_ujra_megvizsgaltak_es_rajottek_megis_lehet_klimas_a_3as_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97edc663-d7e1-4519-92e4-b9417ee3bf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_BKV_es_az_oroszok_ujra_megvizsgaltak_es_rajottek_megis_lehet_klimas_a_3as_metro","timestamp":"2019. július. 09. 18:33","title":"Tarlósék azt mondták, nem bírja el a klímát a metró, most azt ígérik, jövőre beszerelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy amerikai-cseh párost vertek meg a negyeddöntőben. ","shortLead":"Egy amerikai-cseh párost vertek meg a negyeddöntőben. ","id":"20190709_Elodontobe_jutott_parosban_Babos_Timea_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7395903-3fe2-46f1-8837-fcf46a54d786","keywords":null,"link":"/sport/20190709_Elodontobe_jutott_parosban_Babos_Timea_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 09. 17:22","title":"Elődöntőbe jutott párosban Babos Tímea Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","shortLead":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","id":"20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b95d3c-cb34-4eb9-98f6-f6ad892010cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","timestamp":"2019. július. 09. 09:08","title":"Nagyot drágult az alkohol, a dohány és a zöldségek, 3,4 százalékos az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58402852-a863-49ed-ba77-651a0710ef5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi háziállatként tartotta volna az Ausztráliából rendelt rovarokat, de Kínába nem lehet élő rovart bevinni.","shortLead":"Egy férfi háziállatként tartotta volna az Ausztráliából rendelt rovarokat, de Kínába nem lehet élő rovart bevinni.","id":"20190710_12_elo_varangyolo_gigahangyat_foglaltak_le_a_kinai_vamhatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58402852-a863-49ed-ba77-651a0710ef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c4bb0-18be-4a52-bc36-5bf2fb5bce09","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_12_elo_varangyolo_gigahangyat_foglaltak_le_a_kinai_vamhatosagok","timestamp":"2019. július. 10. 08:53","title":"12 élő, varangyölő gigahangyát foglaltak le a kínai vámhatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem fizettek még ennyit a Ruby Roman szőlőért.","shortLead":"Soha nem fizettek még ennyit a Ruby Roman szőlőért.","id":"20190709_32_millio_forintert_kelt_el_egy_furt_szolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24178a9-221a-4df9-9cb9-9c6b7035ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_32_millio_forintert_kelt_el_egy_furt_szolo","timestamp":"2019. július. 09. 08:20","title":"3,2 millió forintért kelt el egy fürt szőlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","shortLead":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","id":"20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa7470f-358d-474f-95e5-1367a89b571d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","timestamp":"2019. július. 09. 10:26","title":"Ha már Lamborghini Diabolico, legyen 666 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18a96c4-5bbf-4715-a7ea-92919992cd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holnap lehet, hogy a Balaton nyer.","shortLead":"Holnap lehet, hogy a Balaton nyer.","id":"20190709_Ugyanolyan_meleg_a_Balaton_mint_a_levego_homerseklete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b18a96c4-5bbf-4715-a7ea-92919992cd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592d2d1d-c7ab-4025-9971-ea0ba457ded4","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ugyanolyan_meleg_a_Balaton_mint_a_levego_homerseklete","timestamp":"2019. július. 09. 15:13","title":"Ugyanolyan meleg a Balaton, mint a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Larry Sanger egy interjúban arról beszélt, szerinte a Facebook csupán fogaskerékként tekint a felhasználókra.","shortLead":"Larry Sanger egy interjúban arról beszélt, szerinte a Facebook csupán fogaskerékként tekint a felhasználókra.","id":"20190709_facebook_larry_sanger_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59edee50-7375-4bdf-89cf-dc7c4f2cdb81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_facebook_larry_sanger_kritika","timestamp":"2019. július. 09. 08:03","title":"Beolvasott Zuckerbergnek a Wikipédia társalapítója, szerinte a Facebook nem érti az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]